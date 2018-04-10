Hết đòi đập nhà, Đàm Vĩnh Hưng lại bán giỏ như bán rau muống khiến dân tình nhốn nháo tranh nhau

Cách đây ít lâu, Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người hoang mang khi tiết lộ rằng đã chán nản mọi thứ, muốn đập banh biệt thự 3 triệu đô xây lại.

"Nào giờ không muốn có thời gian rảnh. Sao gần đây thấy có ngày trống là mừng và vui lắm, thích nằm, thích ngủ nữa chứ! Là sao ta? Thật sự tui đang muốn đập banh cái nhà ra để làm lại hết! Chán rồi! Ai biểu sinh nhằm chữ TÂN làm gì", Đàm Vĩnh Hưng viết.