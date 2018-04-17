Hành động 'siêu' ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng khi Dương Triệu Vũ chi 100 triệu đồng mua 500 album để ủng hộ

Để cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Đàm Vĩnh Hưng trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Dương Triệu Vũ đã chi 100 triệu đồng mua album mới ủng hộ đàn anh. Hành động của em trai Hoài Linh khiến khách mời khá bất ngờ.
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Chiều 17/4, Dương Triệu Vũ có mặt tại biệt thự triệu đô của Đàm Vĩnh Hưng tại TP.HCM để tham dự buổi họp báo giới thiệu album và MV mới Yêu tận cùng, đau tận cùng. Tại đây, nam ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ vì quyết định bỏ ra 100 triệu đồng để mua album ủng hộ người bạn tri kỷ của mình.
Trước hành động bất ngờ của đàn em, “Ông hoàng nhạc Việt” vô cùng hạnh phúc và dành cho người em thân thiết một nụ hôn.
Được biết, album Yêu tận cùng, đau tận cùng là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi các dự án đình đám của nam ca sĩ trong năm 2018. Vẫn mang mô típ một câu chuyện tình tay ba ngang trái nhưng điều thu hút công chúng là Đàm Vĩnh Hưng đảm nhận vai nam chính và cũng là người thứ 3 nhưng anh không hề hay biết.