Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng'

Trước khi đến với ca sĩ Trung Kiên, Lê Phương từng trải qua một lần đò và có một người con trai. Cuộc hôn nhân đầu tiên đã để lại cho cô nhiều tổn thương và đau khổ. Sau khi ly hôn, cô làm mẹ đơn thân và tập trung kiếm tiền nuôi con cho đến khi gặp được ông xã hiện tại.

Sau 2 năm "về chung nhà" với chồng trẻ, cuộc sống của Lê Phương ngập tràn màu hồng. Cô được ông xã yêu thương và chăm sóc hết lòng. Không chỉ vậy, Trung Kiên còn rất quý mến và chăm sóc con riêng của vợ như con ruột.