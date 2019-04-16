Đang bầu bí, Lê Phương nghẹn ngào khi đọc thư con trai gửi lúc cậu bé sắp xa mẹ

Đang hạnh phúc bên chồng trẻ sau khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Lê Phương vẫn dành trọn tình yêu và sự quan tâm cho con trai Cà Pháo. Vì nhiều lý do nên hiện tại, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ chưa thể đón quý tử lên sống chung. Dù vậy, cô luôn tranh thủ mọi lúc để ở bên cạnh chăm sóc giúp con trai không cảm thấy tủi thân vì thiếu tình mẹ.

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 vừa qua, Lê Phương đón con trai Cà Pháo lên TP. Hồ Chí Minh chơi. Tuy nhiên sau lễ, cậu bé phải về ở với ông bà ngoại để đi học khiến cô buồn, không nỡ rời xa.