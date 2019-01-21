Ba có người mới, mẹ đi lấy chồng, con trai Lê Phương đang sống ra sao?

Tuy thiếu thốn tình cảm của cha đẻ nhưng bé Cà Pháo - con trai Lê Phương vẫn có cuộc sống hạnh phúc khi được Trung Kiên cưng như con ruột.
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Năm 2015, Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan chính thức tuyên bố ly hôn sau hai năm gắn bó. Chuyện tình này kết thúc khá ồn ào dù họ đã có một cậu con trai là bé Cà Pháo. Sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi", con trai Lê Phương sống cùng mẹ. Còn Quách Ngọc Ngoan công khai hẹn hò với doanh nhân Phượng Chanel và thi thoảng mới gặp gỡ con trai ruột.
Đến năm 2017, Lê Phương lên xe hoa lần 2 với ca sĩ Trung Kiên kém cô 7 tuổi. Từ đây, bé Cà Pháo có thêm một người cha thương yêu mình như máu mủ. Tuy không phải con ruột nhưng Trung Kiên rất cưng chiều con trai Lê Phương.
Những lúc Lê Phương bận đi phim, Trung Kiên đều thay vợ chăm sóc con trai chu đáo. Anh ân cần với Cà Pháo từ những điều nhỏ nhặt nhất như đưa đón đến trường, dạy học bài, dẫn đi chơi hay đơn giản là ôm cậu bé ngủ ngoan trong lòng.
Sự tận tụy của Trung Kiên cũng đã được đền đáp khi bé Cà Pháo cất tiếng gọi ba đầy xúc động. Tình cảm chân thành của ông xã Lê Phương dành cho con riêng của vợ làm lay động trái tim của hàng ngàn cư dân mạng. Ai cũng mừng khi nữ diễn viên đã tìm được một bến đỗ bình yên thật sự sau nhiều lận đận trong tình duyên.
Hiện tại, do cả hai vợ chồng đều bận làm nghệ thuật nên Lê Phương gửi con cho bà ngoại ở Trà Vinh. Tuy nhiên, cứ mỗi dịp cuối tuần hay có thời gian là Trung Kiên lại đưa vợ về thăm nhà.