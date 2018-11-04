Phát hoảng khi nghe số lần ‘dao kéo’ của sao Việt, có người phẫu thuật hơn 15 lần để níu giữ thanh xuân

Thật không ngoa khi gọi Phi Thanh Vân là "nữ hoàng dao kéo" của showbiz Việt. Từ thời mà những người đẹp khác phải cố giấu nhẹm chuyện "trùng tu" nhan sắc thì cô đã tự tin thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.

Với mong muốn sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo và tươi trẻ, những người đẹp Vbiz này đã trải qua không ít cuộc “trùng tu” nhan sắc. Thay vì chối cãi quanh co, họ thẳng thắn thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ để níu giữ thanh xuân. Thế nhưng điều khiến khán giả “hốt hoảng” chính là số lần “dao kéo” của những sao nữ này.

Cô đã trải qua hơn 15 lần dao kéo từ nâng mũi, cắt mí đến nâng ngực, bơm mông để sở hữu gương mặt và thân hình hoản hảo như mong muốn. Giờ đây có thể thấy, nhan sắc Phi Thanh Vân đã khác xa so với những ngày đầu gia nhập làng giải trí .

Phi Thanh Vân được biết đến là một trong những người đẹp phẫu thuật thẩm mỹ nhiều nhất showbiz Việt - Ảnh: FBNV

Lê Giang: Không nhớ nổi số lần phẫu thuật thẩm mỹ

Nói về việc phẫu thuật thẩm mỹ, Lê Giang chưa từng phủ nhận chuyện đụng “dao kéo” để níu giữ thanh xuân. Thậm chí cô còn hài hước chia sẻ rằng không nhớ nổi mình đã thẩm mỹ bao nhiêu lần vì sửa quá nhiều, chỉ tính riêng phần mũi Lê Giang đã làm đi làm lại hết 6-7 lần.

Dù trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật đau đớn nhưng Lê Giang chưa từng hối hận về quyết định của mình. Những lần ngắm mình trong gương, niềm khao khát đẹp hơn lại cháy bỏng, thậm chí Lê Giang từng muốn đập hết đi để làm lại. Những năm gần đây, để giữ nét tươi trẻ ở ngưỡng U50, Lê Giang thường xuyên áp dụng phương pháp căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler.

Để giữ gìn nét tươi trẻ, Lê Giang không ngừng đụng 'dao kéo' - Ảnh: FBNV

Quế Vân: 6 lần “dao kéo” chỉ riêng phần mũi

Mong muốn sở hữu gương mặt hoàn hảo, Quế Vân không ngại chi những số tiền khủng cho việc phẫu thuật thẩm mỹ. Gần đây, cô đã sang Hàn phẫu thuật mũi lần thứ 6 với chi phí lên đến 200 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, cô liên tiếp thực hiện những cuộc phẫu thuật như hạ gò má, gọt hàm, mở khóe mắt, độn silicon dưới khóe mũi, hút mỡ má… Có vẻ như số lần đụng “dao kéo” của cô sẽ còn tăng theo thời gian.

Để trẻ hoá gương mặt, cô đã thực hiện một loạt cuộc phẫu thuật - Ảnh: FBNV

Kelly Nguyễn: Phẫu thuật cằm 6 lần vì hoại tử

Nhắc đến câu chuyện “đập đi xây lại” trong showbiz Việt, không thể bỏ qua trường hợp của hot girl Kelly Nguyễn đình đám một thời. Cô từng khiến nhiều người xôn xao khi công khai việc chiếc cằm bị hoại tử sau 4 lần phẫu thuật và bản thân tuyệt vọng đến mức muốn rời bỏ con đường nghệ thuật.

Chiếc cằm biến dạng sau phẫu thuật thất bại của Kelly Nguyễn - Ảnh: Internet

Để cứu lấy gương mặt biến dạng, Kelly Nguyễn quyết định sang Thái Lan chỉnh sửa lần thứ 5 nhưng không may thất bại. Xuất hiện trước công chúng với chiếc cằm bị “lỗi”, cô nhanh chóng bị cộng đồng mạng gán cho biệt danh “thảm họa dao kéo”.

Không ngần ngại những lời ra tiếng vào, nàng hot girl tiếp tục sang Hàn để “cứu vãn” khuôn mặt của mình. Với lần phẫu thuật thứ 6 này, Kelly không khỏi vui mừng khi cuối cùng cũng sở hữu chiếc cằm hoàn hảo.