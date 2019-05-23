Thương chồng như Lê Phương, 'vác' bụng to đùng theo Trung Kiên đến tận nơi làm việc

Hậu trường 23/05/2019 17:52

Bước vào những tháng cuối thai kỳ, Lê Phương tạm ngưng hết mọi hoạt động trong làng giải trí để ở nhà dưỡng thai.

Sau cuộc hôn nhân đầu nhiều nước mắt và tổn thương, Lê Phương đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc, ngọt ngào nhất bên người chồng thứ 2 - ca sĩ Trung Kiên. Từ khi mang thai, diễn viên Gạo nếp gạo tẻ được chồng yêu thương và cưng chiều hết nấc. Mang thai lần hai ở tuổi ngoài 30, nhưng mỗi lần xuất hiện, Lê Phương đều làm mọi người xuýt xoa, trầm trồ bởi diện mạo trẻ trung và xinh đẹp.

Thương chồng như Lê Phương, 'vác' bụng to đùng theo Trung Kiên đến tận nơi làm việc - Ảnh 1
Sau 2 năm 'về chung nhà' với chồng trẻ, Lê Phương đang đợi con gái cưng chào đời - Ảnh: FBNV
Thương chồng như Lê Phương, 'vác' bụng to đùng theo Trung Kiên đến tận nơi làm việc - Ảnh 2
Vì muốn vợ có thai kỳ khỏe mạnh, Trung Kiên khuyên cô không nhận đóng phim. Ngoài đi hát lo kinh tế, nam ca sĩ giúp vợ lo việc nhà, đưa cô đi du lịch nhiều nơi giải tỏa stress - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, chân dài Trà Vinh lại khiến mọi người trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân. Dù bụng bầu vượt mặt nhưng Lê Phương vẫn giữ được làn da trắng mịn màng, và tâm trạng thoải mái. Kèm theo đó, cô chia sẻ dòng trạng thái "nịnh nọt" ông xã cực ngọt ngào: "Đi đâu cho thiếp theo cùng, Dẫu nê cái bụng to đùng cũng theo, hihi".

Thương chồng như Lê Phương, 'vác' bụng to đùng theo Trung Kiên đến tận nơi làm việc - Ảnh 3
Lê Phương 'vác' bụng to vượt mặt theo chồng đến tận nơi làm việc - Ảnh: FBNV
Thương chồng như Lê Phương, 'vác' bụng to đùng theo Trung Kiên đến tận nơi làm việc - Ảnh 4
Cô khiến dân mạng 'ngẩn ngơ' vì nhan sắc rạng rỡ, xinh đẹp của mình - Ảnh: FBNV

Dù bị antifan hết lần này đến lần khác phá đám, liên tục mỉa mai, Lê Phương và Trung Kiên vẫn không mảy may để tâm. Cả hai đang tất bật chuẩn bị mọi thứ thật tốt đợi ngày con gái cưng chào đời.

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Một cư dân mạng đã thẳng thắn để lại bình luận không mấy tích cực về chồng Lê Phương.

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Từ khóa:   Lê Phương Trung Kiên Lê Vương

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