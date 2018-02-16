Rời xa ồn ào, Thủy Tiên đón năm mới nhẹ nhàng và ấm áp bên Công Vinh tại quê nhà

Hậu trường 16/02/2018 17:43

Gác qua một bên những ồn ào, thị phi trong năm cũ, Thủy Tiên hạnh phúc chào đón năm mới bên ông xã Công Vinh tại quê nhà.

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên vừa đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên ông xã Công Vinh. Sau một năm tất bật với công việc và những dự án cá nhân, cặp đôi quyết định về quê để tận hưởng không khí Tết cùng gia đình.

Nữ ca sĩ chia sẻ không khí Tết tại quê nhà kèm lời chúc đến mọi người: “Giao thừa ở quê không khí ấm áp bình yên… cầu mong mọi điều tốt đẹp đến cho tất cả mọi người, ai cũng luôn hạnh phúc”.

Rời xa ồn ào, Thủy Tiên đón năm mới nhẹ nhàng và ấm áp bên Công Vinh tại quê nhà - Ảnh 1
Thủy Tiên cùng ông xã tất bật chuẩn bị cho ngày đầu năm mới - Ảnh: FBNV

Bài viết của bà xã Công Vinh thu hút khá nhiều sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh những lời chúc phúc, cư dân mạng còn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình về cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của cặp đôi 'Becks - Vic Việt Nam'.

Rời xa ồn ào, Thủy Tiên đón năm mới nhẹ nhàng và ấm áp bên Công Vinh tại quê nhà - Ảnh 2
Tổ ấm hạnh phúc của Thủy Tiên luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
Rời xa ồn ào, Thủy Tiên đón năm mới nhẹ nhàng và ấm áp bên Công Vinh tại quê nhà - Ảnh 3
Công Vinh luôn bên cạnh phụ giúp vợ khi cần - Ảnh: FBNV
Rời xa ồn ào, Thủy Tiên đón năm mới nhẹ nhàng và ấm áp bên Công Vinh tại quê nhà - Ảnh 4
Cặp đôi chuẩn bị mâm cỗ cúng khá tươm tất - Ảnh: FBNV
Rời xa ồn ào, Thủy Tiên đón năm mới nhẹ nhàng và ấm áp bên Công Vinh tại quê nhà - Ảnh 5
Thủy Tiên chia sẻ, cô rất thích không khí Giao thừa ấm áp và nhẹ nhàng ở quê - Ảnh: FBNV
Rời xa ồn ào, Thủy Tiên đón năm mới nhẹ nhàng và ấm áp bên Công Vinh tại quê nhà - Ảnh 6
Nữ ca sĩ còn dành cho ông xã nụ hôn ngọt ngào để chào mừng năm mới 2018 - Ảnh: FBNV

Những ngày Tết trôi qua rất nhanh nên cặp đôi nổi tiếng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con gái. Hai vợ chồng muốn tạo cho người thân yêu không khí Tết ngập tràn tiếng cười để bù đắp lại khoảng thời gian thường xuyên vắng nhà vì công việc.

Thủy Tiên chi 1 triệu USD lập công ty, làm tổng giám đốc

Thủy Tiên chi 1 triệu USD lập công ty, làm tổng giám đốc

Bà xã Công Vinh lấy tiền dành dụm trong 15 năm để lấn sang kinh doanh.

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