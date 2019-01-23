Sao Việt rần rần chúc mừng khi Lê Phương mang thai lần 2

Hậu trường 23/01/2019 10:46

Đông đảo sao Việt và khán giả đã gửi lời chúc mừng khi Lê Phương xác nhận đang mang thai lần 2.

Sau hơn 1 năm kết hôn cùng chồng trẻ kém 7 tuổi, mới đây Lê Phương bất ngờ báo tin đang mang thai lần 2. Người đẹp cho biết đây là khoảng thời gian hợp lý để hai vợ chồng sinh và chăm sóc em bé tốt nhất. Trong khi Trung Kiên mong muốn đó là một bé trai thì nàng Hương của "Gạo nếp gạo tẻ" lại mong đó là một công chúa xinh xắn.

"Hôm qua giờ các báo đưa tin vui lắm! Cũng hơi lâu, có bầu... Cảm giác bị quên, bị lúng túng, không nhớ rõ những cách mình đã vượt qua nghén như thế nào, ăn gì tốt cho mẹ bầu, uống gì khoẻ cho thai nhi, mỗi lần đói là làm mệt hà... Thôi, giao hết cho Papa Phạm Trung Kiên nghiên cứu đi nha, hai mẹ con nghỉ phẻ!!", Lê Phương hóm hỉnh.

Sao Việt rần rần chúc mừng khi Lê Phương mang thai lần 2 - Ảnh 1
Lê Phương thông báo mang thai với Trung Kiên sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh: Internet

Nắm được thông tin, rất đông sao Việt như Phương Thanh, Thúy Diễm, Quý Bình... đã để lại bình luận chúc mừng. Tuy có cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn nhưng từ khi kết hôn với Trung Kiên, Lê Phương như trẻ lại vì được yêu thương và chiều chuộng. Không chỉ vậy, anh cũng quý mến bé Cà Pháo không khác gì con ruột của mình.

Giờ đây, khi gia đình sắp đón thêm thành viên mới thì Trung Kiên lại càng tất bật hơn trong việc chăm sóc gia đình. Lê Phương cho biết, cô không phải bận tâm nhiều đến việc chăm sóc bản thân hay em bé trong bụng vì đã có Trung Kiên lo liệu mọi thứ.

Sao Việt rần rần chúc mừng khi Lê Phương mang thai lần 2 - Ảnh 2
Nữ diễn viên mong đó là một công chúa, trong khi ông xã lại mong đó là một hoàng tử - Ảnh: Internet
Sao Việt rần rần chúc mừng khi Lê Phương mang thai lần 2 - Ảnh 3
Sao Việt rần rần chúc mừng khi Lê Phương mang thai lần 2 - Ảnh 4
Hạnh phúc của Lê Phương sau nhiều sóng gió khiến người hâm mộ hết sức vui mừng - Ảnh: Internet
Sao Việt rần rần chúc mừng khi Lê Phương mang thai lần 2 - Ảnh 5
Biết tin vợ mang bầu, Trung Kiên vô cùng chiều chuộng và chăm sóc chu đáo - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lê Phương đang tạm dừng đóng phim để tập trung dưỡng thai. Năm 2018 cũng là một năm thành công rực rỡ với bà mẹ một con. Tin vui đến với gia đình cô ở thời điểm này lại càng làm cho cuộc sống hôn nhân thêm phần viên mãn.

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Dòng chia sẻ đầy ẩn ý mới đây của diễn viên Lê Phương khiến người hâm mộ thích thú, gửi lời chúc mừng đến cô.

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