Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’

Sau chiến thắng lịch sử hôm qua, cư dân mạng đua nhau truy lùng hình ảnh đời thường của các cầu thủ U23 Việt Nam. Rất nhiều chị em phát cuồng với khoảnh khắc các cầu thủ khoe body 6 múi cực chuẩn.
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Trên Facebook cá nhân, không khó để bắt gặp những hình ảnh khoe body "cực chuẩn" của các chàng trai U23 Việt Nam. Những hình ảnh "vạn người mê" này khiến chị em vô cùng háo hức, đua nhau đòi "mang thai".
Đỗ Duy Mạnh
Lê Văn Đại
Hậu vệ Bùi Tiến Dũng
Thủ môn Bùi Tiến Dũng