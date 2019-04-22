Bị đả kích chuyện vén áo khoe bụng bầu 5 tháng, Lê Phương 'xù lông' đáp trả

Hậu trường 22/04/2019 11:56

Diễn viên Lê Phương mạnh mẽ đáp trả khi bị một số cư dân mạng "ném đá" vì khoe ảnh bầu 20 tuần.

Từ khi thông báo có bầu, diễn viên Lê Phương tạm ngưng các hoạt động trong làng giải trí Việt để nghỉ dưỡng thai. Được biết, đây không chỉ là quyết định của cô mà ông xã Trung Kiên cũng mong muốn vợ ở nhà nghỉ ngơi, thư giãn sau 1 năm vất vả.

Trong suốt thai kỳ, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ thường xuyên chia sẻ hình ảnh và cập nhật thông tin mới về chuyện bầu bí của mình. Mới đây, Lê Phương vừa thực hiện bộ ảnh bầu cực đáng yêu ghi lại hình ảnh đáng nhớ khi bước vào tháng thứ 5 của thai kỳ. Sau đó cô đăng tải trên trang Facebook cá nhân và nhận được vô số lời ngợi khen của cư dân mạng.

Bị đả kích chuyện vén áo khoe bụng bầu 5 tháng, Lê Phương 'xù lông' đáp trả - Ảnh 1
Lê Phương khoe bụng bầu lớn ở tháng thứ 5 của thai kỳ - Ảnh: FBNV
Bị đả kích chuyện vén áo khoe bụng bầu 5 tháng, Lê Phương 'xù lông' đáp trả - Ảnh 2
Cô nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, bên cạnh rất nhiều lời chúc mừng, diễn viên Lê Phương vẫn bị một số kẻ mỉa mai rằng việc vén áo khoe bụng bầu của cô làm mất giá trị, quảng cáo bất chấp.

Bị đả kích chuyện vén áo khoe bụng bầu 5 tháng, Lê Phương 'xù lông' đáp trả - Ảnh 3

Bị đả kích chuyện vén áo khoe bụng bầu 5 tháng, Lê Phương 'xù lông' đáp trả - Ảnh 4
Lê Phương đáp trả gay gắt trước những lời chỉ trích vô lý - Ảnh: FBNV

Một dân mạng viết: "Không còn gì để khoe sao?"; "Tôi rất ngưỡng mộ chị Lê Phương, nhưng dạo sau này tôi thấy chị sao đấy, tự làm giảm đi giá trị sẵn có của mình. Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị". Ngay lập tức, Lê Phương lên tiếng phản pháo: "Bạn không có quyền gì để nhắc nhở ai cả, ngoại trừ con bạn. Chỉ cần bạn thấy mình đang vô duyên là tốt rồi!".

Không chỉ vậy, một anti-fan còn chỉ trích: “Cứ như phụ nữ không ai có bầu sao Lê Phương giờ bỏ cả bụng bầu để quảng cáo nè?”. Nữ diễn viên đáp trả: “Quảng cáo gì vậy bạn? Nên suy nghĩ cẩn thận trước khi phát ngôn bạn nhé!”.

Bị đả kích chuyện vén áo khoe bụng bầu 5 tháng, Lê Phương 'xù lông' đáp trả - Ảnh 5
Được chồng yêu thương và chăm sóc hết lòng, trông Lê Phương vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ - Ảnh: FBNV
Bị đả kích chuyện vén áo khoe bụng bầu 5 tháng, Lê Phương 'xù lông' đáp trả - Ảnh 6
Ngoài việc dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai, cô cũng hết lòng quan tâm con trai riêng Cà Pháo - Ảnh: FBNV

Phản ứng của bà xã Trung Kiên trước những bình luận công kích của một vài cư dân mạng nhận được sự đồng tình của người hâm mộ. Bên cạnh đó, nhiều người khuyên Lê Phương không nên để tâm đến các phản hồi tiêu cực của anti-fan, tránh ảnh hưởng tâm trạng và sức khỏe.

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