Khoe bụng bầu tròn xoe tăng cân nhiều ở tháng cuối, Lê Phương được ông xã nói lời yêu

Bầu tháng cuối, diễn viên Lê Phương hạnh phúc khi được ông xã Trung Kiên nói lời yêu thương đậm chất ngôn tình.
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Diễn viên Lê Phương đang bước vào tháng cuối của thai kỳ, vóc dáng thay đổi nhiều vì tăng cân, đặc biệt là vòng 2. Từ khi mang thai, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ càng được chồng trẻ yêu thương cưng chiều. Trung Kiên không để vợ phải bận tâm bất kỳ điều gì, dù là nhỏ nhất. Chính vì điều này mà dù ngày sinh đã cận kề, Lê Phương vẫn giữ được thần thái tươi tắn, nhan sắc rạng ngời khiến chị em ngợi khen hết lời.
Hiện tại, chân dài Trà Vinh không tham gia bất kỳ hoạt động nào của làng giải trí Việt để chuyên tâm dưỡng thai. Thời gian rảnh, cô thường chia sẻ kiến thức trong thai kỳ, cập nhật về cuộc sống của mình trên trang cá nhân để fan theo dõi.
Mới đây nhất, Lê Phương nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo dân mạng khi khoe ảnh bụng bầu lớn trước ngày lâm bồn. Cô viết: "Tranh thủ mặc đầm bầu, còn bao lâu nữa đâu".
Ngay lập tức, nữ diễn viên đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ bạn bè và khán giả khắp nơi. Dân mạng xuýt xoa: “Bầu mà sao đẹp quá không biết, thấy đẹp hơn lúc chưa bầu nữa à”. Đặc biệt, ông xã Trung Kiên rất mạnh dạn để lại bình luận yêu thương: "Anh yêu em". Lời nói đậm chất ngôn tình của nam ca sĩ gửi đến vợ bầu khiến dân mạng phấn khích: “Kiên 2019 có khác, rất táo bạo"; "Ngôn tình quá"; "Anh soái ca phiên bản đời thực đó nàng ơi"; "Vợ chồng bạn đáng yêu ngưỡng mộ quá”...
Sau những cay đắng của quá khứ, Lê Phương đã tìm được hạnh phúc thực sự bên Trung Kiên. Người hâm mộ liên tục gửi lời chúc mừng cặp đôi khi sắp chào đón "thiên thần nhỏ".