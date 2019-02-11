Sau chuyến về quê cha dượng ăn Tết, con trai riêng của Lê Phương phát ngôn cực sốc

Hậu trường 11/02/2019 16:11

Cùng Trung Kiên về Bình Thuận chúc Tết ông bà, bé Cà Pháo - con trai riêng của Lê Phương thích thú vì được cưng chiều.

Mới đây, diễn viên Lê Phương thích thú khoe ảnh con trai vui vẻ khi được cùng Trung Kiên về quê ăn Tết. Kèm theo đó, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ còn viết dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc của bé Cà Pháo khi đi chơi riêng với cha dượng.

Sau chuyến về quê cha dượng ăn Tết, con trai riêng của Lê Phương phát ngôn cực sốc - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Lê Phương đăng tải loạt ảnh con trai tắm biển vui vẻ tại Bình Thuận - Ảnh: FBNV

"Hai cha con đang trên đường về lại Trà Vinh, gọi cho mẹ líu lo rồi thì chốt một câu chắc nịch với mẹ: ‘Công nhận đi với ba sướng hơn đi với cả nhà!'. Con hãy hạnh phúc mãi như thế nhé! Thương con nhiều lắm!!", Lê Phương chia sẻ đầy hào hứng.

Sau chuyến về quê cha dượng ăn Tết, con trai riêng của Lê Phương phát ngôn cực sốc - Ảnh 2
Bé Cà Pháo đeo Trung Kiên 'như cục hít' khi về quê ăn Tết - Ảnh: FBNV

Trước đó, Lê Phương tâm sự vì vỡ kế hoạch nên không thể về quê chồng ăn Tết. Cô viết: "Năm nay vỡ kế hoạch, mẹ bầu đành ở lại Trà Vinh để hai cha con về Bình Thuận chúc Tết ông bà nội! Lần đầu tiên Cà Pháo đi xa mà không có mẹ hoặc ngoại đi cùng, vậy mà hớn hở lắm! Còn mẹ thì vừa nhớ vừa lo, nhưng đã cảm thấy an lòng khi con ở bên ba. Từ nhỏ đến khi nói rõ, con chỉ biết mẹ và ngoại. Nay có một người đàn ông đủ tình thương để con vui đùa, tin tưởng, tâm sự, học cách yêu thương - trách nhiệm... Mẹ thương lắm!! Hai mẹ con lại nhớ hai cha con nữa rồi!".

Sau chuyến về quê cha dượng ăn Tết, con trai riêng của Lê Phương phát ngôn cực sốc - Ảnh 3
Con trai riêng Lê Phương được cả gia đình Trung Kiên yêu thương - Ảnh: FBNV

Lê Phương - Trung Kiên từng là cặp đôi “chị em” hứng chịu không ít lời gièm pha của dư luận. Thế nhưng vượt qua tất cả, hiện tại đôi vợ chồng trẻ nhận được sự chúc phúc của đông đảo người hâm mộ. Sau hơn 2 năm kết hôn, Lê Phương được ông xã kém tuổi yêu thương, chăm sóc hết lòng. Không chỉ vậy, Trung Kiên còn đối xử với Cà Pháo như con ruột và được cậu bé gọi tiếng ba thiêng liêng.

Cùng cha dượng về quê chúc Tết, con trai riêng của Lê Phương bám Trung Kiên 'như cục hít'

Cùng cha dượng về quê chúc Tết, con trai riêng của Lê Phương bám Trung Kiên 'như cục hít'

Vắng bà xã Lê Phương, ca sĩ Trung Kiên một mình dẫn bé Cà Pháo về Bình Thuận chúc Tết ông bà.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Lê Phương con trai Lê Phương

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 28 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 41 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42