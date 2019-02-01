Ngắm loạt ảnh bình yên của gia đình Lê Phương - Trung Kiên trước thềm năm mới

Hậu trường 01/02/2019 13:21

Khác những năm trước, năm nay vợ chồng Lê Phương về Trà Vinh ăn Tết khá sớm.

Vì đang mang thai nên năm nay Lê Phương về quê ăn Tết sớm. Từ ngày 25, cô đã cùng chồng về Trà Vinh sum họp cùng con trai và họ hàng bên ngoại. Trên trang cá nhân, nàng Hương của “Gạo nếp gạo tẻ” thường xuyên cập nhật những hình ảnh bình yên trong không khí rộn ràng đón Tết ở miền Tây.

Ngắm loạt ảnh bình yên của gia đình Lê Phương - Trung Kiên trước thềm năm mới - Ảnh 1
Lê Phương khoe bụng bầu bên cây mai trước sân nhà - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh bình yên của gia đình Lê Phương - Trung Kiên trước thềm năm mới - Ảnh 2
Bé Cà Pháo thích thú viết tên ba Kiên lên tay - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh bình yên của gia đình Lê Phương - Trung Kiên trước thềm năm mới - Ảnh 3
Trung Kiên trổ tài vào bếp nấu ăn giúp vợ - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh bình yên của gia đình Lê Phương - Trung Kiên trước thềm năm mới - Ảnh 4
Ngắm loạt ảnh bình yên của gia đình Lê Phương - Trung Kiên trước thềm năm mới - Ảnh 5
Dù đang mang bầu lần 2 nhưng Lê Phương vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh: FBNV
Ngắm loạt ảnh bình yên của gia đình Lê Phương - Trung Kiên trước thềm năm mới - Ảnh 6
Ngắm loạt ảnh bình yên của gia đình Lê Phương - Trung Kiên trước thềm năm mới - Ảnh 7
Ngắm loạt ảnh bình yên của gia đình Lê Phương - Trung Kiên trước thềm năm mới - Ảnh 8
Ngắm loạt ảnh bình yên của gia đình Lê Phương - Trung Kiên trước thềm năm mới - Ảnh 9
Con trai Lê Phương và Trung Kiên gần gũi nhau như cha con ruột - Ảnh: FBNV

Năm 2018 có thể nói là một năm hạnh phúc mỹ mãn đối với Lê Phương. Ngoài việc ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Hương trong “Gạo nếp gạo tẻ”, nữ diễn viên cũng gặt hái được nhiều thành công trên bước đường nghệ thuật. Về cuộc sống gia đình thì một năm qua Lê Phương luôn khiến khán giả ghen tỵ khi được chồng trẻ cưng như trứng mỏng.

Hiện tại, người đẹp Trà Vinh đang mang thai lần hai nên càng được chăm bẵm nhiều hơn. Sắp tới đây, Lê Phương cũng sẽ ngưng đóng phim một thời gian để tập trung dưỡng thai và sinh em bé. 

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Từ khóa:   Tết nguyên đán 2019 Lê Phương - Trung Kiên

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