Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng'

Tình cảm chân thành, ấm áp mà Trung Kiên dành cho bé Cà Pháo - con trai riêng của Lê Phương khiến ai cũng xúc động.
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Trước khi đến với ca sĩ Trung Kiên, Lê Phương từng trải qua một lần đò và có một người con trai. Cuộc hôn nhân đầu tiên đã để lại cho cô nhiều tổn thương và đau khổ. Sau khi ly hôn, cô làm mẹ đơn thân và tập trung kiếm tiền nuôi con cho đến khi gặp được ông xã hiện tại.
Sau 2 năm "về chung nhà" với chồng trẻ, cuộc sống của Lê Phương ngập tràn màu hồng. Cô được ông xã yêu thương và chăm sóc hết lòng. Không chỉ vậy, Trung Kiên còn rất quý mến và chăm sóc con riêng của vợ như con ruột.
Mới đây, bà mẹ một con còn khiến cư dân mạng cảm động khi chia sẻ loạt khoảnh khắc tình cảm của bé Cà Pháo và ba dượng trong chuyến du lịch Singapore vừa qua. Có thể thấy bé Cà Pháo quấn quýt Trung Kiên không rời trong suốt hành trình.
Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, bé Cà Pháo cũng được cha dượng dắt về Bình Thuận chúc Tết ông bà nội. Tại đây, cậu bé được cả gia đình Trung Kiên yêu thương, xem như người nhà. Tình cảm gắn bó hiếm có giữa cha dượng - con riêng của vợ này khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi.