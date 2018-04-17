Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV

Khác với những lần trước, họp báo giới thiệu sản phẩm thường tổ chức ở những địa điểm sang trọng, lần này Đàm Vĩnh Hưng quyết tâm tạo sự mới lạ và độc đáo. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt album và MV Yêu tận cùng, đau tận cùng, “Ông hoàng nhạc Việt” đã mạnh tay “phá banh” căn biệt thự triệu đô và tạo cho “đứa con” của mình một diện mạo hoàn toàn mới.

Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí và sắp xếp chuẩn bị cho buổi ra mắt MV mới tại nhà riêng - Ảnh: Internet

Phòng khách của biệt thự triệu đô không khác gì một công trình xây dựng với rất nhiều giàn giáo - Ảnh: Internet