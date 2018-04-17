Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV

Hậu trường 17/04/2018 09:48

Đàm Vĩnh Hưng tự tay “tút tát”, sắp xếp lại biệt thự triệu đô ở quận 10, TP.HCM để tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới "Yêu tận cùng, đau tận cùng". 

Khác với những lần trước, họp báo giới thiệu sản phẩm thường tổ chức ở những địa điểm sang trọng, lần này Đàm Vĩnh Hưng quyết tâm tạo sự mới lạ và độc đáo. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt album và MV Yêu tận cùng, đau tận cùng, “Ông hoàng nhạc Việt” đã mạnh tay “phá banh” căn biệt thự triệu đô và tạo cho “đứa con” của mình một diện mạo hoàn toàn mới.

Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí và sắp xếp chuẩn bị cho buổi ra mắt MV mới tại nhà riêng - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 2
Phòng khách của biệt thự triệu đô không khác gì một công trình xây dựng với rất nhiều giàn giáo - Ảnh: Internet
Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 3
Nam ca sĩ muốn tạo nên sự mới lạ và khác biệt trong buổi ra mắt sản phẩm mới này - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 4Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 5Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 6

Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 7
'Ông hoàng nhạc Việt' còn lắp màn hình rộng để chuẩn bị cho buổi ra mắt diễn ra thành công và hoành tráng nhất - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 8

Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 9
Đàm Vĩnh Hưng đứng điều phối công việc - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 10

Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 11
Nam ca sĩ còn tự tay đo đạc - Ảnh: Internet

Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 12

Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV - Ảnh 13
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