Đỏ mắt mong chờ một hành động của Hà Hồ đối với em bé bị vảy nến da trăn

Hậu trường 04/05/2018 15:32

Sau khi Lam Trường đến thăm hỏi và giúp đỡ em bé bị vảy nến da trăn, dân mạng thắc mắc vì sao Hà Hồ vẫn chưa hành động.

Những ngày qua, thông tin về một em bé 14 tháng tuổi ở Trà Vinh bị bệnh vảy nến da trăn không có tiền chữa trị khiến ai cũng đau lòng. Em bé này tên là Nguyễn Ngọc Bích, từ lúc sinh ra đã mắc phải căn bệnh lạ khiến cả người ngứa ngáy và nổi đầy các vảy nến to.

Do bị bố mẹ bỏ rơi, bé Bích được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh nuôi dưỡng chu đáo. Tuy nhiên, cơn đau từ những đợt bong tróc da khiến em còi cọc và khóc liên miên suốt 14 tháng qua.

Đỏ mắt mong chờ một hành động của Hà Hồ đối với em bé bị vảy nến da trăn - Ảnh 1
Lam Trường hứa sẽ sâu sát tình hình và giúp đỡ Bích hết sức có thể - Ảnh: FBNV

Khi báo chí đăng tải thông tin này, nhiều sao Việt đã lên tiếng bày tỏ mong muốn giúp đỡ. Trong số đó, ca sĩ Lam Trường và Hồ Ngọc Hà là hai ngôi sao lớn được nhiều người kỳ vọng sẽ hỗ trợ cô bé phần nhiều. Nói là làm, chiều 3/5 giọng ca Con đường tình yêu đã đến bệnh viện trực tiếp thăm hỏi và nắm tình hình của cô bé. Ngay sau đó, Lam Trường chia sẻ hình ảnh bé Bích rộng rãi trên mạng xã hội nhằm kêu gọi cộng đồng mạng cùng chung tay với mình.

Trước hành động tuyệt vời của Lam Trường, nhiều người nhớ lại bài đăng của Hồ Ngọc Hà và mong chờ phản hồi của nữ ca sĩ. Trước đó, giọng ca Loves song cũng chia sẻ đường link bài báo viết về bé Bích và ngõ ý muốn giúp đỡ. "Tôi cần làm gì đó", Hồ Ngọc Hà viết. Tuy nhiên, từ đó đến nay nữ ca sĩ vẫn chưa có động tĩnh gì khiến cư dân mạng vô cùng sốt ruột.

Đỏ mắt mong chờ một hành động của Hà Hồ đối với em bé bị vảy nến da trăn - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà từng bày tỏ mong muốn được giúp đỡ em bé bị vảy nến da trăn - Ảnh: FBNV
Đỏ mắt mong chờ một hành động của Hà Hồ đối với em bé bị vảy nến da trăn - Ảnh 3
Cư dân mạng năn nỉ Hà Hồ ra tay giúp đỡ em bé tội nghiệp - Ảnh: FBNV
Đỏ mắt mong chờ một hành động của Hà Hồ đối với em bé bị vảy nến da trăn - Ảnh 4
Hoàn cảnh đáng thương của bé Bích khiến ai cũng đau lòng - Ảnh: Afamily
Đỏ mắt mong chờ một hành động của Hà Hồ đối với em bé bị vảy nến da trăn - Ảnh 5
Hình hài bé Bích lúc bị bỏ rơi ở bệnh viện khiến nhiều người hoảng sợ - Ảnh: Afamily
Thương rớt nước mắt, Lam Trường hứa giúp em bé mắc bệnh vảy nến da trăn hết sức có thể

Thương rớt nước mắt, Lam Trường hứa giúp em bé mắc bệnh vảy nến da trăn hết sức có thể

Sau khi đến trực tiếp bệnh viện để thăm em bé bị vảy nến da trăn, Lam Trường gửi lời kêu gọi cộng đồng mạng cùng chung tay giúp đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   em bé bị vảy nến da trăn Lam Trường đến thăm em bé bị vảy nến da trăn Hồ Ngọc Hà Nữ hoàng giải trí

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42