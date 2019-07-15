Sắp sinh, Lê Phương lộ mặt tròn xoe, thân hình to gấp đôi vẫn tự tin đọ sắc với Ngân Khánh

Bước vào tháng cuối thai kỳ, diễn viên Lê Phương để lộ thân hình tăng cân thấy rõ, đặc biệt là vùng bụng khá lớn.

Sau những thành công trong sự nghiệp diễn xuất, giành được nhiều giải thưởng về nghệ thuật, đầu năm 2019, diễn viên Lê Phương tiếp tục báo tin vui đến người hâm mộ về việc sắp lên chức mẹ lần 2. Trong suốt thai kỳ, Lê Phương được ngợi khen bởi thần sắc rạng ngời, xinh đẹp dù tăng cân khá nhiều. Cô được ông xã Trung Kiên chăm sóc, cưng chiều như "trứng mỏng". Nữ diễn viên tập trung nghỉ ngơi, du lịch và không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào theo mong muốn của chồng.

Sau 2 năm kết hôn, Lê Phương hiện đang mang thai. Cô được Trung Kiên chăm sóc chu đáo, yêu chiều hết nấc - Ảnh: FBNV

Sự yêu thương của chồng chính là 'liều thuốc tiên' giúp nữ diễn viên có được tâm trạng thoải mái, nhan sắc rạng rỡ dù bụng to vượt mặt - Ảnh: FBNV

Hiện tại, diễn viên Gạo nếp gạo tẻ đang bước vào tháng cuối của thai kỳ, vóc dáng thay đổi nhiều. Dù vậy cô vẫn rất khỏe khoắn khi tụ họp bạn bè, đi ăn uống cùng ông xã. Mới đây, Lê Phương vừa khoe ảnh hội ngộ diễn viên Ngân Khánh kèm chú thích: "Cuối tuần hẹn hò... Ngồi bên cạnh búp bê Ngân Khánh thấy bầu mong manh, yếu đuối quá".

Lê Phương tranh thủ đi chơi cùng bạn thân Ngân Khánh trong tháng cuối thai kỳ - Ảnh: FBNV



Cô gây bất ngờ với vóc dáng quá mũm mĩm - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên gây bất ngờ vì diện mạo thay đổi nhiều, gương mặt mũm mĩm, thân hình tròn xoe, đặc biệt là vòng 2 nhô cao. Dù vậy, cô nàng vẫn nhận được vô số lời khen vì thần sắc rạng rỡ. Dưới bài viết, đông đảo cư dân mạng gửi lời hỏi thăm và chúc Lê Phương sinh em bé khỏe mạnh.

Từng bị mẹ chồng ghét vì có con riêng, giờ đây Lê Phương được bà đối đãi thế này khi sắp sinh Diễn viên Lê Phương hạnh phúc khoe được mẹ chồng chăm sóc chu đáo. Bà tự tay nấu những món ăn ngon, bổ dưỡng gửi vào cho con dâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sap-sinh-le-phuong-lo-mat-tron-xoe-than-hinh-to-gap-doi-van-tu-tin-do-sac-voi-ngan-khanh-331206.html