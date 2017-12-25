Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, con gái ruột Phi Nhung lần đầu về quê hương đón Giáng sinh ấm áp bên mẹ

Sau khi khiến công chúng ngỡ ngàng vì tiết lộ danh tính con gái ruột Wendy hơn 20 tuổi đang sống và học tập tại Mỹ, mới đây, Phi Nhung lại bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi con gái trở về quê hương sau 20 năm sống nơi xứ người để cùng mẹ đón Noel.

Tối qua 24/12, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1972 vừa đăng tải hình ảnh hạnh phúc khi lần đầu cùng con gái ruột đón Giáng sinh tại Việt Nam.