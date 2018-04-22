Hội ngộ 'người tình' Mỹ Tâm tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng rất chướng mắt và nổi điên vì cô

Bất ngờ gặp nhau tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch, dù có lúc muốn nổi điên vì sự khó tính của Mỹ Tâm nhưng đây là người bạn khó có thể thay thế của anh.
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Tối qua (21/4), Đàm Vĩnh Hưng có dịp hội ngộ cùng “người tình sân khấu” ca sĩ Mỹ Tâm tại một sự kiện ở TP. HCM. Có lẽ vì bận rộn nên đã khá lâu rồi công chúng mới lại thấy cặp đôi có dịp tái ngộ.
Nói về lần gặp lại đầy bất ngờ này với ca sĩ Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: "Nói một câu thật lòng là rất khó để tìm một ai đó thay thế vào vị trí của Tâm và Hưng khi để người đó đứng với chúng tôi. Từng thử rồi nhưng vẫn không phải là vóc dáng bé nhỏ vừa vặn đó, không phải là cái eo vừa khớp với vòng tay kia và nhất là cảm giác đó... hihi. Có sao nói vậy, dù mỗi đứa một con đường. Mãi yêu quý và ngưỡng mộ bé ở nhiều hạng mục, dù có những lúc bà khó và chướng khiến tui muốn nổi điên...".
Đặc biệt, cũng trong sự kiện này, Đàm Vĩnh Hưng còn có dịp hội ngộ cùng ca sĩ Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Thảo Trang, Dương Triệu Vũ…