Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ hé lộ người tình bí mật sau nhiều năm lẻ bóng

Hậu trường 18/04/2018 11:38

Sau nhiều lận đận trong tình duyên, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ đã tìm được ý trung nhân hiểu mình về mọi điều trong cuộc sống.

Chiều 17/4, Đàm Vĩnh Hưng đã tổ chức buổi họp báo ra mắt MV Yêu tận cùng, đau tận cùng tại nhà riêng ở quận 10, TP.HCM. Đây là một MV được thực hiện công phu, lấy bối cảnh là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Santorini.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ hé lộ người tình bí mật sau nhiều năm lẻ bóng - Ảnh 1

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ nhiều thông tin thú vị tại buổi họp báo ra mắt MV mới - Ảnh: Khánh Hòa

Trong sản phẩm âm nhạc mới nhất này, "Ông hoàng nhạc Việt" hóa thân thành một chàng trai lãng tử, vô tình gặp và say nắng cô nàng xinh đẹp - là chủ của một chú cún đáng yêu. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn quen nhau, nam ca sĩ đau đớn khi phát hiện người mình thương đã là 'hoa có chủ'.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ hé lộ người tình bí mật sau nhiều năm lẻ bóng - Ảnh 2

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ đã có người yêu nhưng chưa muốn công khai vào thời điểm này - Ảnh: Khánh Hòa

Chia sẻ tại buổi họp báo, Đàm Vĩnh Hưng rất hào hứng khi nói về những kỷ niệm quay MV đáng nhớ tại Santorini. Tuy nhiên, khuôn mặt anh bỗng chùng lại khi nhắc đến một nhân vật đặc biệt. Người này không làm trong showbiz và khác biệt hoàn toàn so với những người yêu trước đây của Mr Đàm.

Tuy từ chối tiết lộ danh tính nhưng nam ca sĩ khẳng định cả hai đang rất hạnh phúc. Cũng nhờ mối tình bí ẩn này, "Ông hoàng nhạc Việt" có được những cảm xúc chân thật khi thực hiện MV Yêu tận cùng, đau tận cùng.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ hé lộ người tình bí mật sau nhiều năm lẻ bóng - Ảnh 3

Ca sĩ Vũ Hà đến ủng hộ bạn thân, anh từng nhiều lần úp mở chuyện Đàm Vĩnh Hưng có tình mới - Ảnh: Khánh Hòa

"Người này rất quan trọng với tôi nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để công khai. Chỉ có thể hé lộ chút xíu là người này hát rất hay nhưng không thích tham gia showbiz. Trước nay, tôi thử yêu rất nhiều người từ các ngôi sao, người thường cho tới doanh nhân, song chưa cho ai mang lại cho tôi cảm xúc đặc biệt như thế. Tôi đang rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình", Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ hé lộ người tình bí mật sau nhiều năm lẻ bóng - Ảnh 4
Dương Triệu Vũ đến ủng hộ đàn anh, hứa chi 100 triệu để mua album - Ảnh: Khánh Hòa
Hành động 'siêu' ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng khi Dương Triệu Vũ chi 100 triệu đồng mua 500 album để ủng hộ

Hành động 'siêu' ngọt ngào của Đàm Vĩnh Hưng khi Dương Triệu Vũ chi 100 triệu đồng mua 500 album để ủng hộ

Để cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của Đàm Vĩnh Hưng trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Dương Triệu Vũ đã chi 100 triệu đồng mua album mới ủng hộ đàn anh. Hành động của em trai Hoài Linh khiến khách mời khá bất ngờ.

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