Đỏ mắt mong chờ một hành động của Hà Hồ đối với em bé bị vảy nến da trăn

Do bị bố mẹ bỏ rơi, bé Bích được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh nuôi dưỡng chu đáo. Tuy nhiên, cơn đau từ những đợt bong tróc da khiến em còi cọc và khóc liên miên suốt 14 tháng qua.

Những ngày qua, thông tin về một em bé 14 tháng tuổi ở Trà Vinh bị bệnh vảy nến da trăn không có tiền chữa trị khiến ai cũng đau lòng. Em bé này tên là Nguyễn Ngọc Bích, từ lúc sinh ra đã mắc phải căn bệnh lạ khiến cả người ngứa ngáy và nổi đầy các vảy nến to.

Lam Trường hứa sẽ sâu sát tình hình và giúp đỡ Bích hết sức có thể - Ảnh: FBNV

Khi báo chí đăng tải thông tin này, nhiều sao Việt đã lên tiếng bày tỏ mong muốn giúp đỡ. Trong số đó, ca sĩ Lam Trường và Hồ Ngọc Hà là hai ngôi sao lớn được nhiều người kỳ vọng sẽ hỗ trợ cô bé phần nhiều. Nói là làm, chiều 3/5 giọng ca Con đường tình yêu đã đến bệnh viện trực tiếp thăm hỏi và nắm tình hình của cô bé. Ngay sau đó, Lam Trường chia sẻ hình ảnh bé Bích rộng rãi trên mạng xã hội nhằm kêu gọi cộng đồng mạng cùng chung tay với mình.

Trước hành động tuyệt vời của Lam Trường, nhiều người nhớ lại bài đăng của Hồ Ngọc Hà và mong chờ phản hồi của nữ ca sĩ. Trước đó, giọng ca Loves song cũng chia sẻ đường link bài báo viết về bé Bích và ngõ ý muốn giúp đỡ. "Tôi cần làm gì đó", Hồ Ngọc Hà viết. Tuy nhiên, từ đó đến nay nữ ca sĩ vẫn chưa có động tĩnh gì khiến cư dân mạng vô cùng sốt ruột.