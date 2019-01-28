Bất ngờ với cách Trung Kiên đối đãi với con riêng của Lê Phương khi sắp có con ruột

Hậu trường 28/01/2019 09:09

Dù là trước đây hay hiện tại, chồng kém tuổi của Lê Phương vẫn luôn yêu thương và chăm sóc bé Cà Pháo như con ruột.

Trung Kiên - Lê Phương là một trong những cặp đôi "chị - em" nhận được sự quan tâm, yêu mến của công chúng hiện nay. Vượt qua nhiều thử thách, cả hai quyết định "góp gạo thổi cơm chung" vào năm 2017. Sau khi kết hôn, sự nghiệp và nhan sắc của Lê Phương ngày càng thăng hoa. Cô được ông xã quan tâm, chăm sóc và ủng hộ hết mình trong mọi việc.

Đặc biệt, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ càng hạnh phúc hơn khi ông xã chăm sóc bé Cà Pháo tận tình. Dù không phải con ruột của mình nhưng Trung Kiên hết mực cưng chiều con trai Lê Phương. Anh chăm sóc bé Cà Pháo chu đáo khi vợ bận việc vắng nhà.

Bất ngờ với cách Trung Kiên đối đãi với con riêng của Lê Phương khi sắp có con ruột - Ảnh 1
Sau khi kết hôn, Lê Phương sống cùng chồng và con trai riêng - Ảnh: FBNV
Bất ngờ với cách Trung Kiên đối đãi với con riêng của Lê Phương khi sắp có con ruột - Ảnh 2
Không khó bắt gặp hình ảnh Trung Kiên ân cần chăm sóc cho bé Cà Pháo từng chút một - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, anh còn thay Lê Phương đến trường vui chơi cùng Cà Pháo. Hành động của nam ca sĩ không chỉ khiến vợ ấm lòng mà còn làm nhiều trái tim rung động. Dù sắp lên chức bố nhưng tình cảm anh dành cho bé Cà Pháo vẫn không hề thay đổi.

Lê Phương hạnh phúc chia sẻ cách chồng chăm sóc con riêng của mình: "Tết năm nào trường của con cũng chuẩn bị không gian Xuân yêu thương kỳ công như thế này, một ngày hội với các tiết mục văn nghệ cùng các trò chơi và gian hàng với đầy đủ hương vị tết của ba miền Bắc - Trung - Nam... Tiếc là hôm qua mẹ mệt nên năm nay không đến cùng con. Ba đưa đi dự Hội Xuân, mẹ nằm nhà cập nhật tình hình hai cha con mà thương muốn xỉu!".

Bất ngờ với cách Trung Kiên đối đãi với con riêng của Lê Phương khi sắp có con ruột - Ảnh 3
Thương vợ bầu mệt, Trung Kiên đưa con trai đến trường tham dự ngày hội cùng bạn bè - Ảnh: FBNV
Bất ngờ với cách Trung Kiên đối đãi với con riêng của Lê Phương khi sắp có con ruột - Ảnh 4
Cà Pháo thưởng thức nhiều món ăn khi được ba Trung Kiên mua - Ảnh: FBNV
Bất ngờ với cách Trung Kiên đối đãi với con riêng của Lê Phương khi sắp có con ruột - Ảnh 5
Cả hai còn vui vẻ chụp ảnh và gửi về 'báo cáo' Lê Phương - Ảnh: FBNV
Bất ngờ với cách Trung Kiên đối đãi với con riêng của Lê Phương khi sắp có con ruột - Ảnh 6
Tình cảm ấm áp mà Trung Kiên dành cho con riêng của Lê Phương khiến nhiều người cảm động - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Trung Kiên nhận được rất nhiều lời khen vì sự chu đáo của mình. Đặc biệt, người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng Lê Phương khi tìm được người đàn ông tốt, yêu thương con riêng của vợ hết lòng. 

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