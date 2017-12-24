Nghẹn lòng với điều ước của bé gái đêm Noel: 'Ông có thể đem bà ngoại cháu trở về được không?'

Xã hội 24/12/2017 08:56

Mỗi dịp Giáng sinh, trẻ em trên khắp thế giới lại nô nức gửi thư cho ông già Noel. Có những bức thư ngây ngô, dễ thương, ước những điều tưởng như phi lý nhưng cũng có những điều ước khiến ai đọc được cũng nghẹn ngào, đau xót.

"Ông có thể mang bà ngoại của cháu trở lại được không?"

Đây là một trong những bức thư xúc động mà những người làm nghề đóng giả ông già Noel nhận được. Khi đọc bức thư này, ai nấy đều cảm thấy nghẹn lòng, xót xa bởi điều ước của bé sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được.

Một nguyện ước khác cũng cảm động không kém của một bé gái gửi ông già Noel: “Xin Chúa cho ba má con không còn cãi nhau, không phải ra tòa li dị. Mọi người sẽ không bao giờ bỏ con trong căn nhà không có một chút tình thương nào đó mà mỗi đứa trẻ xứng đáng để nhận niềm vui đó”.

Nghẹn lòng với điều ước của bé gái đêm Noel: 'Ông có thể đem bà ngoại cháu trở về được không?' - Ảnh 1
Bé gái ước ông già Noel làm cho cha mẹ thôi cãi nhau, gia đình đừng tan vỡ - Ảnh: Internet

Bức thư chỉ vài dòng với nét chữ đơn sơ nhưng khiến nhiều người phải rưng rưng nước mắt.

Điều ước của những đứa trẻ nghèo

Được sống trong gia đình trọn vẹn, tay trong tay cùng cha mẹ đi chơi đêm Noel tưởng chừng rất đơn giản nhưng đối với những đứa trẻ nghèo, sống lang thang, đó lại là một ước mơ hết sức xa vời.

Một đứa trẻ lang thang, ngày ngày ngủ trong bao bố ở ven đường khi được phóng viên Thời Đại hỏi điều ước trong đêm Giáng sinh, nước mắt em không ngừng rơi mà trả lời: “Em rất nhớ nhà, nhớ mẹ và các em, nhưng em không nhớ đường về. Nếu điều ước đêm Giáng sinh có thật, em ước sau khi ngủ dậy, mở mắt ra thì em đang ở nhà, nằm bên cạnh mẹ. Lúc đó, cha có đánh hay mắng chửi em cũng thấy vui”.

Nghẹn lòng với điều ước của bé gái đêm Noel: 'Ông có thể đem bà ngoại cháu trở về được không?' - Ảnh 2
Với những đứa trẻ sống trong cảnh nghèo khó, được cùng cha mẹ đi chơi trong đêm Noel là điều gì đó thật xa vời - Ảnh: Internet

Hay đơn giản hơn, những đứa trẻ này chỉ ước Giáng sinh đừng lạnh thêm nữa vì người thân của các em đang phải chống chọi với cái lạnh để mưu sinh ngoài kia: “Đêm Giáng sinh lạnh lắm, em ước ông bà không phải thức khuya buôn bán, ước trời đừng gió mạnh quá, em sợ nhà của em không chịu nổi, em sợ nó sập. Em mong muốn mẹ chữa khỏi bệnh. Em ước mình được xóa mù chữ để đi học nghề, kiếm tiền lo cho gia đình. Em không biết em của em đã lớn như thế nào, nhưng em ước cho nó đừng bị bệnh và luôn ngoan ngoãn”, ước mơ đơn giản của một cậu bé sống trong mái ấm tình thương.

Những điều ước tưởng chừng như đơn giản, nhỏ bé thế nhưng với những đứa trẻ nghèo khổ, sống lang thang, cơ nhỡ lại là một điều vô cùng khó khăn.

 Với nhiều mảnh đời, những "Mùa đông không lạnh" dịp Giáng sinh hãy còn xa vời lắm!

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