Hết đòi đập nhà, Đàm Vĩnh Hưng lại bán giỏ như bán rau muống khiến dân tình nhốn nháo tranh nhau

Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người sốc khi lần lượt tiễn hết các giỏ xách có giá vài nghìn đô trong bộ sưu tập túi tiền tỷ của mình.
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Cách đây ít lâu, Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người hoang mang khi tiết lộ rằng đã chán nản mọi thứ, muốn đập banh biệt thự 3 triệu đô xây lại.
"Nào giờ không muốn có thời gian rảnh. Sao gần đây thấy có ngày trống là mừng và vui lắm, thích nằm, thích ngủ nữa chứ! Là sao ta? Thật sự tui đang muốn đập banh cái nhà ra để làm lại hết! Chán rồi! Ai biểu sinh nhằm chữ TÂN làm gì", Đàm Vĩnh Hưng viết.
Trong khi dân tình còn chưa hết choáng váng thì mời đây, nam ca sĩ tiếp tục gây sốc khi mang hết túi hiệu trong nhà ra bán với giá khá rẻ. Tuy đối với Đàm Vĩnh Hưng, việc bán túi giống bán rau muống nhưng nhiều người vẫn không dám inbox hỏi mua khi anh ra giá gần 2000USD mỗi chiếc.
"Bán giỏ hiệu nhanh như bán rau muống. LV( doanh nhân ): 1500USD; Dolce (lông ngựa): 1800USD; Gucci : 1000USD. Lý lịch của các em này: Đều đã từng qua tay với anh ấy nhiều đêm" - Đàm Vĩnh Hưng viết.