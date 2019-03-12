Che mãi, cuối cùng Lê Phương cũng để lộ bụng bầu tròn xoe, thân hình phát tướng khi mang thai lần 2

Hậu trường 12/03/2019 16:21

Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" để lộ vóc dáng mũm mĩm khi đang bầu bí.

 

Lê Phương từng chịu không ít thị phi khi công khai yêu và kết hôn với chồng kém 7 tuổi Trung Kiên. Thế nhưng sau tất cả, hiện tại cặp đôi nhận được rất nhiều sự yêu thương và chúc phúc của người hâm mộ.

Nữ diễn viên tiết lộ chuyện mang thai trước Tết Nguyên đán 2019. Kể từ đó, cô hầu như tạm ngưng các hoạt động trong làng giải trí Việt để dưỡng thai. Mới đây, Lê Phương cùng chồng con và hội bạn thân đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Singapore. Trong suốt hành trình, chân dài Trà Vinh thường xuyên cập nhật hình ảnh của mình và vô tình để lộ thân hình phát tướng.

Che mãi, cuối cùng Lê Phương cũng để lộ bụng bầu tròn xoe, thân hình phát tướng khi mang thai lần 2 - Ảnh 1
Lê Phương để lộ bụng bầu lớn khi khoe ảnh đi du lịch cùng hội bạn thân - Ảnh: FBNV
Che mãi, cuối cùng Lê Phương cũng để lộ bụng bầu tròn xoe, thân hình phát tướng khi mang thai lần 2 - Ảnh 2
Thân hình Lê Phương phát tướng khi mang thai lần thứ 2 - Ảnh: FBNV
Che mãi, cuối cùng Lê Phương cũng để lộ bụng bầu tròn xoe, thân hình phát tướng khi mang thai lần 2 - Ảnh 3
Nhiều fan còn hài hước so sánh Lê Phương hiện tại bự gấp đôi trước đây - Ảnh: Internet
Che mãi, cuối cùng Lê Phương cũng để lộ bụng bầu tròn xoe, thân hình phát tướng khi mang thai lần 2 - Ảnh 4
Trên trang cá nhân, diễn viên Ngân Khánh cũng chia sẻ loạt ảnh để lộ vòng 2 to tướng của bạn thân - Ảnh: FBNV
Che mãi, cuối cùng Lê Phương cũng để lộ bụng bầu tròn xoe, thân hình phát tướng khi mang thai lần 2 - Ảnh 5
Hiện tại, chân dài này vẫn chưa tiết lộ về giới tính con thứ 2 - Ảnh: FBNV
Che mãi, cuối cùng Lê Phương cũng để lộ bụng bầu tròn xoe, thân hình phát tướng khi mang thai lần 2 - Ảnh 6
Trung Kiên luôn theo sát bên vợ để tiện chăm sóc - Ảnh: FBNV
Che mãi, cuối cùng Lê Phương cũng để lộ bụng bầu tròn xoe, thân hình phát tướng khi mang thai lần 2 - Ảnh 7
Khoảnh khắc đáng nhớ của cặp đôi được bạn thân ghi lại và chia sẻ - Ảnh: FBNV

Kể từ sau Tết Nguyên đán, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên khoe ảnh chụp toàn thân của mình. Có thể thấy, vóc dáng của nàng bầu thay đổi khá nhiều, bụng tròn xoe. Dù vậy, cô vẫn được ngợi khen vì sự tươi tắn trẻ trung. Có lẽ việc được chồng trẻ quan tâm, chăm sóc mọi lúc mọi nơi đã giúp Lê Phương có được tâm trạng thoải mái suốt thai kỳ.

Dù kém vợ đến 7 tuổi nhưng Trung Kiên luôn chứng tỏ mình là một người đàn ông chững chạc, biết chăm lo cho gia đình. Anh không chỉ yêu thương, chăm sóc vợ hết lòng mà còn đối xử với bé Cà Pháo – con riêng của Lê Phương như con ruột. Sau 2 năm kết hôn, cuộc sống của cặp đôi lệch tuổi ngày càng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

8/3 chị em thi nhau khoe quà, Lê Phương lại kể về chuỗi ngày đen tối: Trắng tay, xấu hổ cầm tiền bố cho để mua sữa cho con

8/3 chị em thi nhau khoe quà, Lê Phương lại kể về chuỗi ngày đen tối: Trắng tay, xấu hổ cầm tiền bố cho để mua sữa cho con

“Ngày sinh con, mẹ trắng tay, nương nhờ nhà ngoại. Ngày đó, cầm trên tay 500 ngàn của ông ngoại vừa lãnh lương cho mẹ mua sữa, mẹ cố gắng che đi sự xấu hổ tủi thân”, Lê Phương nói về những tháng ngày tăm tối nhất của mình.

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