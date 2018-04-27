Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu

Có thâm niên mấy chục năm hoạt động trong showbiz nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn đứng vào hàng nghệ sĩ đắt show nhất Việt Nam. "Ông hoàng nhạc Việt" luôn phải di chuyển liên tục từ trong cho đến ngoài nước để phục vụ khán giả.

Mới đây, nam ca sĩ hào hứng chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp giữa một rừng hoa Tulips đẹp ngất ngây ở Hà Lan. Tuy cười rất tươi nhưng nam ca sĩ vẫn than thở cô đơn, thèm có ai đó đi bên cạnh như bao người.