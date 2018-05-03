Sau khi đến trực tiếp bệnh viện để thăm em bé bị vảy nến da trăn, Lam Trường gửi lời kêu gọi cộng đồng mạng cùng chung tay giúp đỡ.

Những ngày qua, thông tin về một em bé 14 tháng tuổi ở Trà Vinh bị bệnh vảy nến da trăn không có tiền chữa trị khiến ai cũng đau lòng. Em bé này tên là Nguyễn Ngọc Bích, từ lúc sinh ra đã mắc phải căn bệnh lạ khiến cả người ngứa ngáy và nổi đầy các vảy nến to. Chứng kiến con không được bình thường như bao đứa trẻ khác, bố mẹ em đã bỏ lại bệnh viện vì không chịu nổi sự soi mói của hàng xóm. Nhiều tháng qua, bé Bích được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh nuôi dưỡng chu đáo nhưng vẫn phải gồng mình chịu những cơn đau khủng khiếp.

Lam Trường thương xót cô bé 14 tháng tuổi bị bệnh hiếm gặp - Ảnh: FBNV Ngay khi đọc được bài báo này, ca sĩ Lam Trường đã bật khóc và bày tỏ sự xót xa trên trang cá nhân. “Thương con quá! Con bằng tuổi của Yên Lam (con gái Lam Trường và Yến Phương), nhưng con kém may mắn, sinh ra giờ không có ba mẹ, lại bị bệnh lạ hành hạ. Chú Trường đã khóc khi nhìn những hình ảnh của con, cầu mong cho căn bệnh của con sẽ mau chóng khỏi hẳn”, Lam Trường viết.

Không chỉ nói suông, nam ca sĩ đã tìm cách liên hệ với người chăm bé và dự định về Trà Vinh để trực tiếp thăm hỏi. Tuy nhiên, sáng nay Lam Trường nhận được thông tin bé Bích đã được chuyển lên TPHCM thăm khá da liễu nên vội vã qua tận nơi để tìm hiểu tình hình. "Sáng nay ngủ dậy may mắn nhận được tin nhắn trong Facebook là con đang ở bệnh viện da liễu để khám, chú liền chạy đến thăm con, đêm qua cứ nghĩ làm sao thu xếp được công việc để về Trà Vinh thăm con một lần. Giờ gặp được con ở đây chú Trường vừa thương vừa xót. Con rất đáng yêu! Trường dự tính sẽ tìm hiểu về căn bệnh của con để xem cách nào là tốt nhất để giúp được cho con. Cầu mong cho con sẽ mau sớm khỏi bệnh. Trường sau khi tìm hiểu sẽ thông báo trên Facebook nên nếu có hảo nhân nào muốn đồng hành cùng Trường thì Trường xin thay mặt bé Bích cám ơn các cô chú, ông bà rất nhiều", nam ca sĩ bày tỏ. Nghe tin bé Bích đến TPHCM thăm khám, Lam Trường tức tốc qua tận nơi thăm hỏi tình hình - Ảnh: FBNV Lam Trường xót xa khi cô bé bị bố mẹ bỏ rơi giữa lúc bệnh tật đầy người - Ảnh: FBNV Hình ảnh bé Bích ngoan ngoãn tại bệnh viện khiến ai cũng đau lòng - Ảnh: FBNV

Lam Trường đột ngột nhập viện giữa đêm vì 'đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền' Kiệt sức vì làm việc quá đà, Lam Trường phải nhập viện truyền nước khiến cộng đồng fan của anh vô cùng lo lắng.

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