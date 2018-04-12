Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà quẩy tới bến trong khách sạn

Hậu trường 12/04/2018 13:35

Nhiều người vô cùng hoang mang khi thấy loạt ảnh "lầy lội" của Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà trong khách sạn tại Nhật Bản.

Những ngày gần đây, trang cá nhân của Đàm Vĩnh HưngVũ Hà thường xuyên chia sẻ ảnh đi chơi, ăn uống cùng nhau. Hai nghệ sĩ đang có chuyến công tác tại đất nước mặt trời mọc và  tranh thủ thời gian rãnh rỗi để đi khám phá, thưởng thức ẩm thực.

Tuy nhiên, mới đây Vũ Hà khiến nhiều người hoang mang khi đăng tải status khó hiểu, bàn về sự không bình thường của mình. Đi kèm bài chia sẻ, nam nghệ sĩ gắn nhiều hình ảnh vui đùa cùng Đàm Vĩnh Hưng và bạn bè trong khách sạn. Điều đáng nói, giọng ca Biển Tình có nhiều biểu cảm hài hước khiến khản giả 'cười bò lăn'. Không ít cư dân mạng cho rằng, đây là cách Vũ Hà dìm hàng đàn em, bởi ngay sau đó "Ông hoàng nhạc Việt" cũng chia sẻ một bài viết "mỉa mai" chiều cao của người anh thân thiết.

Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà quẩy tới bến trong khách sạn - Ảnh 1
Ca sĩ Vũ Hà đăng status khó hiểu nhiều fan hoang mang - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà quẩy tới bến trong khách sạn - Ảnh 2
Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà quẩy tới bến trong khách sạn - Ảnh 3
Loạt ảnh lầy lội của Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà và bạn bè - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà quẩy tới bến trong khách sạn - Ảnh 4
Biểu cảm hài hước của cặp nghệ sĩ nổi tiếng fan 'cười bò lăn' - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà quẩy tới bến trong khách sạn - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng chọc ghẹo chiều cao của Vũ Hà sau khi đọc status của nam ca sĩ - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà quẩy tới bến trong khách sạn - Ảnh 6
Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà thưởng thức ẩm thực Việt Nam tại Nhật Bản - Ảnh: FBNV
Đàm Vĩnh Hưng lần cuối nói về nghi án dính líu đến công ty lừa đảo nghìn tỷ iFan

Đàm Vĩnh Hưng lần cuối nói về nghi án dính líu đến công ty lừa đảo nghìn tỷ iFan

Nam ca sĩ phủ nhận việc liên quan đến vụ lừa đảo nghìn tỷ. Mr. Đàm còn khẳng định mình là một công dân tuân thủ luật pháp và không bao giờ hất đổ chén cơm của người khác.

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