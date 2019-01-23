Sao Việt rần rần chúc mừng khi Lê Phương mang thai lần 2

Sau hơn 1 năm kết hôn cùng chồng trẻ kém 7 tuổi, mới đây Lê Phương bất ngờ báo tin đang mang thai lần 2. Người đẹp cho biết đây là khoảng thời gian hợp lý để hai vợ chồng sinh và chăm sóc em bé tốt nhất. Trong khi Trung Kiên mong muốn đó là một bé trai thì nàng Hương của "Gạo nếp gạo tẻ" lại mong đó là một công chúa xinh xắn.

"Hôm qua giờ các báo đưa tin vui lắm! Cũng hơi lâu, có bầu... Cảm giác bị quên, bị lúng túng, không nhớ rõ những cách mình đã vượt qua nghén như thế nào, ăn gì tốt cho mẹ bầu, uống gì khoẻ cho thai nhi, mỗi lần đói là làm mệt hà... Thôi, giao hết cho Papa Phạm Trung Kiên nghiên cứu đi nha, hai mẹ con nghỉ phẻ!!", Lê Phương hóm hỉnh.