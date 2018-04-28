Giữa 'cơn mưa gạch đá' của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm thơ động viên Bùi Tiến Dũng, Hà Hồ phản ứng sốc

Những ngày qua, dư luận liên tục lên tiếng chỉ trích thủ môn Bùi Tiến Dũng khi anh làm vedette cho một thương hiệu thời trang Việt tại chương trình Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018. Sự việc khiến không ít người bức xúc vì cho rằng nam cầu thủ của đội tuyển U23 không tập trung đá bóng mà chỉ lo chạy show kiếm tiền.

Phần trình diễn gây tranh cãi của Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Internet

Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa làm một bài thơ đầy ngẫu hứng gửi đến Bùi Tiến Dũng. Theo nội dung bài viết có thể nhận ra, “Ông hoàng nhạc Việt” đang động viên và ủng hộ nam cầu thủ trẻ.