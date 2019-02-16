Lê Phương khoe nhan sắc rạng rỡ dù đang mang bầu lần 2

Tuy đang mang thai lần 2 nhưng Lê Phương vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, làn da mịn màng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Thời gian qua, Lê Phương thường xuyên cập nhật những hình ảnh tươi xinh trên trang cá nhân để khoe niềm hạnh phúc trong lần thứ hai mang bầu. Có thể thấy, nhờ được ông xã chăm sóc chu đáo nên Lê Phương càng ngày càng trẻ đẹp. Tuy đã bước qua tuổi băm nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu làn da căng mịn, gương mặt tươi tắn và chưa hề xuất hiện nếp nhăn.

Để tập trung dưỡng thai, người đẹp đã nghỉ đóng phim từ trước Tết Nguyên đán khá lâu. Hiện tại, nàng Hương của Gạo nếp gạo tẻ cũng ít khi nhận lời đóng quảng cáo do Trung Kiên yêu cầu vợ nghỉ ngơi thật nhiều. Từ ngày biết bà xã có thêm baby, Trung Kiên chăm chỉ làm việc nhiều hơn để có tiền lo cho cuộc sống sau này. Mặt khác, anh cũng hỗ trợ Lê Phương hết mình trong việc nhà khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Lê Phương khoe ảnh tình cảm bên Trung Kiên và chú thích: 'Nụ cười của mẹ bầu' - Ảnh: FBNV

Trung Kiên rất cưng chiều Lê Phương khi mang thai - Ảnh: FBNV

Dù đang bầu bí nhưng Lê Phương vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh: FBNV

Lê Phương từng lầm lỡ một đời chồng nhưng giờ đây lại đang được sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Từ ngày có Trung Kiên, người đẹp không còn phải đau khổ hay bận tâm quá nhiều về quá khứ.

Đặc biệt là Trung Kiên cũng yêu thương con riêng của vợ như con ruột. Có thể nói, hạnh phúc mà nàng Hương của Gạo nếp gạo tẻ có được sau nhiều sóng gió đã tiếp thêm niềm tin cho không ít phụ nữ từng đổ vỡ trong hôn nhân.

Sau chuyến về quê cha dượng ăn Tết, con trai riêng của Lê Phương phát ngôn cực sốc Cùng Trung Kiên về Bình Thuận chúc Tết ông bà, bé Cà Pháo - con trai riêng của Lê Phương thích thú vì được cưng chiều.

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