Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu

Hậu trường 27/04/2018 15:03

Lạc giữa rừng hoa ngập tràn hương sắc nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn cảm thấy cô đơn. Anh quyết tuyển người yêu để cùng tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn này.

Có thâm niên mấy chục năm hoạt động trong showbiz nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn đứng vào hàng nghệ sĩ đắt show nhất Việt Nam. "Ông hoàng nhạc Việt" luôn phải di chuyển liên tục từ trong cho đến ngoài nước để phục vụ khán giả.

Mới đây, nam ca sĩ hào hứng chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp giữa một rừng hoa Tulips đẹp ngất ngây ở Hà Lan. Tuy cười rất tươi nhưng nam ca sĩ vẫn than thở cô đơn, thèm có ai đó đi bên cạnh như bao người.

Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng lạc giữa rừng hoa đủ màu sắc - A
Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng đi nước ngoài thường xuyên để chạy show - Ảnh: FBNV

"Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây. Cả một trời bạt ngàn hoa Tulips... Rực rỡ, choáng ngợp, khiến mình quíu luôn, không biết sẽ chụp cái nào trước! Lúc đó chỉ muốn bứng hết đem về Việt Nam cho rồi!

Ở những nơi đẹp và lãng mạn như vậy chỉ mong sao mình cũng có ai đó đi bên cạnh như bao người. Trước mắt là phải sắm cho mình 1 người iu cái đã! Sau đó muốn đi đâu cũng được! Mai về Việt Nam treo bảng tuyển người iu liền", Đàm Vĩnh Hưng hài hước.

Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu - Ảnh 3
Nam ca sĩ tiếc hùi hụi vì chưa có người yêu để cùng tận hưởng khoảnh khắc này - Ảnh: FBNV
Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu - Ảnh 4
Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu - Ảnh 5
Cách đây ít lâu, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ đã có người trong lòng nhưng từ chối chia sẻ kỹ hơn - Ảnh: FBNV 
Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu - Ảnh 6
Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu - Ảnh 7
Đàm Vĩnh Hưng nhí nhảnh bắt chước chú thỏ con - Ảnh: FBNV
Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu - Ảnh 8
Sau khi lạc vào rừng hoa Tulip, Đàm Vĩnh Hưng quyết tuyển bằng được người yêu - Ảnh 9
Đàm Vĩnh Hưng muốn cùng người yêu quay lại nơi này - Ảnh: FBNV
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