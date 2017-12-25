Sau nhiều năm định cư tại Mỹ, con gái ruột Phi Nhung lần đầu về quê hương đón Giáng sinh ấm áp bên mẹ

Sau nhiều năm định cư tại đất Mỹ, con gái Phi Nhung lần đầu về Việt Nam đón Giáng sinh ấm áp bên mẹ.
Sau khi khiến công chúng ngỡ ngàng vì tiết lộ danh tính con gái ruột Wendy hơn 20 tuổi đang sống và học tập tại Mỹ, mới đây, Phi Nhung lại bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi con gái trở về quê hương sau 20 năm sống nơi xứ người để cùng mẹ đón Noel.
Tối qua 24/12, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ sinh năm 1972 vừa đăng tải hình ảnh hạnh phúc khi lần đầu cùng con gái ruột đón Giáng sinh tại Việt Nam.
Cô viết: “Em ấy đã về đến Việt Nam đón Giáng sinh cùng mẹ. Merry Christmas cả nhà! Lần đầu tiên trong đời Hai có 1 đêm Noel thật ý nghĩa. Vui quá cả nhà ơi!".
Lần đầu được đoàn tụ với con gái tại quê nhà, giọng ca Hoàng hôn màu tím không giấu được sự xúc động của mình.
Bên dưới bài viết, nhiều bạn bè và người hâm mộ cũng chia sẻ niềm vui lớn với “bà mẹ đông con nhất showbiz Việt”.