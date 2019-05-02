Tốt số như Lê Phương, bầu bì được chồng lo từng 'chân tơ kẽ tóc', tự tay thoa kem chống rạn bụng

Suốt quá trình mang thai, diễn viên Lê Phương được ông xã quan tâm, chăm sóc như bà hoàng. Ngay cả những việc nhỏ nhất như bôi kem chống rạn bụng, Trung Kiên cũng không ngại giúp vợ.
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Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương vừa đăng tải loạt ảnh ngọt ngào của mình và ông xã Trung Kiên trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Dù không đi chơi xa nhưng cả hai vẫn vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau.
Lê Phương hài hước tâm sự: "1/5/2016, rủ nhau đi trốn! 3 năm sau, rủ nhau... ở nhà thoa kem trị rạn da cho vợ bầu!".
Dù bụng khá lớn nhưng nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp khiến nhiều chị em phải trầm trồ. Dường như tâm trạng của cô cũng vô cùng thoải mái vì được ông xã yêu thương và chăm sóc tận tình.
Hiện tại, Lê Phương đang mang thai con gái ở tháng thứ 7. Cô tạm ngưng hầu hết các hoạt động nghệ thuật để ở nhà dưỡng thai chờ ngày “vượt cạn”. Từ khi biết mình sắp lên chức bố, Trung Kiên càng yêu thương, chiều chuộng vợ hơn. Không chỉ phụ lo việc nhà, nam ca sĩ còn chăm sóc bà xã từng li từng tí, kể cả việc thoa kem chống rạn cũng tự tay làm.