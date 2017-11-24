'Ngượng chín mặt' nghe Song Luân chia sẻ hậu trường cảnh nóng trần trụi với Thanh Hằng

Phim hay mỗi ngày 24/11/2017 11:06

Trước sự tò mò của dư luận, diễn viên Song Luân đã có những chia sẻ thú vị quanh hậu trường quay cảnh nóng táo bạo với Thanh Hằng trong phim "Mẹ chồng".

Tuy chưa đến ngày công chiếu nhưng bộ phim Mẹ chồng của đạo diễn Lý Minh Thắng đang là đề tài thu hút sự chú ý rất lớn của công chúng. Điểm gây tò mò nhiều nhất chính là phân cảnh nóng "đốt mắt" giữa Thanh Hằng và Song Luân được hé lộ trong đoạn trailer dài chưa đầy 30 giây.

'Ngượng chín mặt' nghe Song Luân chia sẻ hậu trường cảnh nóng trần trụi với Thanh Hằng - Ảnh 1
Phân cảnh Song Luân hở trọn vòng 3 trước ống kính gây ra nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Kém đàn chị 8 tuổi và lần đầu tiên đóng cảnh nóng, Song Luân gây choáng khi để lộ toàn bộ vòng 3 trước ống kính. Nhiều người thắc mắc liệu cảm xúc của anh thế nào khi ôm hôn bạn diễn khác giới trong tình trang “không mảnh vải che thân”?

Bên cạnh đó, cũng không ít người chỉ trích hai diễn viên vì cho rằng không cần thiết phải hở hang quá đà như vậy.Trước hàng loạt ý kiến đa chiều của cư dân mạng, Song Luân đã có những chia sẻ thú vị.

'Ngượng chín mặt' nghe Song Luân chia sẻ hậu trường cảnh nóng trần trụi với Thanh Hằng - Ảnh 2
Để thực hiện thành công cảnh nóng này, Song Luân và Thanh Hằng đã phải quay đi quay lại rất nhiều lần - Ảnh: Internet

Theo Song Luân, để thực hiện cảnh nóng trên anh và người mẫu Thanh Hằng phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Và dĩ nhiên, nam ca sĩ cũng không hoàn toàn khỏa thân trước mặt bạn diễn mà đã dùng đồ bảo hộ để che chắn kỹ lưỡng.

"Nói về cảnh nóng của tôi và chị Thanh Hằng thì có thể mọi người khi xem sẽ cho rằng đó là một cảnh nhạy cảm, thiếu tế nhị, nhưng tôi xin đính chính lại là hoàn toàn không phải như các bạn nghĩ đâu.

Thật ra thì ở phía trước tôi đã được trang bị đồ bảo hộ và dính băng keo che chắn nên sẽ như mặc đồ bình thường thôi. Tôi và chị Thanh Hằng đều rất ngại ngùng khi đạo diễn bất ngờ đưa ra tình huống khó nằm ngoài kịch bản dự tính cho cả 2 chị em.

Nhưng sau 1 khoảng thời gian đắn đo suy đi tính lại thì tất cả mọi người trong đoàn phim đều nhận thấy rằng đây là cảnh nên có và cần thiết phải có để diễn tả mấu chốt đẩy câu chuyện lên đến cao trào và bước ngoặt trong diễn biến tâm lý nhân vật.

Có thể nói, theo tôi cảm nhận, đây là một phân đoạn đậm chất nghệ thuật trong bộ phim" - Song Luân chia sẻ trên Soha.

'Ngượng chín mặt' nghe Song Luân chia sẻ hậu trường cảnh nóng trần trụi với Thanh Hằng - Ảnh 3
Body siêu nóng bỏng của ca sĩ kiêm diễn viên Song Luân - Ảnh: Internet

Bàn về những khó khăn khi lần đầu hợp tác với Thanh Hằng, Song Luân cho biết anh khá lúng túng để nhập vai vì thiếu kinh nghiệm đóng cảnh nóng.

"Khó khăn nhất là tôi và chị Thanh Hằng chưa từng tiếp xúc, gặp gỡ trò chuyện với nhau ở ngoài bao giờ nên khi phải đóng cảnh này thì thực sự rất ngại ngùng và lúng túng. Cả 2 chị em cứ tới đoạn đó lại không thể nhìn nhau mà diễn cảnh tình tứ, yêu nhau say đắm được nên đạo diễn đã phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Cuối cùng, tôi và chị Thanh Hằng phải nói với nhau là cố gắng thật nhập tâm, diễn nghiêm túc và liền mạch đúng 1 lần cho xong luôn cảnh này", Song Luân nói.

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