Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, con gái ruột Phi Nhung lần đầu về quê hương đón Giáng sinh ấm áp bên mẹ

Giải trí 25/12/2017 18:55

Sau nhiều năm định cư tại đất Mỹ, con gái Phi Nhung lần đầu về Việt Nam đón Giáng sinh ấm áp bên mẹ.

Sau khi khiến công chúng ngỡ ngàng vì tiết lộ danh tính con gái ruột Wendy hơn 20 tuổi đang sống và học tập tại Mỹ, mới đây, Phi Nhung lại bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi con gái trở về quê hương sau 20 năm sống nơi xứ người để cùng mẹ đón Noel.

Tối qua 24/12, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1972 vừa đăng tải hình ảnh hạnh phúc khi lần đầu cùng con gái ruột đón Giáng sinh tại Việt Nam.

Cô viết: “Em ấy đã về đến Việt Nam đón Giáng sinh cùng mẹ. Merry Christmas cả nhà! Lần đầu tiên trong đời Hai có 1 đêm Noel thật ý nghĩa. Vui quá cả nhà ơi!".

Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, con gái ruột Phi Nhung lần đầu về quê hương đón Giáng sinh ấm áp bên mẹ - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Phi Nhung hạnh phúc chia sẻ hình ảnh cùng con gái đón Giáng sinh tại quê nhà - Ảnh: FBNV

Lần đầu được đoàn tụ với con gái tại quê nhà, giọng ca Hoàng hôn màu tím không giấu được sự xúc động của mình.

Bên dưới bài viết, nhiều bạn bè và người hâm mộ cũng chia sẻ niềm vui lớn với “bà mẹ đông con nhất showbiz Việt”.

Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, con gái ruột Phi Nhung lần đầu về quê hương đón Giáng sinh ấm áp bên mẹ - Ảnh 2
Nữ ca sĩ nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh con gái ruột và con trai nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: FBNV
Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, con gái ruột Phi Nhung lần đầu về quê hương đón Giáng sinh ấm áp bên mẹ - Ảnh 3
Dưới phần bình luận, Phi Nhung chia sẻ đây là lần đầu tiên Wendy về Việt Nam cùng mẹ đón Noel - Ảnh: FBNV
Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, con gái ruột Phi Nhung lần đầu về quê hương đón Giáng sinh ấm áp bên mẹ - Ảnh 4
Nữ ca sĩ nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp khi đoàn tụ với con gái ruột - Ảnh: FBNV
Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, con gái ruột Phi Nhung lần đầu về quê hương đón Giáng sinh ấm áp bên mẹ - Ảnh 5
Trước đó, giọng ca ngọt ngào từng khiến không ít người ngỡ ngàng khi tiết lộ về con gái ruột sống tại Mỹ - Ảnh: Internet
VÌ SAO Hoài Linh, Phi Nhung đều quyết tâm "giấu" con ruột suốt mấy chục năm?

VÌ SAO Hoài Linh, Phi Nhung đều quyết tâm "giấu" con ruột suốt mấy chục năm?

Phi Nhung và Hoài Linh là hai nghệ sĩ lăn lộn ở hải ngoại nhiều năm và dường như cuộc sống riêng tư của họ khiến nhiều người tò mò.

Xem thêm
Từ khóa:   phi nhung con gái phi nhung con gái phi nhung về Việt Nam phi nhung và con gái Hồ Văn Cường

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 53 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 53 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp