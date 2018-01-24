Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’

Xã hội 24/01/2018 10:58

Sau chiến thắng lịch sử hôm qua, cư dân mạng đua nhau truy lùng hình ảnh đời thường của các cầu thủ U23 Việt Nam. Rất nhiều chị em phát cuồng với khoảnh khắc các cầu thủ khoe body 6 múi cực chuẩn.

Trên Facebook cá nhân, không khó để bắt gặp những hình ảnh khoe body "cực chuẩn" của các chàng trai U23 Việt Nam. Những hình ảnh "vạn người mê" này khiến chị em vô cùng háo hức, đua nhau đòi "mang thai".

 Đỗ Duy Mạnh

Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’ - Ảnh 1
Đỗ Duy Mạnh hiện đang chơi vị trí trung vệ của U23 Việt Nam
Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’ - Ảnh 2
Gương mặt dễ thương nhưng thân hình vô cùng săn chắc - Ảnh: Facebook nhân vật

Lê Văn Đại

Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’ - Ảnh 3
Dù không được chú ý như Tiến Dũng hay Quang Hải...
Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’ - Ảnh 4
... body của Văn Đại cũng khiến chị em "xịt máu mũi" - Ảnh: Facebook nhân vật

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng

Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’ - Ảnh 5
Sau màn lột áo ở trận tứ kết với đội tuyển Iraq...
Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’ - Ảnh 6
...hậu vệ Bùi Tiến Dũng trở thành cái tên được tìm kiếm liên tục trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook nhân vật

Thủ môn Bùi Tiến Dũng

Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’ - Ảnh 7
Không chỉ có gương mặt đẹp trai...
Các cầu thủ U23 Việt Nam lộ ảnh 'nhạy cảm', xem đến hình Bùi Tiến Dũng, chị em đua nhau đòi ‘mang thai’ - Ảnh 8
... anh em nhà Tiến Dũng và Tiến Dụng còn có body cực chuẩn khiến chị em đòi lấy làm chồng - Ảnh: Facebook nhân vật
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam xuống đường mừng U23 Việt Nam chiến thắng

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam xuống đường mừng U23 Việt Nam chiến thắng

Phó thủ tướng mặc áo đỏ, cầm lá cờ lớn xuống đường chung vui cùng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

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