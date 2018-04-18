Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ hé lộ người tình bí mật sau nhiều năm lẻ bóng

Chiều 17/4, Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức buổi họp báo ra mắt MV Yêu tận cùng, đau tận cùng tại nhà riêng ở quận 10, TP.HCM. Đây là một MV được thực hiện công phu, lấy bối cảnh là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Santorini.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ đã có người yêu nhưng chưa muốn công khai vào thời điểm này - Ảnh: Khánh Hòa

Trong sản phẩm âm nhạc mới nhất này, "Ông hoàng nhạc Việt" hóa thân thành một chàng trai lãng tử, vô tình gặp và say nắng cô nàng xinh đẹp - là chủ của một chú cún đáng yêu. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn quen nhau, nam ca sĩ đau đớn khi phát hiện người mình thương đã là 'hoa có chủ'.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Đàm Vĩnh Hưng rất hào hứng khi nói về những kỷ niệm quay MV đáng nhớ tại Santorini. Tuy nhiên, khuôn mặt anh bỗng chùng lại khi nhắc đến một nhân vật đặc biệt. Người này không làm trong showbiz và khác biệt hoàn toàn so với những người yêu trước đây của Mr Đàm.

Tuy từ chối tiết lộ danh tính nhưng nam ca sĩ khẳng định cả hai đang rất hạnh phúc. Cũng nhờ mối tình bí ẩn này, "Ông hoàng nhạc Việt" có được những cảm xúc chân thật khi thực hiện MV Yêu tận cùng, đau tận cùng.

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"Người này rất quan trọng với tôi nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để công khai. Chỉ có thể hé lộ chút xíu là người này hát rất hay nhưng không thích tham gia showbiz. Trước nay, tôi thử yêu rất nhiều người từ các ngôi sao, người thường cho tới doanh nhân, song chưa cho ai mang lại cho tôi cảm xúc đặc biệt như thế. Tôi đang rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình", Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.