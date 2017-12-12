Dù 'Mẹ chồng' bị chê, 'cô Ba Trân' Thanh Hằng vẫn vô tư sắm nhẫn kim cương tiền tỷ

Hậu trường 12/12/2017 11:35

Phim "Mẹ chồng" dù nhận được nhiều đánh giá không tốt nhưng cô Ba Trân - vai diễn của Thanh Hằng - vẫn vui vẻ sắm cho mình một chiếc nhẫn kim cương tiền tỷ thế này đây.

Mới đây, nữ diễn chính phim Mẹ chồng - Thanh Hằng đã có mặt tại trụ sở một công ty trang sức mà cô đang làm gương mặt đại diện ở TP.HCM. Tuy không diện những trang phục cầu kỳ, Thanh Hằng vẫn nổi bật và sang chảnh với áo sơ mi màu xanh biển trẻ trung kết hợp cùng quần jean năng động.

Dù 'Mẹ chồng' bị chê, 'cô Ba Trân' Thanh Hằng vẫn vô tư sắm nhẫn kim cương tiền tỷ - Ảnh 1
Bên cạnh trang phục đơn giản, nữ diễn viên không quên tạo điểm nhấn bằng một cặp mắt kính hàng hiệu - Ảnh: Internet

Dù 'Mẹ chồng' bị chê, 'cô Ba Trân' Thanh Hằng vẫn vô tư sắm nhẫn kim cương tiền tỷ - Ảnh 2
Vốn là người yêu thích các dòng trang sức kim cương, Thanh Hằng đã đặt hàng riêng cho mình một chiếc nhẫn được thiết kế theo yêu cầu của cô - Ảnh: Internet

Dù 'Mẹ chồng' bị chê, 'cô Ba Trân' Thanh Hằng vẫn vô tư sắm nhẫn kim cương tiền tỷ - Ảnh 3
Chiếc nhẫn với thiết kế cầu kỳ và được đính nhiều viên kim cương, ước tính giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Thanh Hằng cho biết chiếc nhẫn kim cương đặc biệt này là một món quà cô tự thưởng bản thân sau những ngày tháng vất vả trên phim trường - Ảnh: Internet

Dù 'Mẹ chồng' bị chê, 'cô Ba Trân' Thanh Hằng vẫn vô tư sắm nhẫn kim cương tiền tỷ - Ảnh 4
Dù dành nhiều thời gian trên phim trường nhưng Thanh Hằng cũng không bỏ bê sàn catwalk. Cô vẫn là gương mặt đắt giá trong những show diễn thời trang lớn trong và ngoài nước - Ảnh: Internet

Dù 'Mẹ chồng' bị chê, 'cô Ba Trân' Thanh Hằng vẫn vô tư sắm nhẫn kim cương tiền tỷ - Ảnh 5
Hiện tại, bộ phim Mẹ chồng đang được chiếu ở tất cả các rạp trên toàn quốc và tạo thành một cơn "sốt vé" - Ảnh: Internet

Dù 'Mẹ chồng' bị chê, 'cô Ba Trân' Thanh Hằng vẫn vô tư sắm nhẫn kim cương tiền tỷ - Ảnh 6
Dù nhận không ít lời nhận xét, đánh giá không hay từ khán giả nhưng các suất chiếu của Mẹ chồng vẫn đông nghẹt khán giả, hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu khủng - Ảnh: Internet

Dù 'Mẹ chồng' bị chê, 'cô Ba Trân' Thanh Hằng vẫn vô tư sắm nhẫn kim cương tiền tỷ - Ảnh 7
Trong phim Mẹ chồng, Thanh Hằng vào vai Ba Trân - cô con dâu chịu nhiều biến cố trong cuộc đời rồi để trở thành một bà mẹ chồng vừa đáng sợ vừa đáng thương của nhà họ Huỳnh - Ảnh: Internet

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