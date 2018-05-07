Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo

Xuất hiện cùng Kim Lý, Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi diện trang phục hồng nhạt, khoét sâu khoe ngực quyến rũ của NTK Lý Quí Khánh.
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Tối 6/5, Hồ Ngọc Hà đã tổ chức buổi tiệc tri ân cho thương hiệu mỹ phẩm của mình tại một không gian cực sang chảnh và lung linh ánh đèn tại TP.HCM.
Xuất hiện tại sự kiện đặc biệt này, “Nữ hoàng giải trí” diện trang phục hồng khoét sâu ngực cực kỳ quyến rũ. Đặc biệt, tháp tùng nữ ca sĩ không ai khác chính là người tình Kim Lý.
Buổi tiệc này của Hà Hồ còn thu hút hàng loạt ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh, Hương Tràm, ST, Lý Quí Khánh…
Đặc biệt, buổi tiệc còn diễn ra hoạt động đấu giá thỏi son M.O.I phủ vàng với số tiền lên đến 110 triệu đồng. Hà Hồ cho biết toàn bộ số tiền này sẽ được trao tặng cho Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM để giúp đỡ những chị em có cuộc sống khó khăn.