Bầu vẫn đẹp hết phần thiên hạ, Lê Phương lộ bí quyết khiến chị em trầm trồ

Hậu trường 28/03/2019 10:58

Dù tăng cân nhiều, bụng bầu lớn nhưng diễn viên Lê Phương vẫn khiến vô số chị em phải ghen tỵ vì gương mặt quá xinh đẹp và tươi trẻ.

Sau 2 năm kết hôn với ca sĩ Trung Kiên, hôn nhân của Lê Phương luôn ngập tràn trong hạnh phúc. Không chỉ cuộc sống gia đình mà sự nghiệp của nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cũng phát triển vượt bậc. Cô được ông xã tạo điều kiện hết cỡ để theo đuổi đam mê diễn xuất, giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Tạm biệt năm 2018 thành công rực rỡ, hiện Lê Phương đang gác lại mọi công việc để dưỡng thai. Ở lần mang bầu thứ 2 này, nữ diễn viên tăng cân khá nhiều, vóc dáng cũng mũm mĩm hơn. Dù vậy, cô vẫn khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc xinh đẹp, gương mặt rạng ngời, tràn trề sức sống.

Bầu vẫn đẹp hết phần thiên hạ, Lê Phương lộ bí quyết khiến chị em trầm trồ - Ảnh 1
Bà xã Trung Kiên lộ thân hình 'phát tướng' khi mang bầu lần 2 - Ảnh: FBNV

Sau khi công khai chuyện bầu bí, Lê Phương thường xuyên tiết lộ tình trạng sức khỏe của mình với công chúng. Mới đây, bà xã Trung Kiên vừa cập nhật diện mạo mới nhất của mình trong thai kỳ.

Bầu vẫn đẹp hết phần thiên hạ, Lê Phương lộ bí quyết khiến chị em trầm trồ - Ảnh 2
Lê Phương khoe nhan sắc 'vạn người mê' khi mang thai kèm dòng trạng thái triết lý về cuộc sống - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bà xã Trung Kiên nhận được vô số bình luận ngợi khen vì nhan sắc và thần thái cuốn hút.

"Đẹp quá vậy"; "Bầu ai cho phép đẹp quá vậy em"; "Bầu mà đẹp kiểu này chắc sinh xong bầu tiếp bạn ơi"; "Bầu đẹp quá bầu ơi"... là vô số những bình luận trầm trồ trước vẻ đẹp của nữ diễn viên.

Đáng chú ý, khi được ca sĩ Võ Hạ Trâm trầm trồ: "Bà có bầu sao bà vẫn đẹp hoài vậy bà kia?", Lê Phương hào hứng tiết lộ: "Hỏi ông Phạm Trung Kiên á, tuổi trẻ tài cao".

Bầu vẫn đẹp hết phần thiên hạ, Lê Phương lộ bí quyết khiến chị em trầm trồ - Ảnh 3
Được khen xinh đẹp dù bầu bí, nữ diễn viên tiết lộ tất cả là nhờ ông xã Trung Kiên - Ảnh: FBNV
Bầu vẫn đẹp hết phần thiên hạ, Lê Phương lộ bí quyết khiến chị em trầm trồ - Ảnh 4
Trong suốt thai kỳ, Lê Phương được chồng yêu thương, chăm sóc hết lòng - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, Lê Phương đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô được chồng yêu thương và cưng chiều hết nấc. Dường như việc được ông xã kém tuổi chăm sóc chu đáo chính là "liều thuốc tiên" giúp Lê Phương ngày càng rạng rỡ, xinh đẹp. 

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Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng'

Tình cảm chân thành, ấm áp mà Trung Kiên dành cho bé Cà Pháo - con trai riêng của Lê Phương khiến ai cũng xúc động.

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