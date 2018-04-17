Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV

Đàm Vĩnh Hưng tự tay “tút tát”, sắp xếp lại biệt thự triệu đô ở quận 10, TP.HCM để tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới "Yêu tận cùng, đau tận cùng".
- Lộ ảnh Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Vũ Hà quẩy tới bến trong khách sạn
- Đàm Vĩnh Hưng bức xúc vì 1 kẻ mượn danh rủ mọi người chơi tiền ảo
Khác với những lần trước, họp báo giới thiệu sản phẩm thường tổ chức ở những địa điểm sang trọng, lần này Đàm Vĩnh Hưng quyết tâm tạo sự mới lạ và độc đáo. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt album và MV Yêu tận cùng, đau tận cùng, “Ông hoàng nhạc Việt” đã mạnh tay “phá banh” căn biệt thự triệu đô và tạo cho “đứa con” của mình một diện mạo hoàn toàn mới.