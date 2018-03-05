Dân tình 'phát sốt' khi ngắm nhan sắc xinh hơn thiên thần của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật

Yên Lam là trái ngọt tình yêu đầu tiên của ca sĩ Lam Trường và bà xã Yến Phương sau hơn 2 năm kết hôn. Dù rất bận rộn với công việc nhưng nam ca sĩ luôn nhiều thời gian để chăm sóc vợ và con gái.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lam Trường khiến nhiều người cảm động khi tự tay nấu xôi, chè để mừng sinh nhật con.