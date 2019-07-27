Khoe bụng bầu tròn xoe tăng cân nhiều ở tháng cuối, Lê Phương được ông xã nói lời yêu

Hậu trường 27/07/2019 14:14

Bầu tháng cuối, diễn viên Lê Phương hạnh phúc khi được ông xã Trung Kiên nói lời yêu thương đậm chất ngôn tình.

Diễn viên Lê Phương đang bước vào tháng cuối của thai kỳ, vóc dáng thay đổi nhiều vì tăng cân, đặc biệt là vòng 2. Từ khi mang thai, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ càng được chồng trẻ yêu thương cưng chiều. Trung Kiên không để vợ phải bận tâm bất kỳ điều gì, dù là nhỏ nhất. Chính vì điều này mà dù ngày sinh đã cận kề, Lê Phương vẫn giữ được thần thái tươi tắn, nhan sắc rạng ngời khiến chị em ngợi khen hết lời.

Khoe bụng bầu tròn xoe tăng cân nhiều ở tháng cuối, Lê Phương được ông xã nói lời yêu - Ảnh 1
Sắp tới tổ ấm của Trung Kiên và Lê Phương càng hạnh phúc khi đón thêm thành viên - Ảnh: FBNV

Hiện tại, chân dài Trà Vinh không tham gia bất kỳ hoạt động nào của làng giải trí Việt để chuyên tâm dưỡng thai. Thời gian rảnh, cô thường chia sẻ kiến thức trong thai kỳ, cập nhật về cuộc sống của mình trên trang cá nhân để fan theo dõi.

Mới đây nhất, Lê Phương nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo dân mạng khi khoe ảnh bụng bầu lớn trước ngày lâm bồn. Cô viết: "Tranh thủ mặc đầm bầu, còn bao lâu nữa đâu".

dien vien le phuong 1
Diễn viên Lê Phương khoe bụng bầu vượt mặt - Ảnh: FBNV
dien vien le phuong 2
Dù vòng hai đã rất lớn nhưng cô không hề tỏ ra mệt mỏi - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, nữ diễn viên đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ bạn bè và khán giả khắp nơi. Dân mạng xuýt xoa: “Bầu mà sao đẹp quá không biết, thấy đẹp hơn lúc chưa bầu nữa à”. Đặc biệt, ông xã Trung Kiên rất mạnh dạn để lại bình luận yêu thương: "Anh yêu em". Lời nói đậm chất ngôn tình của nam ca sĩ gửi đến vợ bầu khiến dân mạng phấn khích: “Kiên 2019 có khác, rất táo bạo"; "Ngôn tình quá"; "Anh soái ca phiên bản đời thực đó nàng ơi"; "Vợ chồng bạn đáng yêu ngưỡng mộ quá”...

dien vien le phuong 3
Qua đoạn hội thoại ngắn có thể thấy, vợ chồng Lê Phương đang rất hạnh phúc - Ảnh: FBNV

dien vien le phuong 4

dien vien le phuong 5
Dân mạng để lại vô số lời khen dành cho nhan sắc của mẹ bầu Lê Phương - Ảnh: FBNV

Sau những cay đắng của quá khứ, Lê Phương đã tìm được hạnh phúc thực sự bên Trung Kiên. Người hâm mộ liên tục gửi lời chúc mừng cặp đôi khi sắp chào đón "thiên thần nhỏ".

Sắp sinh, Lê Phương lộ mặt tròn xoe, thân hình to gấp đôi vẫn tự tin đọ sắc với Ngân Khánh

Sắp sinh, Lê Phương lộ mặt tròn xoe, thân hình to gấp đôi vẫn tự tin đọ sắc với Ngân Khánh

Bước vào tháng cuối thai kỳ, diễn viên Lê Phương để lộ thân hình tăng cân thấy rõ, đặc biệt là vùng bụng khá lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Trung Kiên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026