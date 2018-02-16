Rời xa ồn ào, Thủy Tiên đón năm mới nhẹ nhàng và ấm áp bên Công Vinh tại quê nhà

Gác qua một bên những ồn ào, thị phi trong năm cũ, Thủy Tiên hạnh phúc chào đón năm mới bên ông xã Công Vinh tại quê nhà.
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Trên trang cá nhân, Thủy Tiên vừa đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên ông xã Công Vinh. Sau một năm tất bật với công việc và những dự án cá nhân, cặp đôi quyết định về quê để tận hưởng không khí Tết cùng gia đình.
Nữ ca sĩ chia sẻ không khí Tết tại quê nhà kèm lời chúc đến mọi người: “Giao thừa ở quê không khí ấm áp bình yên… cầu mong mọi điều tốt đẹp đến cho tất cả mọi người, ai cũng luôn hạnh phúc”.
Bài viết của bà xã Công Vinh thu hút khá nhiều sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh những lời chúc phúc, cư dân mạng còn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình về cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của cặp đôi 'Becks - Vic Việt Nam'.
Những ngày Tết trôi qua rất nhanh nên cặp đôi nổi tiếng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con gái. Hai vợ chồng muốn tạo cho người thân yêu không khí Tết ngập tràn tiếng cười để bù đắp lại khoảng thời gian thường xuyên vắng nhà vì công việc.