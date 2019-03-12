Che mãi, cuối cùng Lê Phương cũng để lộ bụng bầu tròn xoe, thân hình phát tướng khi mang thai lần 2

Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" để lộ vóc dáng mũm mĩm khi đang bầu bí.
- Đang bầu bì, Lê Phương không ngại đáp trả gay gắt khi bị chỉ trích chảnh chọe
- Khoe nhan sắc 'vạn người mê' khi mang thai, Lê Phương để lộ thân hình mũm mĩm, bụng nhô cao
Lê Phương từng chịu không ít thị phi khi công khai yêu và kết hôn với chồng kém 7 tuổi Trung Kiên. Thế nhưng sau tất cả, hiện tại cặp đôi nhận được rất nhiều sự yêu thương và chúc phúc của người hâm mộ.
Nữ diễn viên tiết lộ chuyện mang thai trước Tết Nguyên đán 2019. Kể từ đó, cô hầu như tạm ngưng các hoạt động trong làng giải trí Việt để dưỡng thai. Mới đây, Lê Phương cùng chồng con và hội bạn thân đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Singapore. Trong suốt hành trình, chân dài Trà Vinh thường xuyên cập nhật hình ảnh của mình và vô tình để lộ thân hình phát tướng.
Kể từ sau Tết Nguyên đán, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên khoe ảnh chụp toàn thân của mình. Có thể thấy, vóc dáng của nàng bầu thay đổi khá nhiều, bụng tròn xoe. Dù vậy, cô vẫn được ngợi khen vì sự tươi tắn trẻ trung. Có lẽ việc được chồng trẻ quan tâm, chăm sóc mọi lúc mọi nơi đã giúp Lê Phương có được tâm trạng thoải mái suốt thai kỳ.
Dù kém vợ đến 7 tuổi nhưng Trung Kiên luôn chứng tỏ mình là một người đàn ông chững chạc, biết chăm lo cho gia đình. Anh không chỉ yêu thương, chăm sóc vợ hết lòng mà còn đối xử với bé Cà Pháo – con riêng của Lê Phương như con ruột. Sau 2 năm kết hôn, cuộc sống của cặp đôi lệch tuổi ngày càng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.