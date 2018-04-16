Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng

“Ông hoàng nhạc Việt” nổi tiếng là người ưa "xê dịch" và thích khám phá những địa danh nổi tiếng thế giới. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng lại tiếp tục tung ra bộ ảnh tuyệt đẹp ở Santorini, khiến cư dân mạng xuýt xoa, ghen tỵ.

Nam ca sĩ chia sẻ, trong chuyến lưu diễn châu Âu vào năm 2017, anh đã lên kế hoạch chụp bộ ảnh lung linh này cho album mới của mình và “ém hàng” đến bây giờ mới tung ra.