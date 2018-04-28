Giữa 'cơn mưa gạch đá' của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm thơ động viên Bùi Tiến Dũng, Hà Hồ phản ứng sốc

Thấy Đàm Vĩnh Hưng làm thơ bênh vực thủ môn Bùi Tiến Dũng khi bị 'ném đá' vì trình diễn thời trang, Hồ Ngọc Hà cũng bất ngờ để lại bình luận.
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Những ngày qua, dư luận liên tục lên tiếng chỉ trích thủ môn Bùi Tiến Dũng khi anh làm vedette cho một thương hiệu thời trang Việt tại chương trình Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018. Sự việc khiến không ít người bức xúc vì cho rằng nam cầu thủ của đội tuyển U23 không tập trung đá bóng mà chỉ lo chạy show kiếm tiền.
Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa làm một bài thơ đầy ngẫu hứng gửi đến Bùi Tiến Dũng. Theo nội dung bài viết có thể nhận ra, “Ông hoàng nhạc Việt” đang động viên và ủng hộ nam cầu thủ trẻ.
"...Cũng có đôi lời
Gửi em Tiến Dũng
Thủng thỉnh mà đi
Sợ chi chùng bước
Chẳng có thằng nào
Trả phụ tiền bill
Điện, nước, thuế, xe
Tự mình gánh hết
Bài thơ xin kết
Hết tại nơi đây!", Đàm Vĩnh Hưng viết.
Điều đáng nói là ngay bên dưới bài viết, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng để lại bình luận bất ngờ. Giọng ca Cả một trời thương nhớ viết “quá hay anh ơi”. Dòng bình luận khá ngắn nhưng đủ để công chúng hiểu được rằng cô cũng đồng tình với quan điểm của đàn anh.