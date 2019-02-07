Cùng cha dượng về quê chúc Tết, con trai riêng của Lê Phương bám Trung Kiên 'như cục hít'

Hậu trường 07/02/2019 08:51

Vắng bà xã Lê Phương, ca sĩ Trung Kiên một mình dẫn bé Cà Pháo về Bình Thuận chúc Tết ông bà.

Trên trang cá nhân, Lê Phương vừa đăng tải loạt hình ảnh chồng trẻ tình cảm bên con trai Cà Pháo kèm dòng tâm sự nói về việc không thể về quê chồng chúc Tết ông bà. Vì một vài lý do, nữ diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ bị vỡ kế hoạch nên đành để chồng đưa bé Cà Pháo về Bình Thuận ăn Tết. Dù lần đầu đi xa không có mẹ và ông bà ngoại bên cạnh nhưng cậu bé rất hớn hở vì được bên cạnh ba Trung Kiên.

Cùng cha dượng về quê chúc Tết, con trai riêng của Lê Phương bám Trung Kiên 'như cục hít' - Ảnh 1
Trung Kiên dành nhiều tình cảm cho con trai riêng của Lê Phương. Anh chăm sóc và yêu thương cậu bé như con ruột - Ảnh: FBNV

"Năm nay vỡ kế hoạch, mẹ bầu đành ở lại Trà Vinh để hai cha con về Bình Thuận chúc Tết ông bà nội! Lần đầu tiên Cà Pháo đi xa mà không có mẹ hoặc ngoại đi cùng, vậy mà hớn hở lắm! Còn mẹ thì vừa nhớ vừa lo, nhưng đã cảm thấy an lòng khi con ở bên ba. Từ nhỏ đến khi nói rõ, con chỉ biết mẹ và ngoại. Nay có một người đàn ông đủ tình thương để con vui đùa, tin tưởng, tâm sự, học cách yêu thương - trách nhiệm... Mẹ thương lắm!! Hai mẹ con lại nhớ hai cha con nữa rồi!.

Ps: Đeo ba như cục hít!", Lê Phương tâm sự.

Cùng cha dượng về quê chúc Tết, con trai riêng của Lê Phương bám Trung Kiên 'như cục hít' - Ảnh 2
Dù lần đầu đi xa mà không có mẹ và ngoại bên cạnh nhưng bé Cà Pháo rất vui vẻ và thoải mái khi có ba Trung Kiên chăm sóc - Ảnh: FBNV

Sau loạt biến cố trong chuyện tình yêu và hôn nhân, Lê Phương đã tìm được bến đỗ mới vô cùng bình yên bên ông xã kém tuổi – ca sĩ Trung Kiên. Sau 2 năm “về chung nhà”, tình cảm của cặp đôi ngày càng hạnh phúc và ngọt ngào. Lê Phương được ông xã yêu thương, chăm sóc hết lòng. Không chỉ vậy, Trung Kiên còn đối xử tốt với con riêng của vợ. Vì thế, bé Cà Pháo vô cùng yêu quý và gọi anh bằng tiếng ba thiêng liêng.

Cùng cha dượng về quê chúc Tết, con trai riêng của Lê Phương bám Trung Kiên 'như cục hít' - Ảnh 3
Hiện Lê Phương đang mang thai. Cô được ông xã chăm sóc từng li từng tí - Ảnh: FBNV

Sắp tới, tổ ấm nhỏ của Lê Phương và Trung Kiên càng thêm hạnh phúc, trọn vẹn khi chào đón thành viên mới của gia đình ra đời. Hiện tại, nữ diễn viên gốc Trà Vinh đang mang thai, bụng cô khá lớn và nặng nề. Có lẽ vì điều này nên Lê Phương không thể cùng mọi người về nhà chồng để giữ an toàn trong thai kỳ.

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Dù chỉ mới tiết lộ chuyện mang thai cách đây không lâu nhưng diễn viên Lê Phương đã lộ vòng 2 khá lớn.

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