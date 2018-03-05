Dân tình 'phát sốt' khi ngắm nhan sắc xinh hơn thiên thần của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật

Hậu trường 05/03/2018 17:27

Khoe ảnh con gái tròn 1 tuổi, Lam Trường khiến nhiều trái tim "tan chảy" vì vẻ xinh xắn, đáng yêu của cô bé.

Yên Lam là trái ngọt tình yêu đầu tiên của ca sĩ Lam Trường và bà xã Yến Phương sau hơn 2 năm kết hôn. Dù rất bận rộn với công việc nhưng nam ca sĩ luôn nhiều thời gian để chăm sóc vợ và con gái.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lam Trường khiến nhiều người cảm động khi tự tay nấu xôi, chè để mừng sinh nhật con.

Anh chia sẻ: “Hôm nay là sinh nhật con, tối hôm qua ba mẹ tự tay nấu xôi và chè để mừng Yên Lam của ba mẹ được 1 tuổi, ba mẹ yêu con thật nhiều”.

Dân tình 'phát sốt' khi ngắm nhan sắc xinh hơn thiên thần của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật - Ảnh 1
Tròn 1 tuổi, con gái Lam Trường ngày càng xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, trong ngày đặc biệt của cô công chúa đáng yêu, bà xã Lam Trường cũng nhắn gửi đến con: “Ba mẹ làm bữa tiệc nhỏ mời bạn bè của Bì qua chơi ăn bánh với con. Hôm nay mẹ đuối quá chưa kịp viết tâm thư cho Bì, đợi vài bữa thảnh thơi cảm xúc dâng trào sẽ viết cho con... ba mẹ mong con luôn vui vẻ, hoạt bát và khỏe mạnh. Trộm vía ăn ngoan ngủ ngoan như bây giờ là ba mẹ yên tâm rồi. Yêu con”.

Dân tình 'phát sốt' khi ngắm nhan sắc xinh hơn thiên thần của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật - Ảnh 2
Bà xã Lam Trường chia sẻ các món ăn cùng chồng làm để cúng thôi nôi con gái - Ảnh: FBNV

Cùng ngắm những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật:

Dân tình 'phát sốt' khi ngắm nhan sắc xinh hơn thiên thần của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật - Ảnh 3

Yên Lam thích thú khi thực hiện nghi thức bốc đồ vật đoán tương lai - Ảnh: FBNV

Dân tình 'phát sốt' khi ngắm nhan sắc xinh hơn thiên thần của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật - Ảnh 4
Cô bé ngày càng xinh xắn đáng yêu khi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ - Ảnh: FBNV

Dân tình 'phát sốt' khi ngắm nhan sắc xinh hơn thiên thần của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật - Ảnh 5

Dân tình 'phát sốt' khi ngắm nhan sắc xinh hơn thiên thần của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật - Ảnh 6
Yên Lam rất khỏe mạnh và hiếu động - Ảnh: FBNV
Dân tình 'phát sốt' khi ngắm nhan sắc xinh hơn thiên thần của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật - Ảnh 7
Cô bé đã biết tự xúc bánh kem không cần ba mẹ giúp - Ảnh: FBNV
Dân tình 'phát sốt' khi ngắm nhan sắc xinh hơn thiên thần của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật - Ảnh 8
Dù bận rộn với công việc ca hát nhưng 'anh Hai' Lam Trường vẫn dành thời gian để đưa vợ con đi du lịch, hâm nóng tình cảm - Ảnh: FBNV
Vợ Lam Trường khoe ảnh cưới lãng mạn từ 4 năm trước

Vợ Lam Trường khoe ảnh cưới lãng mạn từ 4 năm trước

Bộ ảnh được thực hiện trên đèo Hải Vân vào năm 2014, lần đầu được Yến Phương chia sẻ trước công chúng.

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Từ khóa:   con gái Lam Trường ca sĩ Lam Trường

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