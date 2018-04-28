Giữa 'cơn mưa gạch đá' của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm thơ động viên Bùi Tiến Dũng, Hà Hồ phản ứng sốc

Hậu trường 28/04/2018 12:54

Thấy Đàm Vĩnh Hưng làm thơ bênh vực thủ môn Bùi Tiến Dũng khi bị 'ném đá' vì trình diễn thời trang, Hồ Ngọc Hà cũng bất ngờ để lại bình luận.

Những ngày qua, dư luận liên tục lên tiếng chỉ trích thủ môn Bùi Tiến Dũng khi anh làm vedette cho một thương hiệu thời trang Việt tại chương trình Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018. Sự việc khiến không ít người bức xúc vì cho rằng nam cầu thủ của đội tuyển U23 không tập trung đá bóng mà chỉ lo chạy show kiếm tiền.

Giữa 'cơn mưa gạch đá' của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm thơ động viên Bùi Tiến Dũng, Hà Hồ phản ứng sốc - Ảnh 1
Phần trình diễn gây tranh cãi của Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Internet

Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều, mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa làm một bài thơ đầy ngẫu hứng gửi đến Bùi Tiến Dũng. Theo nội dung bài viết có thể nhận ra, “Ông hoàng nhạc Việt” đang động viên và ủng hộ nam cầu thủ trẻ.

Giữa 'cơn mưa gạch đá' của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm thơ động viên Bùi Tiến Dũng, Hà Hồ phản ứng sốc - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng bênh vực cầu thủ Bùi Tiến Dũng giữa nhiều sự chỉ trích - Ảnh: FBNV

"...Cũng có đôi lời

Gửi em Tiến Dũng

Thủng thỉnh mà đi

Sợ chi chùng bước

Chẳng có thằng nào

Trả phụ tiền bill

Điện, nước, thuế, xe

Tự mình gánh hết

Bài thơ xin kết

Hết tại nơi đây!", Đàm Vĩnh Hưng viết.

Giữa 'cơn mưa gạch đá' của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm thơ động viên Bùi Tiến Dũng, Hà Hồ phản ứng sốc - Ảnh 3
Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng có dịp chụp ảnh lưu niệm và trò chuyện cùng Bùi Tiến Dũng - Ảnh: FBNV

Điều đáng nói là ngay bên dưới bài viết, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng để lại bình luận bất ngờ. Giọng ca Cả một trời thương nhớ viết “quá hay anh ơi”. Dòng bình luận khá ngắn nhưng đủ để công chúng hiểu được rằng cô cũng đồng tình với quan điểm của đàn anh.

Giữa 'cơn mưa gạch đá' của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm thơ động viên Bùi Tiến Dũng, Hà Hồ phản ứng sốc - Ảnh 4
Bên dưới bài viết, Hồ Ngọc Hà cũng hào hứng để lại bình luận khen ngợi đàn anh - Ảnh: FBNV
Giữa 'cơn mưa gạch đá' của dư luận, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ làm thơ động viên Bùi Tiến Dũng, Hà Hồ phản ứng sốc - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà có mối quan hệ thân thiết trong showbiz Việt - Ảnh: FBNV
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