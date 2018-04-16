Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng

Hậu trường 16/04/2018 11:26

Đàm Vĩnh Hưng đã khám phá từng ngóc ngách của "đảo thiên đường" Santorini để cho ra bộ ảnh tuyệt đẹp này.

“Ông hoàng nhạc Việt” nổi tiếng là người ưa "xê dịch" và thích khám phá những địa danh nổi tiếng thế giới. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng lại tiếp tục tung ra bộ ảnh tuyệt đẹp ở Santorini, khiến cư dân mạng xuýt xoa, ghen tỵ.

Nam ca sĩ chia sẻ, trong chuyến lưu diễn châu Âu vào năm 2017, anh đã lên kế hoạch chụp bộ ảnh lung linh này cho album mới của mình và “ém hàng” đến bây giờ mới tung ra.

Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng bị 'hớp hồn' bởi vẻ đẹp của vùng đất Santorini - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 2
Santorini còn được khách du lịch ưu ái gọi với cái tên "đảo thiên đường". Đây là địa danh du lịch nổi tiếng của đất nước thần thoại Hy Lạp - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 3

Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 4

Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 5
Bộ ảnh này được giọng ca Lâu đài tình ái thực hiện cách đây 1 năm - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 6
Nam ca sĩ tung bộ ảnh đẹp lung linh này đúng dịp ra mắt album Yêu tận cùng, đau tận cùng - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 7

Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 8
Nam ca sĩ sẽ chọn một trong số những bức ảnh này để làm bìa cho album sắp ra mắt - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 9

Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 10

Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 11
Đàm Vĩnh Hưng lột tả hết những tâm tư tình cảm anh muốn thể hiện trong album mới - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 12
Santorini là một trong những chất xúc tác tuyệt vời giúp Đàm Vĩnh Hưng thể hiện một con người luôn 'yêu tận cùng' để 'đau tận cùng' - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng nhận được 'cơn mưa' lời khen từ fan khi tung bộ ảnh mới đẹp đến nao lòng - Ảnh 13
Bộ ảnh mới tuyệt đẹp của nam ca sĩ đã làm tan chảy không ít trái tim của người hâm mộ - Ảnh: Internet
Hết đòi đập nhà, Đàm Vĩnh Hưng lại bán giỏ như bán rau muống khiến dân tình nhốn nháo tranh nhau

Hết đòi đập nhà, Đàm Vĩnh Hưng lại bán giỏ như bán rau muống khiến dân tình nhốn nháo tranh nhau

Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người sốc khi lần lượt tiễn hết các giỏ xách có giá vài nghìn đô trong bộ sưu tập túi tiền tỷ của mình.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng ông hoàng nhạc Việt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

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