Rời xa ồn ào, Thủy Tiên đón năm mới nhẹ nhàng và ấm áp bên Công Vinh tại quê nhà

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên vừa đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên ông xã Công Vinh. Sau một năm tất bật với công việc và những dự án cá nhân, cặp đôi quyết định về quê để tận hưởng không khí Tết cùng gia đình.

Nữ ca sĩ chia sẻ không khí Tết tại quê nhà kèm lời chúc đến mọi người: “Giao thừa ở quê không khí ấm áp bình yên… cầu mong mọi điều tốt đẹp đến cho tất cả mọi người, ai cũng luôn hạnh phúc”.