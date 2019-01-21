Mừng Việt Nam chiến thắng, Lê Phương ngầm báo tin có thai với chồng kém tuổi

Dòng chia sẻ đầy ẩn ý mới đây của diễn viên Lê Phương khiến người hâm mộ thích thú, gửi lời chúc mừng đến cô.

Tối qua (20/1), đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước Jordan, giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019. Với những gì đã thể hiện, các học trò của HLV Park Hang Seo đã làm cổ động viên bóng đá nước nhà tự hào vì tinh thần thi đấu xuất sắc, bình tĩnh và tự tin dù bị dẫn bàn trước. Trên khắp các trang mạng xã hội, hàng triệu người hâm mộ hòa chung niềm vui với các cầu thủ. Việt Nam đánh bại Jordan giành chiếc vé đầu tiên vào vòng tứ kết Asian Cup 2019 - Ảnh: Internet Không chỉ công chúng mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng thể hiện tinh thần bóng đá cuồng nhiệt. Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Lê Phương tự hào trước chiến thắng của đội tuyển quốc gia: “Việt Nam tuyệt vời. Ba biểu ra con trai ba luyện cho đá banh, còn mẹ thì mong sẽ là một tiểu Hoa hậu... hihi".

Lê Phương ẩn ý tiết lộ chuyện mang thai - Ảnh: FBNV Fan hâm mộ gửi lời chúc mừng đến cặp đôi - Ảnh: FBNV Dòng chia sẻ đầy ẩn ý của diễn viên Gạo nếp gạo tẻ khiến công chúng vô cùng thích thú. Nhiều người thi nhau gửi lời chúc mừng vì cho rằng bà xã Trung Kiên đã có thai sau hơn 1 năm kết hôn.

Lê Phương được ông xã Trung Kiên yêu thương, chiều chuộng hết mực sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh: FBNV Không chỉ quan tâm đến vợ, anh còn rất quý mến con riêng của Lê Phương - Ảnh: FBNV Đáng chú ý, khi được một người bạn bình luận: “Có rồi”, Lê Phương nhanh chóng khẳng định: “Nóng hổi luôn". Chưa hết, dưới bài viết, mẹ ruột của cô cũng chia sẻ niềm vui với con gái: “Hoàng tử hay công chúa đều được nha”, Lê Phương hào hứng: “Hoàng tử hay công chúa gì miễn có là được hả ngoại”. Một fan chia sẻ: "Có Hoa hậu cho đủ nếp đủ tẻ chị ơi". "Anh Pháo là cầu thủ em là Hoa hậu là tuyệt vời luôn đó chị", tài khoản tên H.D hào hứng chúc mừng. Một người khác bày tỏ: "Mình rất thích bạn nên mấy lần thấy bạn đi sự kiện mặc áo rộng là mình nghi nghi rồi. Chúc mừng bạn nhé".

Hé lộ số tiền khủng các cầu thủ Việt Nam nhận được sau trận thắng Jordan Sau chiến thắng trước Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng với số tiền khủng.

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