Đàm Vĩnh Hưng 'khổ sở' đi giao hàng cho Dương Triệu Vũ để lấy 100 triệu đồng

Sau khi "móc hầu bao" 100 triệu mua đĩa mới của Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ buộc đàn anh phải đích thân giao hàng và đi ăn cùng mình.

Tại buổi họp báo ra mắt MV Yêu tận cùng, đau tận cùng của Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố sẽ chi 100 triệu đồng mua album mới ủng hộ đàn anh. Hành động này của giọng ca Nhớ rất nhớ vô tình khiến "Ông hoàng nhạc Việt" bối rối, không tin đó là sự thật. Thậm chí, Đàm Vĩnh Hưng còn đánh nhẹ vào vai đàn em vì nghĩ rằng anh đang giỡn.

Dương Triệu Vũ đến chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng và hứa chi 100 triệu đồng mua đĩa - Ảnh: Khánh Hòa

Tuy nhiên, ngay sau đó em trai Hoài Linh đã trực tiếp đến tận nhà Đàm Vĩnh Hưng để mua hàng đúng như đã hứa. Mới đây, "Ông hoàng nhạc Việt" tâm sự rằng khách hàng Vip của mình rất "khó ưa", đòi hỏi từng li từng tí.

Qua bài chia sẻ trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng kể rằng Dương Triệu Vũ không chỉ đến nhà kiểm từng món hàng mà còn yêu cầu nhân vật chính phải trực tiếp đi giao hàng, sau đó đi ăn cùng mình thì mới hài lòng.

Đàm Vĩnh Hưng cố gắng chiều lòng Dương Triệu Vũ để bán hàng - Ảnh: FBNV

Dương Triệu Vũ yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng phải ký lên từng đĩa - Ảnh: FBNV

Dương Triệu Vũ tạm thời là khách hàng Vip nhất của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng rất vất vả với đơn hàng quá khủng này - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng đi ăn với khách hàng Vip sau khi giao đĩa xong xuôi - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ hé lộ người tình bí mật sau nhiều năm lẻ bóng Sau nhiều lận đận trong tình duyên, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ đã tìm được ý trung nhân hiểu mình về mọi điều trong cuộc sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-kho-so-di-giao-hang-cho-duong-trieu-vu-de-lay-100-trieu-dong-279358.html