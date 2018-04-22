Hội ngộ 'người tình' Mỹ Tâm tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng rất chướng mắt và nổi điên vì cô

Hậu trường 22/04/2018 15:22

Bất ngờ gặp nhau tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch, dù có lúc muốn nổi điên vì sự khó tính của Mỹ Tâm nhưng đây là người bạn khó có thể thay thế của anh.

Tối qua (21/4), Đàm Vĩnh Hưng có dịp hội ngộ cùng “người tình sân khấu” ca sĩ Mỹ Tâm tại một sự kiện ở TP. HCM. Có lẽ vì bận rộn nên đã khá lâu rồi công chúng mới lại thấy cặp đôi có dịp tái ngộ.

Nói về lần gặp lại đầy bất ngờ này với ca sĩ Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: "Nói một câu thật lòng là rất khó để tìm một ai đó thay thế vào vị trí của Tâm và Hưng khi để người đó đứng với chúng tôi. Từng thử rồi nhưng vẫn không phải là vóc dáng bé nhỏ vừa vặn đó, không phải là cái eo vừa khớp với vòng tay kia và nhất là cảm giác đó... hihi. Có sao nói vậy, dù mỗi đứa một con đường. Mãi yêu quý và ngưỡng mộ bé ở nhiều hạng mục, dù có những lúc bà khó và chướng khiến tui muốn nổi điên...".

Hội ngộ 'người tình' Mỹ Tâm tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng rất chướng mắt và nổi điên vì cô - Ảnh 1
Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng 'tay bắt mặt mừng' khi gặp lại nhau - Ảnh: NVCC
Hội ngộ 'người tình' Mỹ Tâm tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng rất chướng mắt và nổi điên vì cô - Ảnh 2
Cuộc gặp gỡ bất ngờ này tạo cho Đàm Vĩnh Hưng nhiều cảm xúc - Ảnh: NVCC
Hội ngộ 'người tình' Mỹ Tâm tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng rất chướng mắt và nổi điên vì cô - Ảnh 3
Mỹ Tâm 'đụng' tone trắng với Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: NVCC
Hội ngộ 'người tình' Mỹ Tâm tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng rất chướng mắt và nổi điên vì cô - Ảnh 4
'Ông hoàng nhạc Việt' khiến chương trình bùng cháy khi thể hiện hàng loạt ca khúc hot - Ảnh: NVCC
Hội ngộ 'người tình' Mỹ Tâm tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng rất chướng mắt và nổi điên vì cô - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng làm cả hội trường bùng nổ vì phần biểu diễn quá sung - Ảnh: NVCC

Đặc biệt, cũng trong sự kiện này, Đàm Vĩnh Hưng còn có dịp hội ngộ cùng ca sĩ Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Thảo Trang, Dương Triệu Vũ

Hội ngộ 'người tình' Mỹ Tâm tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng rất chướng mắt và nổi điên vì cô - Ảnh 6
Ca sĩ Hồ Trung Dũng đảm nhận vai trò dẫn chương trình - Ảnh: NVCC

Hội ngộ 'người tình' Mỹ Tâm tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng rất chướng mắt và nổi điên vì cô - Ảnh 7

Hội ngộ 'người tình' Mỹ Tâm tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng rất chướng mắt và nổi điên vì cô - Ảnh 8
Ca sĩ Dương Triệu Vũ - Ảnh: NVCC
Hội ngộ 'người tình' Mỹ Tâm tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng rất chướng mắt và nổi điên vì cô - Ảnh 9
Phương Vi (phải) có màn song ca tuyệt vời cùng ca sĩ Thảo Trang - Ảnh: NVCC
Hội ngộ 'người tình' Mỹ Tâm tại sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ từng rất chướng mắt và nổi điên vì cô - Ảnh 10
Lâm Khánh Chi được ông xã tháp tùng tại sự kiện - Ảnh: NVCC
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Đàm Vĩnh Hưng chơi lớn, tự tay 'phá banh' biệt thự triệu đô để tổ chức họp báo ra mắt MV

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Mỹ Tâm Lâm Khánh Chi Dương Triệu Vũ

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