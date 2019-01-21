Hé lộ số tiền khủng các cầu thủ Việt Nam nhận được sau trận thắng Jordan

Sau chiến thắng trước Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng với số tiền khủng.

Tối 20/1, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam khiến truyền thông thế giới ngỡ ngàng, người hâm mộ vỡ òa vì hạnh phúc. Ngay sau khi vượt qua Jordan để tiến vào tứ kết, các cầu thủ trong đội tuyển đã được nhiều tổ chức, doanh nghiệp thưởng nóng với số tiền khoảng 7 tỷ.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Tập đoàn C.T Group cùng công bố mức thưởng cho các cầu thủ là 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo thông tin từ Zing, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tặng đội tuyển 3 tỷ đồng.

Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Jordan, các cầu thủ nhận được 7 tỷ tiền thưởng từ các doanh nghiệp, tổ chức trong nước - Ảnh: Internet

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã nhận được 200.000 USD từ ban tổ chức khi tham dự Asian Cup.

Được biết, nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua trận tứ kết sắp tới, cả đội sẽ nhận được ít nhất 1 triệu USD từ ban tổ chức. Chưa kể các doanh nghiệp, tổ chức sẽ thưởng thêm cho đội.

Thủ tướng gọi điện chúc mừng đội tuyển Việt Nam

Ngay sau trận đấu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện sang UAE để chúc mừng đội tuyển. Trong cuộc gọi, Thủ tướng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các cầu thủ đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chúc đội tuyển sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu kế tiếp tại tứ kết Asian Cup 2019.

Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ khi thi đấu ở nước ngoài. Nhờ đó tinh thần của toàn đội cũng được nâng cao, gặt hái được nhiều thành công trên đấu trường quốc tế.

HLV Jordan: "Cầu thủ của tôi sợ hãi trước thầy trò HLV Park Hang-seo" Trong buổi họp báo sau trận đấu giữa Việt Nam và Jordan, nhiều người đã bất ngờ với chia sẻ của HLV bên phía Jordan, ông Vital Borkelmans. HLV người Bỉ đánh giá rất cao lối chơi của ĐT Việt Nam và cho rằng thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng.

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