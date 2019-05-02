Tốt số như Lê Phương, bầu bì được chồng lo từng 'chân tơ kẽ tóc', tự tay thoa kem chống rạn bụng

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương vừa đăng tải loạt ảnh ngọt ngào của mình và ông xã Trung Kiên trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Dù không đi chơi xa nhưng cả hai vẫn vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau.

Lê Phương hài hước tâm sự: "1/5/2016, rủ nhau đi trốn! 3 năm sau, rủ nhau... ở nhà thoa kem trị rạn da cho vợ bầu!".