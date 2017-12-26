Nhìn món quà Giáng sinh của Thủy Tiên đã 'khủng', quay sang quà Đàm Vĩnh Hưng được tặng còn choáng hơn

Khoe nhận được quà giá trị “siêu khủng”, độc đáo từ người thân, bạn bè và fan hâm mộ, các nghệ sĩ Việt dưới đây khiến công chúng xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Một quả bóng bằng vàng thật được cầu thủ xứ Nghệ An đặt riêng tặng vợ nhân dịp Noel và mừng cô mở công ty riêng. Quả bóng bằng vàng thật, với kích cỡ khá lớn tương ứng với giá trị của nó cũng không hề nhỏ.

Mùa Giáng sinh năm nay, Thủy Tiên hạnh phúc khi được ông xã Công Vinh tặng món quà giá trị.

Thủy Tiên bất ngờ khi được ông xã Công Vinh tặng quà khủng dịp Noel - Ảnh: Internet

Cận cảnh quả bóng bằng vàng thật cầu thủ gốc Nghệ An tặng vợ - Ảnh: Internet

Hồng Ngọc

Không hề thua kém, trên trang cá nhân, Hồng Ngọc thu hút được sự chú ý khi khoe chiếc siêu xe được ông xã tặng vào dịp Noel năm nay.

Hồng Ngọc hạnh phúc khi được tặng siêu xe trong ngày Giáng sinh - Ảnh: FBNV

Cận cảnh món quà tiền tỷ của Hồng Ngọc được chia sẻ cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Thanh Hằng

Diễn viên Thanh Hằng vừa chia sẻ hình ảnh mừng Giáng sinh ấm áp bên cây thông Noel tại nhà.

Trên trang cá nhân, cô đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Mình không làm được gì lớn lao, chỉ cố gắng làm cho bản thân và những người xung quanh luôn được cảm thấy vui vẻ”.

Dù Thanh Hằng chỉ chia sẻ một góc nhỏ trong căn nhà của mình nhưng khán giả tinh ý đã kịp nhận ra “Cô Ba Trân” được tặng rất nhiều quà đến từ rất nhiều thương hiệu lớn trên thế giới.

Diễn viên Thanh Hằng cũng đón một mùa Giáng sinh ấm áp khi nhận được rất nhiều quà hàng hiệu - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, “Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng cũng hào hứng khoe đôi giày độc đáo được fan tặng - Ảnh: FBNV