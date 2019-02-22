Đang bầu bì, Lê Phương không ngại đáp trả gay gắt khi bị chỉ trích chảnh chọe

Hậu trường 22/02/2019 16:25

Lê Phương thẳng thắn lên tiếng khi bị chỉ trích mắc bệnh ngôi sao, nhiều lần ngó lơ bình luận hỏi thăm của người hâm mộ.

Mới đây, Lê Phương nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng khi đăng tải bức ảnh trang điểm xinh đẹp trên trang cá nhân. Kể từ sau Tết Nguyên đán, đây là lần đầu tiên bà xã Trung Kiên chia sẻ về công việc của mình. Cô viết: “Hôm nay đi quay, cho mẹ bầu điệu xíu nhen”.

Trước đó, để tập trung dưỡng thai, Lê Phương hầu như không nhận dự án phim mới. Cô hạn chế nhận lời tham gia các sự kiện của làng giải trí để bảo vệ sức khỏe trong những tháng đầu thai kỳ.

Dưới bài viết, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ nhận được vô số bình luận ngợi khen của mọi người về nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời dù đang bầu bì. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cô lại nhận về một vài lời chỉ trích từ fan. Chân dài gốc Trà Vinh bị trách móc là chảnh chọe vì không trả lời bình luận của người hâm mộ.

Đang bầu bì, Lê Phương không ngại đáp trả gay gắt khi bị chỉ trích chảnh chọe - Ảnh 1
Khoe nhan sắc rạng rỡ và lần đầu tiết lộ lịch trình đi quay sau Tết...
Đang bầu bì, Lê Phương không ngại đáp trả gay gắt khi bị chỉ trích chảnh chọe - Ảnh 2
... Lê Phương lại bị một vài người chỉ trích mắc bệnh ngôi sao, nhiều lần không trả lời bình luận của fan - Ảnh: FBNV

Fan gửi một loạt bình luận hờn dỗi, trách móc Lê Phương chảnh chọe: “Đẹp chị ơi, em nhắn tin mà không thấy chị trả lời buồn”; "Lê Phương chả thấy khi nào chị trả lời ai đâu"; “Đẹp mà chảnh thì mình cũng đừng nên thần tượng làm gì cho mất công thêm"; "Lê Phương ơi em xem phim 'Gạo nếp gạo tẻ' nên thấy thích chị và theo dõi chị, thần tượng chị. Thế nhưng, chẳng bao giờ thấy chị trả lời ai. Nhiều người thích nên chị không cần ai khen và chê nữa hả...".

Đang bầu bì, Lê Phương không ngại đáp trả gay gắt khi bị chỉ trích chảnh chọe - Ảnh 3
Từ khi mang thai, Lê Phương được chồng trẻ quan tâm, chăm sóc như bà hoàng. Nhờ đó, nữ diễn viên lúc nào cũng rạng rỡ và xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Trước phản hồi tiêu cực của fan, Lê Phương nhẹ nhàng giải thích: “Xin lỗi em nha, chắc là khi chị có thời gian trả lời thì lại không thấy bình luận của em". Tuy nhiên, khi lời giải thích này vẫn không được chấp nhận, nữ diễn viên không ngần ngại đáp trả: “Vậy em không phải khán giả ruột của chị rồi vì những ai bên cạnh chị lâu họ sẽ thấu hiểu nhiều hơn điều em 'thanh minh' giùm chị với bạn khác".

Khoe nhan sắc 'vạn người mê' khi mang thai, Lê Phương để lộ thân hình mũm mĩm, bụng nhô cao

Khoe nhan sắc 'vạn người mê' khi mang thai, Lê Phương để lộ thân hình mũm mĩm, bụng nhô cao

Diễn viên Lê Phương nhận được nhiều lời ngợi khen từ đông đảo dân mạng khi giữ được vẻ ngoài xinh đẹp dù đang mang thai.

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