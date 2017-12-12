Dù 'Mẹ chồng' bị chê, 'cô Ba Trân' Thanh Hằng vẫn vô tư sắm nhẫn kim cương tiền tỷ

Mới đây, nữ diễn chính phim Mẹ chồng - Thanh Hằng đã có mặt tại trụ sở một công ty trang sức mà cô đang làm gương mặt đại diện ở TP.HCM. Tuy không diện những trang phục cầu kỳ, Thanh Hằng vẫn nổi bật và sang chảnh với áo sơ mi màu xanh biển trẻ trung kết hợp cùng quần jean năng động.