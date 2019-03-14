Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng'

Hậu trường 14/03/2019 11:54

Tình cảm chân thành, ấm áp mà Trung Kiên dành cho bé Cà Pháo - con trai riêng của Lê Phương khiến ai cũng xúc động.

Trước khi đến với ca sĩ Trung Kiên, Lê Phương từng trải qua một lần đò và có một người con trai. Cuộc hôn nhân đầu tiên đã để lại cho cô nhiều tổn thương và đau khổ. Sau khi ly hôn, cô làm mẹ đơn thân và tập trung kiếm tiền nuôi con cho đến khi gặp được ông xã hiện tại.

Sau 2 năm "về chung nhà" với chồng trẻ, cuộc sống của Lê Phương ngập tràn màu hồng. Cô được ông xã yêu thương và chăm sóc hết lòng. Không chỉ vậy, Trung Kiên còn rất quý mến và chăm sóc con riêng của vợ như con ruột.

Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng' - Ảnh 1
Lê Phương ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ dù đang mang thai - Ảnh: FBNV

Mới đây, bà mẹ một con còn khiến cư dân mạng cảm động khi chia sẻ loạt khoảnh khắc tình cảm của bé Cà Pháo và ba dượng trong chuyến du lịch Singapore vừa qua. Có thể thấy bé Cà Pháo quấn quýt Trung Kiên không rời trong suốt hành trình.

Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng' - Ảnh 2
Bé Cà Pháo quấn quýt Trung Kiên không rời - Ảnh: FBNV
Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng' - Ảnh 3
Cả hai vui vẻ đùa giỡn mà không có bất kỳ sự e ngại nào - Ảnh: FBNV
Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng' - Ảnh 4
Tình cảm ấm áp và sự chăm sóc chu đáo của Trung Kiên đã được bé Cà Pháo đón nhận - Ảnh: FBNV
Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng' - Ảnh 5
Sau 2 năm kết hôn với Lê Phương, Trung Kiên được con riêng của vợ chấp nhận, gọi bằng ba - Ảnh: FBNV

Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng' - Ảnh 6

Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng' - Ảnh 7
Suốt chuyến du lịch, Trung Kiên rất quan tâm và chăm sóc Cà Pháo - Ảnh: FBNV

Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng' - Ảnh 8

Mấy ai được như Lê Phương, chồng kém 7 tuổi cưng chiều con trai riêng của vợ như 'trứng mỏng' - Ảnh 9
Tình cảm thân thiết giữa cha dượng và con trai riêng của vợ khiến nhiều người phải trầm trồ - Ảnh: FBNV

Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, bé Cà Pháo cũng được cha dượng dắt về Bình Thuận chúc Tết ông bà nội. Tại đây, cậu bé được cả gia đình Trung Kiên yêu thương, xem như người nhà. Tình cảm gắn bó hiếm có giữa cha dượng - con riêng của vợ này khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi.

Che mãi, cuối cùng Lê Phương cũng để lộ bụng bầu tròn xoe, thân hình phát tướng khi mang thai lần 2

Che mãi, cuối cùng Lê Phương cũng để lộ bụng bầu tròn xoe, thân hình phát tướng khi mang thai lần 2

Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" để lộ vóc dáng mũm mĩm khi đang bầu bí.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Trung Kiên con trai Lê Phương Trung Kiên

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42