Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà quẩy tới bến trong khách sạn

Nhiều người vô cùng hoang mang khi thấy loạt ảnh "lầy lội" của Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà trong khách sạn tại Nhật Bản.
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Những ngày gần đây, trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà thường xuyên chia sẻ ảnh đi chơi, ăn uống cùng nhau. Hai nghệ sĩ đang có chuyến công tác tại đất nước mặt trời mọc và tranh thủ thời gian rãnh rỗi để đi khám phá, thưởng thức ẩm thực.
Tuy nhiên, mới đây Vũ Hà khiến nhiều người hoang mang khi đăng tải status khó hiểu, bàn về sự không bình thường của mình. Đi kèm bài chia sẻ, nam nghệ sĩ gắn nhiều hình ảnh vui đùa cùng Đàm Vĩnh Hưng và bạn bè trong khách sạn. Điều đáng nói, giọng ca Biển Tình có nhiều biểu cảm hài hước khiến khản giả 'cười bò lăn'. Không ít cư dân mạng cho rằng, đây là cách Vũ Hà dìm hàng đàn em, bởi ngay sau đó "Ông hoàng nhạc Việt" cũng chia sẻ một bài viết "mỉa mai" chiều cao của người anh thân thiết.