Dân tình 'phát sốt' khi ngắm nhan sắc xinh hơn thiên thần của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật

Khoe ảnh con gái tròn 1 tuổi, Lam Trường khiến nhiều trái tim "tan chảy" vì vẻ xinh xắn, đáng yêu của cô bé.
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Yên Lam là trái ngọt tình yêu đầu tiên của ca sĩ Lam Trường và bà xã Yến Phương sau hơn 2 năm kết hôn. Dù rất bận rộn với công việc nhưng nam ca sĩ luôn nhiều thời gian để chăm sóc vợ và con gái.
Mới đây, trên trang cá nhân, Lam Trường khiến nhiều người cảm động khi tự tay nấu xôi, chè để mừng sinh nhật con.
Anh chia sẻ: “Hôm nay là sinh nhật con, tối hôm qua ba mẹ tự tay nấu xôi và chè để mừng Yên Lam của ba mẹ được 1 tuổi, ba mẹ yêu con thật nhiều”.
Ngoài ra, trong ngày đặc biệt của cô công chúa đáng yêu, bà xã Lam Trường cũng nhắn gửi đến con: “Ba mẹ làm bữa tiệc nhỏ mời bạn bè của Bì qua chơi ăn bánh với con. Hôm nay mẹ đuối quá chưa kịp viết tâm thư cho Bì, đợi vài bữa thảnh thơi cảm xúc dâng trào sẽ viết cho con... ba mẹ mong con luôn vui vẻ, hoạt bát và khỏe mạnh. Trộm vía ăn ngoan ngủ ngoan như bây giờ là ba mẹ yên tâm rồi. Yêu con”.
Cùng ngắm những khoảnh khắc đáng yêu của con gái Lam Trường trong ngày sinh nhật: