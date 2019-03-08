8/3 chị em thi nhau khoe quà, Lê Phương lại kể về chuỗi ngày đen tối: Trắng tay, xấu hổ cầm tiền bố cho để mua sữa cho con

“Viết cho con trai tuyệt vời của riêng mẹ, Cà Pháo. 2/9/2012, mẹ con mình đã bên nhau 6 năm 6 tháng 6 ngày rồi, biết bao nhiêu điều mẹ muốn nói với con! Có những điều phải đúng tuổi đúng lúc, còn ngay lúc này, mẹ muốn con biết rằng mẹ đã luôn biết ơn số phận khi đã đưa con đến với mẹ!

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương khiến nhiều chị em rơi nước mắt khi viết tâm thư xúc động gửi đến con trai. Dù giai đoạn sinh bé Cà Pháo vô cùng khổ sở và vất vả, nhưng cô không hề hối hận. Với Lê Phương, con trai chính là món quà tuyệt vời mà cô nhận được.

Chắc không cần kể thêm thì ai cũng hình dung được cảm xúc của mẹ lúc ấy thế nào. Mẹ chỉ biết ôm chặt lấy con hôn hít hà liên tục, thật nhiều. Mẹ hạnh phúc! Mẹ xúc động! Mẹ thấy mình thật có phúc, thật sáng suốt khi đã quyết định giữ lấy con bên đời", Lê Phương tâm sự.

Mẹ nhớ con từng hỏi: ‘Mẹ ơi, sao mẹ lại đẻ trúng ngày con vậy mẹ? Tại sao lại là mẹ mà không phải cô Phương Hằng hay chú Thanh Thức vậy mẹ?’. Lúc đó mẹ đã bật cười, con lại nhanh nhẩu: Mẹ biết không, lúc đó bác sĩ hỏi con thích làm con ai? Con suy nghĩ một chút xong con thấy trái lê, con nói với bác sĩ ‘con thích ăn lê’, nên con chọn Lê Phương. Con yêu mẹ Phương... Vậy đó mẹ.

Tiếp đó, nữ diễn viên cũng kể về quá khứ đầy cay đắng lúc mang thai và sinh bé Cà Pháo. Lê Phương cho biết, đó là những tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời cô. Sinh con không có tiền, cô phải ở nhờ nhà bố mẹ ruột, nhờ ông bà giúp từng đồng tiền mua sữa cho con.

Cà Pháo là con trai riêng của Lê Phương và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: Internet

“Con trai yêu quý của mẹ! Ngày mang bầu con, là tháng ngày vừa bình lặng, mà cũng vừa tăm tối nhất đời mẹ! Mẹ từng lo nghĩ, con sinh ra sẽ buồn bã, thụ động, hay tệ hơn là thành trẻ tự kỷ... Thật may, con đã sinh ra thật lành lặn, khoẻ mạnh, và bây giờ còn là một cậu nhóc hoạt ngôn, thông minh, sâu sắc.

Ngày sinh con, mẹ trắng tay, nương nhờ nhà Ngoại. Ngày đó, cầm trên tay 500 ngàn của ông ngoại vừa lãnh lương cho mẹ mua sữa, mẹ cố gắng che đi sự xấu hổ tủi thân. Thầm nhủ lòng phải hết sức cố gắng, phải vượt qua nghịch cảnh của mình. Vì hiếu, vì con. Với quyết tâm cho con đủ đầy, lớn lên không bị choáng ngợp sa ngã, đánh mất bản thân bởi những cám dỗ xa hoa, mẹ chấp nhận sống xa con và lao vào công việc. Gửi con cho ngoại, mẹ biết mình ích kỷ, nhưng mẹ chỉ có thể làm như vậy".

Chân dài Trà Vinh tỏ ra vui mừng khi con trai 6 tuổi hiểu chuyện, biết quan tâm đến mọi người trong gia đình: “Bạn bè từng trách mẹ, con mới bập bẹ mà dạy thuộc lòng ‘Đàn ông không được khóc! Uy tín! Trách nhiệm!’. Mẹ đã mặc! Cứ như vậy, mẹ dạy con theo cách riêng của mình.

