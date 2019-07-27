Khoe bụng bầu tròn xoe tăng cân nhiều ở tháng cuối, Lê Phương được ông xã nói lời yêu

Diễn viên Lê Phương đang bước vào tháng cuối của thai kỳ, vóc dáng thay đổi nhiều vì tăng cân, đặc biệt là vòng 2. Từ khi mang thai, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ càng được chồng trẻ yêu thương cưng chiều. Trung Kiên không để vợ phải bận tâm bất kỳ điều gì, dù là nhỏ nhất. Chính vì điều này mà dù ngày sinh đã cận kề, Lê Phương vẫn giữ được thần thái tươi tắn, nhan sắc rạng ngời khiến chị em ngợi khen hết lời.

Sắp tới tổ ấm của Trung Kiên và Lê Phương càng hạnh phúc khi đón thêm thành viên - Ảnh: FBNV

Hiện tại, chân dài Trà Vinh không tham gia bất kỳ hoạt động nào của làng giải trí Việt để chuyên tâm dưỡng thai. Thời gian rảnh, cô thường chia sẻ kiến thức trong thai kỳ, cập nhật về cuộc sống của mình trên trang cá nhân để fan theo dõi.