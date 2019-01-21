Ba có người mới, mẹ đi lấy chồng, con trai Lê Phương đang sống ra sao?

Năm 2015, Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan chính thức tuyên bố ly hôn sau hai năm gắn bó. Chuyện tình này kết thúc khá ồn ào dù họ đã có một cậu con trai là bé Cà Pháo. Sau khi bố mẹ "đường ai nấy đi", con trai Lê Phương sống cùng mẹ. Còn Quách Ngọc Ngoan công khai hẹn hò với doanh nhân Phượng Chanel và thi thoảng mới gặp gỡ con trai ruột.

Đến năm 2017, Lê Phương lên xe hoa lần 2 với ca sĩ Trung Kiên kém cô 7 tuổi. Từ đây, bé Cà Pháo có thêm một người cha thương yêu mình như máu mủ. Tuy không phải con ruột nhưng Trung Kiên rất cưng chiều con trai Lê Phương.