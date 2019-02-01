Ngắm loạt ảnh bình yên của gia đình Lê Phương - Trung Kiên trước thềm năm mới

Khác những năm trước, năm nay vợ chồng Lê Phương về Trà Vinh ăn Tết khá sớm.

Vì đang mang thai nên năm nay Lê Phương về quê ăn Tết sớm. Từ ngày 25, cô đã cùng chồng về Trà Vinh sum họp cùng con trai và họ hàng bên ngoại. Trên trang cá nhân, nàng Hương của “Gạo nếp gạo tẻ” thường xuyên cập nhật những hình ảnh bình yên trong không khí rộn ràng đón Tết ở miền Tây.

Lê Phương khoe bụng bầu bên cây mai trước sân nhà - Ảnh: FBNV

Bé Cà Pháo thích thú viết tên ba Kiên lên tay - Ảnh: FBNV

Trung Kiên trổ tài vào bếp nấu ăn giúp vợ - Ảnh: FBNV

Dù đang mang bầu lần 2 nhưng Lê Phương vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh: FBNV

Con trai Lê Phương và Trung Kiên gần gũi nhau như cha con ruột - Ảnh: FBNV

Năm 2018 có thể nói là một năm hạnh phúc mỹ mãn đối với Lê Phương. Ngoài việc ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Hương trong “Gạo nếp gạo tẻ”, nữ diễn viên cũng gặt hái được nhiều thành công trên bước đường nghệ thuật. Về cuộc sống gia đình thì một năm qua Lê Phương luôn khiến khán giả ghen tỵ khi được chồng trẻ cưng như trứng mỏng.

Hiện tại, người đẹp Trà Vinh đang mang thai lần hai nên càng được chăm bẵm nhiều hơn. Sắp tới đây, Lê Phương cũng sẽ ngưng đóng phim một thời gian để tập trung dưỡng thai và sinh em bé.

Bất ngờ với cách Trung Kiên đối đãi với con riêng của Lê Phương khi sắp có con ruột Dù là trước đây hay hiện tại, chồng kém tuổi của Lê Phương vẫn luôn yêu thương và chăm sóc bé Cà Pháo như con ruột.

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