Đang mang thai, Lê Phương hạnh phúc khi được con trai quan tâm từ 'miếng ăn giấc ngủ'

Hậu trường 09/02/2019 08:29

Diễn viên Lê Phương xúc động chia sẻ với mọi người niềm động viên tinh thần lớn là được bé Cà Pháo quan tâm từng chút trong thai kỳ.

Sau hàng loạt những dự án phim thành công vang dội, hiện tại Lê Phương đang tận hưởng Tết Nguyên đán trọn vẹn bên gia đình. Cách đây không lâu, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ vui mừng thông báo đến người hâm mộ thông tin đang mang thai với ông xã Trung Kiên. Không giấu giếm như nhiều nghệ sĩ khác, cô thoải mái chia sẻ những hình ảnh ở những tháng đầu thai kỳ. Mới đây, nữ diễn viên còn bất ngờ khoe niềm hạnh phúc khi được con trai Cà Pháo quan tâm, chăm sóc.

Đang mang thai, Lê Phương hạnh phúc khi được con trai quan tâm từ 'miếng ăn giấc ngủ' - Ảnh 1
Sau nhiều biến cố, Lê Phương đang sống hạnh phúc bên chồng con - Ảnh: FBNV

 Lê Phương khoe trên trang cá nhân:

“- Mẹ ơi em sao rồi mẹ?

- À... Em đang nằm chơi đó con.

- Em nằm trong phòng bắt máy lạnh hả mẹ?

- Hả… À, ừ!

- Mẹ ơi ngoại đâu rồi mẹ?

- Ngoại đi chợ rồi con!

- Mẹ nói ngoại mua gừng nha mẹ, 6 giờ sáng mỗi ngày uống một ly nước gừng sẽ tốt cho sức khỏe, nhất là bà bầu đó mẹ.

Chưa cần biết có đúng vậy không, chỉ cần nghe con dặn dò như vậy cũng đủ để mẹ khỏe hơn mỗi ngày rồi!”.

Đang mang thai, Lê Phương hạnh phúc khi được con trai quan tâm từ 'miếng ăn giấc ngủ' - Ảnh 2
Trung Kiên dành trọn tình cảm của con trai riêng Lê Phương và được cậu bé gọi bằng ba - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, dù còn nhỏ nhưng bé Cà Pháo đã tỏ ra khá chững chạc. Đang cùng bố Trung Kiên về Bình Thuận chúc Tết nhưng cậu bé vẫn không quên gọi điện nhắc nhở mẹ việc ăn uống khi bầu bí.

Đang mang thai, Lê Phương hạnh phúc khi được con trai quan tâm từ 'miếng ăn giấc ngủ' - Ảnh 3
Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, đầm ấm của Lê Phương và Trung Kiên dịp Tết Kỷ Hợi - Ảnh: FBNV

Sau những thành công trong năm 2018, hiện Lê Phương đã khép lại tất cả công việc về Trà Vinh đón Tết. Ưu tiên hàng đầu của bà xã Trung Kiên lúc này là nghỉ ngơi, dưỡng thai thật tốt đợi ngày đón con thứ hai ra đời.

Cùng cha dượng về quê chúc Tết, con trai riêng của Lê Phương bám Trung Kiên 'như cục hít'

Cùng cha dượng về quê chúc Tết, con trai riêng của Lê Phương bám Trung Kiên 'như cục hít'

Vắng bà xã Lê Phương, ca sĩ Trung Kiên một mình dẫn bé Cà Pháo về Bình Thuận chúc Tết ông bà.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Lê Phương Lê Phương mang thai lần 2

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 27 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 39 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 32 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42