Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’

Trên Facebook cá nhân, không khó để bắt gặp những hình ảnh khoe body "cực chuẩn" của các chàng trai U23 Việt Nam. Những hình ảnh "vạn người mê" này khiến chị em vô cùng háo hức, đua nhau đòi "mang thai".

Đỗ Duy Mạnh