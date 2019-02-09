Đang mang thai, Lê Phương hạnh phúc khi được con trai quan tâm từ 'miếng ăn giấc ngủ'

Diễn viên Lê Phương xúc động chia sẻ với mọi người niềm động viên tinh thần lớn là được bé Cà Pháo quan tâm từng chút trong thai kỳ.

Sau hàng loạt những dự án phim thành công vang dội, hiện tại Lê Phương đang tận hưởng Tết Nguyên đán trọn vẹn bên gia đình. Cách đây không lâu, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ vui mừng thông báo đến người hâm mộ thông tin đang mang thai với ông xã Trung Kiên. Không giấu giếm như nhiều nghệ sĩ khác, cô thoải mái chia sẻ những hình ảnh ở những tháng đầu thai kỳ. Mới đây, nữ diễn viên còn bất ngờ khoe niềm hạnh phúc khi được con trai Cà Pháo quan tâm, chăm sóc.

Sau nhiều biến cố, Lê Phương đang sống hạnh phúc bên chồng con - Ảnh: FBNV

Lê Phương khoe trên trang cá nhân:

“- Mẹ ơi em sao rồi mẹ?

- À... Em đang nằm chơi đó con.

- Em nằm trong phòng bắt máy lạnh hả mẹ?

- Hả… À, ừ!

- Mẹ ơi ngoại đâu rồi mẹ?

- Ngoại đi chợ rồi con!

- Mẹ nói ngoại mua gừng nha mẹ, 6 giờ sáng mỗi ngày uống một ly nước gừng sẽ tốt cho sức khỏe, nhất là bà bầu đó mẹ.

Chưa cần biết có đúng vậy không, chỉ cần nghe con dặn dò như vậy cũng đủ để mẹ khỏe hơn mỗi ngày rồi!”.

Trung Kiên dành trọn tình cảm của con trai riêng Lê Phương và được cậu bé gọi bằng ba - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, dù còn nhỏ nhưng bé Cà Pháo đã tỏ ra khá chững chạc. Đang cùng bố Trung Kiên về Bình Thuận chúc Tết nhưng cậu bé vẫn không quên gọi điện nhắc nhở mẹ việc ăn uống khi bầu bí.

Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, đầm ấm của Lê Phương và Trung Kiên dịp Tết Kỷ Hợi - Ảnh: FBNV

Sau những thành công trong năm 2018, hiện Lê Phương đã khép lại tất cả công việc về Trà Vinh đón Tết. Ưu tiên hàng đầu của bà xã Trung Kiên lúc này là nghỉ ngơi, dưỡng thai thật tốt đợi ngày đón con thứ hai ra đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-mang-thai-le-phuong-hanh-phuc-khi-duoc-con-trai-quan-tam-tu-mieng-an-giac-ngu-314536.html