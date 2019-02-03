Ngày cận Tết, Lê Phương ‘vác’ bụng bầu lớn đi cầu bình an cùng gia đình

Dù chỉ mới tiết lộ chuyện mang thai cách đây không lâu nhưng diễn viên Lê Phương đã lộ vòng 2 khá lớn.
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Sau một năm tất bật với công việc và đạt được rất nhiều thành công trong sự nghiệp, Lê Phương đã về quê tận hưởng không khí Tết bên gia đình. Mới đây, cô vừa đăng tải loạt ảnh cùng người nhà đi chùa cầu bình an ngày cuối năm. Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ chia sẻ đầy hào hứng: “Sáng 28 Tết an lành! Mong đầu năm cuối năm gặp may. Gia đình luôn hạnh phúc vơi đầy!".
Nữ diễn viên diện đầm đen rộng lịch sự khi đến chùa, lộ vòng 2 lớn. Dù mới công khai chuyện mang bầu cách đây không lâu nhưng dễ dàng nhận ra cô tăng cân khá nhiều, gương mặt phúng phính hơn. Dường như việc được ông xã kém tuổi yêu thương và chăm sóc tận tình đã khiến sức khỏe và tâm trạng của Lê Phương rất tốt. Nữ diễn viên thoải mái tạo dáng, chụp ảnh lưu niệm cùng chồng con và người thân.
Có thể nói, 2018 là một năm rất thành công với nữ diễn viên gốc Trà Vinh. Không chỉ có bước tiến trong sự nghiệp diễn xuất, Lê Phương còn giành nhiều giải thưởng lớn và được công chúng yêu mến nhiều hơn. Cuộc sống hôn của nữ diễn viên ngày càng hạnh phúc viên mãn. Cô được chồng trẻ yêu thương, cưng chiều hết mực. Sắp tới đây, vợ chồng Lê Phương - Trung Kiên còn đón thêm thành viên mới chào đời.