Đàm Vĩnh Hưng đòi đập banh biệt thự 60 tỷ để xây lại khiến dân tình choáng váng

Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người hoang mang khi tiết lộ rằng bản thân đang chán nản, muốn đập banh nhà để xây lại.

Tuy thường xuyên phát ngôn gây sốc nhưng không ai có thể phủ nhận Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ giàu có bậc nhất trong showbiz. Với danh tiếng nhiều năm và mật độ chạy show dày đặc, "Ông hoàng nhạc Việt" là chủ sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến bất cứ ai cũng phải nể phục. Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ đứng Top nghệ sĩ giàu có nhất showbiz - Ảnh: Zing Tài sản được Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến nhiều nhất chính là căn biệt thự trắng, có giá tính bằng triệu đô nằm tại ví trí trung tâm quận 10, TP.HCM. Ngày mới xây xong, giọng ca Biển tình từng tuyên bố "Nhà tôi ai chê chỗ nào tôi đập chỗ đó". Những tưởng đã hài lòng hoàn toàn về tổ ấm của mình, song mới đây nam ca sĩ tiếp tục gây sốc khi tiết lộ đã chán mọi thứ trong căn nhà và muốn đập banh để xây lại.

Đàm Vĩnh Hưng khiến fan hoang mang khi muốn đập nhà xây lại - Ảnh: FBNV Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên khuyên đàn anh không nên đập nhà - Ảnh: FBNV "Nào giờ không muốn có thời gian rảnh. Sao gần đây thấy có ngày trống là mừng và vui lắm, thích nằm, thích ngủ nữa chứ! Là sao ta? Thật sự tui đang muốn đập banh cái nhà ra để làm lại hết! Chán rồi! Ai biểu sinh nhằm chữ TÂN làm gì", Đàm Vĩnh Hưng viết. Nhiều khán giá cho rằng, người ta vứt một cái túi hay bộ quần áo cũ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng chán cả một căn nhà, muốn đập bỏ 60 tỷ để xây lại thì thật sự là việc làm quá ngông.

Dưới bài chia sẻ này, rất nhiều fan mong "Ông hoàng nhạc Việt" bình tĩnh suy xét lại. Trong số đó, Hồ Ngọc Hà để lại một bình luận hài hước, khuyên đàn anh nên mua nhà khác để đổi chứ không nên đập đi. "Thôi đại ka, mua cái nhà khác đổi qua đổi lại đi... chứ đập hoài động nhà động đất hổng có yên ổn đâu nè..bình yên đi nè", Hà Hồ viết. Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều được thiết kế theo yêu cầu của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Zing Đàm Vĩnh Hưng mua căn biệt thự này 11 năm trước, song anh không thích thiết kế của căn nhà nên đã xây lại hoàn toàn theo ý mình - Ảnh: Zing Căn biệt thự xây hết 3 triệu đô nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng - Ảnh: Zing Sau một thời gian sử dụng, Đàm Vĩnh Hưng thấy chán và muốn tiếp tục đập đi xây lại - Ảnh: Zing

Thấy Nam Em suy sụp, Đàm Vĩnh Hưng viết đúng một chữ nhưng lập tức gây bão Đàm Vĩnh Hưng để lại bình luận động viên Nam Em khiến nhiều cư dân mạng nổi giận, cho rằng anh đang cổ xúy cho kẻ thứ 3.

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