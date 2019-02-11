Sau chuyến về quê cha dượng ăn Tết, con trai riêng của Lê Phương phát ngôn cực sốc

"Hai cha con đang trên đường về lại Trà Vinh, gọi cho mẹ líu lo rồi thì chốt một câu chắc nịch với mẹ: ‘Công nhận đi với ba sướng hơn đi với cả nhà!'. Con hãy hạnh phúc mãi như thế nhé! Thương con nhiều lắm!!", Lê Phương chia sẻ đầy hào hứng.

Mới đây, diễn viên Lê Phương thích thú khoe ảnh con trai vui vẻ khi được cùng Trung Kiên về quê ăn Tết. Kèm theo đó, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ còn viết dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc của bé Cà Pháo khi đi chơi riêng với cha dượng.

Bé Cà Pháo đeo Trung Kiên 'như cục hít' khi về quê ăn Tết - Ảnh: FBNV

Trước đó, Lê Phương tâm sự vì vỡ kế hoạch nên không thể về quê chồng ăn Tết. Cô viết: "Năm nay vỡ kế hoạch, mẹ bầu đành ở lại Trà Vinh để hai cha con về Bình Thuận chúc Tết ông bà nội! Lần đầu tiên Cà Pháo đi xa mà không có mẹ hoặc ngoại đi cùng, vậy mà hớn hở lắm! Còn mẹ thì vừa nhớ vừa lo, nhưng đã cảm thấy an lòng khi con ở bên ba. Từ nhỏ đến khi nói rõ, con chỉ biết mẹ và ngoại. Nay có một người đàn ông đủ tình thương để con vui đùa, tin tưởng, tâm sự, học cách yêu thương - trách nhiệm... Mẹ thương lắm!! Hai mẹ con lại nhớ hai cha con nữa rồi!".

Con trai riêng Lê Phương được cả gia đình Trung Kiên yêu thương - Ảnh: FBNV

Lê Phương - Trung Kiên từng là cặp đôi “chị em” hứng chịu không ít lời gièm pha của dư luận. Thế nhưng vượt qua tất cả, hiện tại đôi vợ chồng trẻ nhận được sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ. Sau hơn 2 năm kết hôn, Lê Phương được ông xã kém tuổi yêu thương, chăm sóc hết lòng. Không chỉ vậy, Trung Kiên còn đối xử với Cà Pháo như con ruột và được cậu bé gọi tiếng ba thiêng liêng.