Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo

Tối 6/5, Hồ Ngọc Hà đã tổ chức buổi tiệc tri ân cho thương hiệu mỹ phẩm của mình tại một không gian cực sang chảnh và lung linh ánh đèn tại TP.HCM.

Xuất hiện tại sự kiện đặc biệt này, “Nữ hoàng giải trí” diện trang phục hồng khoét sâu ngực cực kỳ quyến rũ. Đặc biệt, tháp tùng nữ ca sĩ không ai khác chính là người tình Kim Lý.