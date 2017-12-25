Tưởng cây thông Noel của Thanh Hằng bình thường như bao cây khác nhưng khi nhìn kỹ phía dưới ai cũng choáng

Trong bức ảnh vừa đăng tải, Thanh Hằng khiến fan choáng ngợp với cây thông Noel độc đáo trưng toàn các sản phẩm đắt đỏ thuộc các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Mới đây, Ba Trân của Mẹ Chồng đăng tải bức ảnh xinh tươi bên cây thông Noel do mình tự trang trí trong nhà. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý và bình luận nhiều nhất không phải là nhan sắc của Thanh Hằng hay vẻ đẹp của cây thông mà chính là những hộp quà được đặt phía trước.

Là nghệ sĩ hiếm khi khoe khoang các vật dụng cá nhân, Thanh Hằng khiến nhiều người bất ngờ khi mang toàn hàng hiệu ra trang trí cho cây thông. Không chỉ vậy, tủ đồ phía sau lưng nữ diễn viên cũng khiến nhiều người chú ý vì được trưng toàn các món đồ của các thương hiệu xa xỉ.

Soi kỹ loạt túi xách và giày được sắp xếp ngay ngắn sau lưng Thanh Hằng, có thể thấy cô sở hữu nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu như Chanel, Louis Vuitton, Dior... Những đôi giày đặt bên cạnh tuy đơn giản nhưng cũng có giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Thanh Hằng gây choáng khi mang toàn hàng hiệu ra trang trí cây thông Noel - Ảnh: FBNV

Dù 'Mẹ chồng' bị chê, 'cô Ba Trân' Thanh Hằng vẫn vô tư sắm nhẫn kim cương tiền tỷ Phim "Mẹ chồng" dù nhận được nhiều đánh giá không tốt nhưng cô Ba Trân - vai diễn của Thanh Hằng - vẫn vui vẻ sắm cho mình một chiếc nhẫn kim cương tiền tỷ thế này đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-cay-thong-noel-cua-thanh-hang-binh-thuong-nhu-bao-cay-khac-nhung-khi-nhin-ky-phia-duoi-ai-cung-choang-263910.html