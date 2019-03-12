Che mãi, cuối cùng Lê Phương cũng để lộ bụng bầu tròn xoe, thân hình phát tướng khi mang thai lần 2

Lê Phương từng chịu không ít thị phi khi công khai yêu và kết hôn với chồng kém 7 tuổi Trung Kiên. Thế nhưng sau tất cả, hiện tại cặp đôi nhận được rất nhiều sự yêu thương và chúc phúc của người hâm mộ.

Nữ diễn viên tiết lộ chuyện mang thai trước Tết Nguyên đán 2019. Kể từ đó, cô hầu như tạm ngưng các hoạt động trong làng giải trí Việt để dưỡng thai. Mới đây, Lê Phương cùng chồng con và hội bạn thân đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Singapore. Trong suốt hành trình, chân dài Trà Vinh thường xuyên cập nhật hình ảnh của mình và vô tình để lộ thân hình phát tướng.