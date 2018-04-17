Hành động 'siêu' ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng khi Dương Triệu Vũ chi 100 triệu đồng mua 500 album để ủng hộ

Dinh dưỡng 17/04/2018 20:46

Để cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Đàm Vĩnh Hưng trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Dương Triệu Vũ đã chi 100 triệu đồng mua album mới ủng hộ đàn anh. Hành động của em trai Hoài Linh khiến khách mời khá bất ngờ.

Chiều 17/4, Dương Triệu Vũ có mặt tại biệt thự triệu đô của Đàm Vĩnh Hưng tại TP.HCM để tham dự buổi họp báo giới thiệu album và MV mới Yêu tận cùng, đau tận cùng. Tại đây, nam ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ vì quyết định bỏ ra 100 triệu đồng để mua album ủng hộ người bạn tri kỷ của mình.

Hành động 'siêu' ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng khi Dương Triệu Vũ chi 100 triệu đồng mua 500 album để ủng hộ - Ảnh 1
Dương Triệu Vũ và Đàm Vĩnh Hưng có những chia sẻ hết sức vui vẻ tại buổi họp báo - Ảnh: Nhi Nguyễn

Trước hành động bất ngờ của đàn em, “Ông hoàng nhạc Việt” vô cùng hạnh phúc và dành cho người em thân thiết một nụ hôn.

Hành động 'siêu' ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng khi Dương Triệu Vũ chi 100 triệu đồng mua 500 album để ủng hộ - Ảnh 2
'Ông hoàng nhạc Việt' cảm ơn người anh em thân thiết bằng một nụ hôn - Ảnh: Nhi Nguyễn

Được biết, album Yêu tận cùng, đau tận cùng là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các dự án đình đám của nam ca sĩ trong năm 2018. Vẫn mang mô típ một câu chuyện tình tay ba ngang trái nhưng điều thu hút công chúng là Đàm Vĩnh Hưng đảm nhận vai nam chính và cũng là người thứ 3 nhưng anh không hề hay biết.

Hành động 'siêu' ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng khi Dương Triệu Vũ chi 100 triệu đồng mua 500 album để ủng hộ - Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng làm buổi ra mắt sản phẩm mới như 'bùng cháy' khi thể hiện hàng loạt ca khúc sôi động - Ảnh: Nhi Nguyễn
Hành động 'siêu' ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng khi Dương Triệu Vũ chi 100 triệu đồng mua 500 album để ủng hộ - Ảnh 4
MC Minh Xù đảm nhận vai trò người dẫn dắt chương trình - Ảnh: Nhi Nguyễn
Hành động 'siêu' ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng khi Dương Triệu Vũ chi 100 triệu đồng mua 500 album để ủng hộ - Ảnh 5
Ca sĩ Vũ Hà xuất hiện cực ấn tượng để ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Nhi Nguyễn
Hành động 'siêu' ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng khi Dương Triệu Vũ chi 100 triệu đồng mua 500 album để ủng hộ - Ảnh 6
Nhạc sĩ Văn Thiên Hạnh - Ảnh: NVCC
Hành động 'siêu' ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng khi Dương Triệu Vũ chi 100 triệu đồng mua 500 album để ủng hộ - Ảnh 7
Đàm Vĩnh Hưng đón tiếp các phóng viên, bạn bè và fan đến nhà riêng để giới thiệu MV 'Yêu tận cùng, đau tận cùng' - Ảnh: NVCC
Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV

Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV

Đàm Vĩnh Hưng tự tay “tút tát”, sắp xếp lại biệt thự triệu đô ở quận 10, TP.HCM để tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới "Yêu tận cùng, đau tận cùng". 

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