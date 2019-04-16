Đang bầu bí, Lê Phương nghẹn ngào khi đọc thư con trai gửi lúc cậu bé sắp xa mẹ

Những dòng chữ ngô nghê, ngây thơ của bé Cà Pháo gửi đến mẹ Lê Phương trước khi về Trà Vinh khiến nhiều người xúc động.
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Đang hạnh phúc bên chồng trẻ sau khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Lê Phương vẫn dành trọn tình yêu và sự quan tâm cho con trai Cà Pháo. Vì nhiều lý do nên hiện tại, nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ chưa thể đón quý tử lên sống chung. Dù vậy, cô luôn tranh thủ mọi lúc để ở bên cạnh chăm sóc giúp con trai không cảm thấy tủi thân vì thiếu tình mẹ.
Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 vừa qua, Lê Phương đón con trai Cà Pháo lên TP. Hồ Chí Minh chơi. Tuy nhiên sau lễ, cậu bé phải về ở với ông bà ngoại để đi học khiến cô buồn, không nỡ rời xa.
Trên trang cá nhân, Lê Phương vừa chia sẻ loạt ảnh đi chơi cùng con trai Cà Pháo, kèm bức thư vô cùng ngây ngô nhưng đầy tình cảm mà cậu bé gửi cho mẹ khi về lại Trà Vinh.
“Mẹ ơi, hôm nay con đi chơi vui lắm mẹ ơi. Hôm nay mẹ đi với ba vui không mẹ ơi. Con thương mẹ nhiều lắm, mẹ có thương con không chứ con là thương mẹ nhất nhà rồi đó. Mẹ ơi, bây giờ là con về Trà Vinh rồi. Con buồn lắm con cố gắng con sẽ học thật giỏi để trông em Bông”, bức thư bé Cà Pháo gửi mẹ sau lễ.
Không chỉ Lê Phương, đông đảo cư dân mạng cũng bày tỏ sự xúc động khi đọc những lời chân thành Cà Pháo gửi đến mẹ. Nhiều người hết lời khen ngợi cậu bé dù còn nhỏ nhưng sống tình cảm.