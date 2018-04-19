Lam Trường đột ngột nhập viện giữa đêm vì 'đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền'

Hậu trường 19/04/2018 11:44

Kiệt sức vì làm việc quá đà, Lam Trường phải nhập viện truyền nước khiến cộng đồng fan của anh vô cùng lo lắng.

Cách đây ít giờ, Yến Phương - bà xã Lam Trường chia sẻ thông tin chồng phải nhập viện truyền nước khiến nhiều người hoang mang.

"4 giờ sáng bên Việt Nam rồi thấy bà Lam Trường gọi facetime, tưởng ba nửa đêm giật mình dậy nên gọi kiếm Bì... Ai dè thấy bà nằm trong bệnh viện vô nước biển vì kiệt sức. Cuối tuần vừa rồi bà đi diễn ở Dallas đi xe 5 tiếng đến chỗ diễn, hát xong thì 12 giờ đêm đi xe 5 tiếng về lại Dallas, đến nhà 5 giờ sáng ngủ đc 3-4 tiếng lại phải ra sân bay bay thẳng về Việt Nam để sáng hôm sau kịp quay The Voice. Lần đầu thấy ba thực sự kiệt sức như vậy, ba hay nói là ba đang đánh đổi sức khoẻ để kiếm tiền. Mẹ và Bì ở đây không làm gì được, thương nhớ ba lắm. Mong ba mau khoẻ lại", vợ Lam Trường chia sẻ trên trang cá nhân.

Lam Trường đột ngột nhập viện giữa đêm vì 'đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền' - Ảnh 1
Yến Phương lo lắng khi chồng báo tin nhập viện giữa đêm - Ảnh: FBNV
Lam Trường đột ngột nhập viện giữa đêm vì 'đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền' - Ảnh 2
Hình ảnh Lam Trường đeo khẩu trang trò chuyện với vợ khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FBNV

Theo Yến Phương, thời gian gần đây Lam Trường quá bận rộn vì lịch diễn dày đặc. Anh phải đi lại liên tục giữa Mỹ và Việt Nam để hoàn thành các dự án âm nhạc nên gần như cạn kiệt sức lực. Trên trang cá nhân, bà xã Lam Trường xót xa vì không thể ở bên cạnh chăm sóc chồng. Cô tiết lộ rằng, giọng ca Con đường tình yêu thường xuyên nói mình đang đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền.

Dưới chia sẻ của Yến Phương, nhiều cư dân mạng tỏ ra lo lắng khi Lam Trường cứ lao vào công việc mà không màng đến sức khỏe. Không ít bạn bè khuyên nam ca sĩ nên tập trung chăm sóc bản thân, bớt nhận show và dành nhiều thời gian thư giãn bên gia đình.

Lam Trường đột ngột nhập viện giữa đêm vì 'đánh đổi sức khỏe để kiếm tiền' - Ảnh 3
Theo Yến Phương, Lam Trường là một người chồng, người cha đầy trách nhiệm với gia đình - Ảnh: Internet
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