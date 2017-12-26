Nhìn món quà Giáng sinh của Thủy Tiên đã 'khủng', quay sang quà Đàm Vĩnh Hưng được tặng còn choáng hơn

Hậu trường 26/12/2017 12:21

Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc… nằm trong top những sao Việt nhận được quà Giáng sinh "khủng" nhất 2017.

Khoe nhận được quà giá trị “siêu khủng”, độc đáo từ người thân, bạn bè và fan hâm mộ, các nghệ sĩ Việt dưới đây khiến công chúng xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Thủy Tiên

Mùa Giáng sinh năm nay, Thủy Tiên hạnh phúc khi được ông xã Công Vinh tặng món quà giá trị.

Một quả bóng bằng vàng thật được cầu thủ xứ Nghệ An đặt riêng tặng vợ nhân dịp Noel và mừng cô mở công ty riêng. Quả bóng bằng vàng thật, với kích cỡ khá lớn tương ứng với giá trị của nó cũng không hề nhỏ.

Nhìn món quà Giáng sinh của Thủy Tiên đã 'khủng', quay sang quà Đàm Vĩnh Hưng được tặng còn choáng hơn - Ảnh 1

Thủy Tiên bất ngờ khi được ông xã Công Vinh tặng quà khủng dịp Noel - Ảnh: Internet

Nhìn món quà Giáng sinh của Thủy Tiên đã 'khủng', quay sang quà Đàm Vĩnh Hưng được tặng còn choáng hơn - Ảnh 2

Cận cảnh quả bóng bằng vàng thật cầu thủ gốc Nghệ An tặng vợ - Ảnh: Internet

Hồng Ngọc

Không hề thua kém, trên trang cá nhân, Hồng Ngọc thu hút được sự chú ý khi khoe chiếc siêu xe được ông xã tặng vào dịp Noel năm nay.

Nhìn món quà Giáng sinh của Thủy Tiên đã 'khủng', quay sang quà Đàm Vĩnh Hưng được tặng còn choáng hơn - Ảnh 3

Hồng Ngọc hạnh phúc khi được tặng siêu xe trong ngày Giáng sinh - Ảnh: FBNV

Nhìn món quà Giáng sinh của Thủy Tiên đã 'khủng', quay sang quà Đàm Vĩnh Hưng được tặng còn choáng hơn - Ảnh 4

Cận cảnh món quà tiền tỷ của Hồng Ngọc được chia sẻ cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Thanh Hằng

Diễn viên Thanh Hằng vừa chia sẻ hình ảnh mừng Giáng sinh ấm áp bên cây thông Noel tại nhà.

Trên trang cá nhân, cô đăng tải  dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Mình không làm được gì lớn lao, chỉ cố gắng làm cho bản thân và những người xung quanh luôn được cảm thấy vui vẻ”.

Dù Thanh Hằng chỉ chia sẻ một góc nhỏ trong căn nhà của mình nhưng khán giả tinh ý đã kịp nhận ra “Cô Ba Trân” được tặng rất nhiều quà đến từ rất nhiều thương hiệu lớn trên thế giới.

Nhìn món quà Giáng sinh của Thủy Tiên đã 'khủng', quay sang quà Đàm Vĩnh Hưng được tặng còn choáng hơn - Ảnh 5

Diễn viên Thanh Hằng cũng đón một mùa Giáng sinh ấm áp khi nhận được rất nhiều quà hàng hiệu - Ảnh: FBNV

Nhìn món quà Giáng sinh của Thủy Tiên đã 'khủng', quay sang quà Đàm Vĩnh Hưng được tặng còn choáng hơn - Ảnh 6

Trên trang cá nhân, “Ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng cũng hào hứng khoe đôi giày độc đáo được fan tặng - Ảnh: FBNV

Nhìn món quà Giáng sinh của Thủy Tiên đã 'khủng', quay sang quà Đàm Vĩnh Hưng được tặng còn choáng hơn - Ảnh 7

Đông Nhi có một mùa Noel ngọt ngào và lãng mạn khi được Ông Cao Thắng tặng dây chuyền có mặt lồng tên của cả hai - Ảnh: FBNV

Tưởng cây thông Noel của Thanh Hằng bình thường như bao cây khác nhưng khi nhìn kỹ phía dưới ai cũng choáng

Tưởng cây thông Noel của Thanh Hằng bình thường như bao cây khác nhưng khi nhìn kỹ phía dưới ai cũng choáng

Trong bức ảnh vừa đăng tải, Thanh Hằng khiến fan choáng ngợp với cây thông Noel độc đáo trưng toàn các sản phẩm đắt đỏ thuộc các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

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