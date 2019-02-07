Cùng cha dượng về quê chúc Tết, con trai riêng của Lê Phương bám Trung Kiên 'như cục hít'

Trên trang cá nhân, Lê Phương vừa đăng tải loạt hình ảnh chồng trẻ tình cảm bên con trai Cà Pháo kèm dòng tâm sự nói về việc không thể về quê chồng chúc Tết ông bà. Vì một vài lý do, nữ diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ bị vỡ kế hoạch nên đành để chồng đưa bé Cà Pháo về Bình Thuận ăn Tết. Dù lần đầu đi xa không có mẹ và ông bà ngoại bên cạnh nhưng cậu bé rất hớn hở vì được bên cạnh ba Trung Kiên.

Trung Kiên dành nhiều tình cảm cho con trai riêng của Lê Phương. Anh chăm sóc và yêu thương cậu bé như con ruột - Ảnh: FBNV

"Năm nay vỡ kế hoạch, mẹ bầu đành ở lại Trà Vinh để hai cha con về Bình Thuận chúc Tết ông bà nội! Lần đầu tiên Cà Pháo đi xa mà không có mẹ hoặc ngoại đi cùng, vậy mà hớn hở lắm! Còn mẹ thì vừa nhớ vừa lo, nhưng đã cảm thấy an lòng khi con ở bên ba. Từ nhỏ đến khi nói rõ, con chỉ biết mẹ và ngoại. Nay có một người đàn ông đủ tình thương để con vui đùa, tin tưởng, tâm sự, học cách yêu thương - trách nhiệm... Mẹ thương lắm!! Hai mẹ con lại nhớ hai cha con nữa rồi!.