Con nói chuyện rành hơn, những câu hỏi ngây ngô như thắt chặt tim mẹ. Mẹ đã chọn cách nói sự thật, không tránh né vẽ vời một câu chuyện tươi sáng mà bịa đặt, giả dối. Cũng có người trách mẹ, con nít biết gì, cần gì? Con nít cần biết sự thật!

Từ nhỏ đã dạy gieo giả dối thì sao mong con khôn lớn biết tử tế, chân thành? Dẫu có tổn thương, nhưng đó là cách để con đối diện với số phận mình để mạnh mẽ trưởng thành, để không bị chi phối, yếu đuối trước những tâm hồn ma quỷ.

Hiện tại, Lê Phương đang mang thai con thứ 2 - Ảnh: FBNV

Bà mẹ trẻ cũng tiết lộ lý do không thể đưa con trai lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc.

"Con là mùa xuân của cả gia đình mình, Cà Pháo à! Bao nhiêu lần mẹ nói sẽ đưa con lên Sài Gòn, là bấy nhiêu lần ngoại buồn, ngoại khóc. Mẹ biết ngoại không đơn giản là bà, mà chẳng khác gì người mẹ thứ hai của con. Từ lúc biết con có mặt trên đời đến tận bây giờ, không nhờ sự ‘dữ dằn, ghê gớm’ như kẻ ác đã thêu dệt về ngoại, thì chắc mẹ con mình đã sóng gió vất vả, cay đắng hơn nhiều.

Mẹ và bà là vậy đó! Miễn con bình yên thì điều tiếng gì cũng chẳng màng để ý. Chỉ cần biết mỗi khi hỏi con có muốn lên thành phố với mẹ hay ở lại Trà Vinh với ngoại? Con phân vân hồi lâu rồi trả lời: ‘Khó xử quá!’. Vậy là cả hai người phụ nữ cười tít mắt trong ngập tràn hạnh phúc!

Mẹ lấy chồng, mẹ sắp có em. Thấy con kính ba, nôn nóng mong em từng ngày mà mẹ thương không tả nổi! Tình thương trong con như dòng suối trong veo, len lỏi hòa tan những buồn phiền lo lắng của mẹ. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của mẹ và ông bà ngoại - bây giờ có thêm ba Kiên, ông bà nội nữa. Mẹ tin con lớn lên sẽ là người đàn ông biết yêu thương và tôn trọng phụ nữ, thiện lương, ấm áp!

Không chỉ yêu thương chiều chuộng vợ, Trung Kiên còn xem bé Cà Pháo như con ruột của mình - Ảnh: FBNV

Ngay lúc này, càng êm ấm bình yên, nghĩ đến con mẹ lại xót xa, yêu thương con vô cùng. Có lẽ vậy mà đôi lần mẹ vô lý khi cố gắng tranh cãi với ba, với ngoại, chỉ vì muốn bù đắp cho con tất cả những gì con muốn. Biết làm sao, tình mẫu tử đôi khi lạ thế, bao dung và mù quáng!

Mẹ gặp ba Kiên! Ba không giàu, nhưng đủ để nuôi dưỡng tâm hồn con đẹp đẽ, trọn vẹn! Mẹ hiểu, sẽ đến lúc mẹ không thể cùng con chia sẻ mọi điều, không được ôm con thật chặt, hôn con thật lâu như bây giờ nữa. Ba sẽ thay mẹ là điểm tựa vững chắc để con luôn tự tin, kiên định với những quyết định của mình. Mẹ sẽ luôn ở phía sau dõi theo, dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất cuộc đời mẹ. Cả gia đình mình ai cũng yêu thương con thật nhiều, mãi mãi!

Cà Pháo - Thiên thần của mẹ, hãy là người đàn ông chính nhân quân tử như cái tên mẹ gửi gắm kỳ vọng nhé Thiên Quân! Mẹ Lê Phương của con", Lê Phương nghẹn ngào tâm sự.

Gia đình hạnh phúc của Lê Phương hiện tại được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Trước khi “về chung nhà” với Trung Kiên, Lê Phương từng trải qua một lần đò với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên với nhiều cay đắng và tổn thương, Lê Phương làm mẹ đơn thân và tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Mãi đến khi gặp được Trung Kiên, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ mới có được hạnh phúc thực sự.