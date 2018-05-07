Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo

Hậu trường 07/05/2018 11:22

Xuất hiện cùng Kim Lý, Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi diện trang phục hồng nhạt, khoét sâu khoe ngực quyến rũ của NTK Lý Quí Khánh.

Tối 6/5, Hồ Ngọc Hà đã tổ chức buổi tiệc tri ân cho thương hiệu mỹ phẩm của mình tại một không gian cực sang chảnh và lung linh ánh đèn tại TP.HCM.

Xuất hiện tại sự kiện đặc biệt này, “Nữ hoàng giải trí” diện trang phục hồng khoét sâu ngực cực kỳ quyến rũ. Đặc biệt, tháp tùng nữ ca sĩ không ai khác chính là người tình Kim Lý.

Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo - Ảnh 1
Kim Lý lịch lãm 'tháp tùng' Hồ Ngọc Hà đến sự kiện - Ảnh: NVCC
Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo - Ảnh 2
Cặp đôi thu hút sự chú ý khi xuất hiện với thần thái sang chảnh và đẳng cấp - Ảnh: NVCC

Buổi tiệc này của Hà Hồ còn thu hút hàng loạt ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh, Hương Tràm, ST, Lý Quí Khánh…

Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo - Ảnh 3
Nổi bật với vest hồng, 'Ông hoàng nhạc Việt' chụp ảnh cùng đàn em thân thiết - Ảnh: NVCC
Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo - Ảnh 4
Ca sĩ Hương Tràm tham dự buổi party - Ảnh: NVCC
Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo - Ảnh 5
Không chỉ xuất hiện với tư cách khách mời, Noo Phước Thịnh còn trình diễn hàng loạt bản hit - Ảnh: NVCC
Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo - Ảnh 6
Trần Bảo Sơn - Ảnh: NVCC
Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo - Ảnh 7
Hà Hồ đặt ra yêu cầu dresscode 'nữ hồng - nam đen' cho khách mời tham dự buổi tiệc - Ảnh: NVCC
Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo - Ảnh 8
Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng làm nóng chương trình khi cùng thể hiện tiết mục đặc sắc - Ảnh: NVCC
Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo - Ảnh 9
NTK Lý Quí Khánh lịch lãm với thiết kế họa tiết lạ mắt - Ảnh: NVCC
Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo - Ảnh 10
Ca sĩ Bảo Anh cá tính với tone màu hồng tím - Ảnh: NVCC
Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo - Ảnh 11
Ca sĩ ST gây chú ý với vest đen lịch lãm - Ảnh: NVCC
Được Kim Lý tháp tùng, Hà Hồ xuất hiện với áo khoét sâu khoe ngực táo bạo - Ảnh 12
Ca sĩ Hương Tràm - Ảnh: NVCC

Đặc biệt, buổi tiệc còn diễn ra hoạt động đấu giá thỏi son M.O.I phủ vàng với số tiền lên đến 110 triệu đồng. Hà Hồ cho biết toàn bộ số tiền này sẽ được trao tặng cho Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM để giúp đỡ những chị em có cuộc sống khó khăn.

Đỏ mắt mong chờ một hành động của Hà Hồ đối với em bé bị vảy nến da trăn

Đỏ mắt mong chờ một hành động của Hà Hồ đối với em bé bị vảy nến da trăn

Sau khi Lam Trường đến thăm hỏi và giúp đỡ em bé bị vảy nến da trăn, dân mạng thắc mắc vì sao Hà Hồ vẫn chưa hành động.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Đàm Vĩnh Hưng Kim Lý Dương Triệu Vũ Hương Tràm

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42