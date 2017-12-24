Ủng hộ Thủy Tiên kinh doanh, Công Vinh chi tiền khủng làm món quà đặc biệt bằng vàng tặng vợ

Trong buổi họp báo công bố thành lập công ty của Thủy Tiên, Công Vinh đã làm mọi người kinh ngạc khi tặng món quà đặc biệt bằng vàng cho vợ.
Tối qua 23/12, ca sĩ Thủy Tiên đã tổ chức buổi họp báo công bố thành lập công ty truyền thông của mình tại TP.HCM.
Trong sự kiện, Thủy Tiên xuất hiện xinh đẹp cùng với sự "hộ tống" của ông xã Công Vinh.
Dù bận rộn đến mấy, nhưng Công Vinh vẫn luôn dành thời gian cho con gái Bánh Gạo.
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