Tốt số như Lê Phương, bầu bì được chồng lo từng 'chân tơ kẽ tóc', tự tay thoa kem chống rạn bụng

Hậu trường 02/05/2019 15:48

Suốt quá trình mang thai, diễn viên Lê Phương được ông xã quan tâm, chăm sóc như bà hoàng. Ngay cả những việc nhỏ nhất như bôi kem chống rạn bụng, Trung Kiên cũng không ngại giúp vợ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương vừa đăng tải loạt ảnh ngọt ngào của mình và ông xã Trung Kiên trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Dù không đi chơi xa nhưng cả hai vẫn vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau.

Lê Phương hài hước tâm sự: "1/5/2016, rủ nhau đi trốn! 3 năm sau, rủ nhau... ở nhà thoa kem trị rạn da cho vợ bầu!".

Tốt số như Lê Phương, bầu bì được chồng lo từng 'chân tơ kẽ tóc', tự tay thoa kem chống rạn bụng - Ảnh 1
Trung Kiên dành trọn thời gian bên cạnh vợ bầu suốt kỳ nghỉ lễ - Ảnh: FBNV
Tốt số như Lê Phương, bầu bì được chồng lo từng 'chân tơ kẽ tóc', tự tay thoa kem chống rạn bụng - Ảnh 2
Anh ân cần thoa kem chống rạn da cho bà xã khi bụng bầu ngày càng lớn - Ảnh: FBNV
Tốt số như Lê Phương, bầu bì được chồng lo từng 'chân tơ kẽ tóc', tự tay thoa kem chống rạn bụng - Ảnh 3
Vượt qua nhiều đổ vỡ, tổn thương trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Lê Phương đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất - Ảnh: FBNV

Dù bụng khá lớn nhưng nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp khiến nhiều chị em phải trầm trồ. Dường như tâm trạng của cô cũng vô cùng thoải mái vì được ông xã yêu thương và chăm sóc tận tình.

Tốt số như Lê Phương, bầu bì được chồng lo từng 'chân tơ kẽ tóc', tự tay thoa kem chống rạn bụng - Ảnh 4
Không chỉ yêu thương, cưng chiều vợ...
Tốt số như Lê Phương, bầu bì được chồng lo từng 'chân tơ kẽ tóc', tự tay thoa kem chống rạn bụng - Ảnh 5
... Trung Kiên còn đối xử rất tốt với Cà Pháo, chăm sóc cậu bé như con ruột - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Lê Phương đang mang thai con gái ở tháng thứ 7. Cô tạm ngưng hầu hết các hoạt động nghệ thuật để ở nhà dưỡng thai chờ ngày “vượt cạn”. Từ khi biết mình sắp lên chức bố, Trung Kiên càng yêu thương, chiều chuộng vợ hơn. Không chỉ phụ lo việc nhà, nam ca sĩ còn chăm sóc bà xã từng li từng tí, kể cả việc thoa kem chống rạn cũng tự tay làm.

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Từ khóa:   Lê Phương Trung Kiên

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