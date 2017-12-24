Ủng hộ Thủy Tiên kinh doanh, Công Vinh chi tiền khủng làm món quà đặc biệt bằng vàng tặng vợ

Trong buổi họp báo công bố thành lập công ty của Thủy Tiên, Công Vinh đã làm mọi người kinh ngạc khi tặng món quà đặc biệt bằng vàng cho vợ.

Tối qua 23/12, ca sĩ Thủy Tiên đã tổ chức buổi họp báo công bố thành lập công ty truyền thông của mình tại TP.HCM. Trong sự kiện, Thủy Tiên xuất hiện xinh đẹp cùng với sự "hộ tống" của ông xã Công Vinh. Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên rạng rỡ trong buổi họp báo. Ảnh: Internet Ông xã Công Vinh luôn có mặt ở những sự kiện quan trọng trong sự nghiệp của vợ - Ảnh: Internet Thủy Tiên diện áo xuyên thấu với phần tay phồng đẹp mắt, chân váy bút chì vải dạ ôm sát để khoe khéo những đường cong nóng bỏng - Ảnh: Internet Nhiều người nhận xét bà xã Công Vinh đang dần tạm biệt với phong cách thời trang sexy, gợi cảm để phù hợp với hình tượng một nữ doanh nhân - Ảnh: Internet Cựu cầu thủ điển trai diện bộ vest thiết kế đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ lịch lãm và sang trọng - Ảnh: Internet Giọng ca Chàng trai tháng 12 chăm chú chỉnh sửa trang phục cho chồng - Ảnh: Internet Công Vinh không ngần ngại thể hiện sự yêu thương với vợ trước mặt nhiều người - Ảnh: Internet Dù đã yêu nhau gần 10 năm, vợ chồng Thủy Tiên vẫn dành cho nhau những hành động ngọt ngào như thuở mới yêu làm nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Tại buổi họp báo, Thủy Tiên cho biết kinh doanh là mơ ước lúc nhỏ. Tuy nhiên, vì đam mê nghệ thuật và sau này bận rộn chăm sóc gia đình nên bản thân chưa thể thực hiện được - Ảnh: Internet Dù sau này sẽ bận rộn với vai trò mới nhưng nữ ca sĩ khẳng định cô sẽ không từ bỏ ca hát bởi đó là đam mê - Ảnh: Internet Bên cạnh những lời chúc mừng, không ít ý kiến cho rằng chi 1 triệu USD để mở công ty là quyết định mạo hiểm và dễ thất bại. Tuy nhiên, Thủy Tiên tin rằng với 15 năm kinh nghiệm trong làng giải trí, quyết định này của cô nằm trong mức an toàn chứ không quá mạo hiểm - Ảnh: Internet “Gần 10 năm sống cùng Thủy Tiên, tôi nhận ra vợ mình là một người rất mê sáng tạo. Điều đó đã được thể hiện rõ trong các dự án âm nhạc của Thủy Tiên. Với lần chuyển hướng kinh doanh này, tôi tin rằng Thủy Tiên sẽ thành công và tôi sẵn sàng đứng phía sau để ủng hộ sự nghiệp của vợ mình”, Công Vinh chia sẻ với báo chí - Ảnh: Internet Để ủng hộ Thủy Tiên, cựu cầu thủ sẵn sàng chi số tiền khủng làm một quả bóng bằng vàng tặng vợ - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc và cảm động trước món quà đặc biệt cũng như sự ủng hộ tuyệt đối của ông xã dành cho mình - Ảnh: Internet Loạt ảnh chứng minh Công Vinh là một người cha tuyệt vời Dù bận rộn đến mấy, nhưng Công Vinh vẫn luôn dành thời gian cho con gái Bánh Gạo. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-ho-thuy-tien-kinh-doanh-cong-vinh-chi-tien-khung-lam-mon-qua-dac-biet-bang-vang-tang-vo-263804.html Theo Bảo Bảo (T.H) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-ho-thuy-tien-kinh-doanh-cong-vinh-chi-tien-khung-lam-mon-qua-dac-biet-bang-vang-tang-vo-263804.html