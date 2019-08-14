Bước vào tháng cuối thai kỳ, diễn viên Lê Phương rất cẩn thận trong mọi việc để bảo vệ con gái chào đời an toàn, khỏe mạnh nhất.
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Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương bất ngờ đăng bức ảnh với gương mặt buồn bã kèm lời thỉnh cầu dân mạng giúp đỡ. Vì muốn có sự an toàn tuyệt đối, bà xã Trung Kiên đang rất mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ. Dù được chồng kém tuổi chăm sóc chu đáo nhưng cô vẫn đăng đàn nhờ mọi người giúp đỡ.
"Từ ngày bầu bí là làm việc gì cũng thấy khó khăn và mất nhiều thời gian hơn, chưa kể việc lựa chọn sản phẩm có các thành phần thiên nhiên để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé, cũng đủ khiến Phương nhức đầu quá trời luôn! Sức khỏe thời kỳ mang thai rất nhạy cảm nên phải vô cùng cẩn thận, chính vì vậy trong mọi việc Phương luôn muốn sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên bởi tính an toàn rất cao, và quan trọng đang là xu hướng mới của cả xã hội trong việc bảo vệ môi trường.
Mà nói thiệt là, tốn nhiều thời gian và công sức quá à, huhu... Như cách giặt quần áo bằng bồ hòn này là bà Ngoại bày cho nè, cũng hăm hở tìm mua rồi nghiên cứu, hì hục cả buổi sáng... vậy mà quần áo cũng không sạch được hơn là bao! Mẹ nào có kinh nghiệm hoặc mẹo gì hay có thể chia sẻ không ạ, chứ bầu bắt đầu đuối rồi á...", Lê Phương nhờ chị em có kinh nghiệm giúp đỡ.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ diễn viên đã trở thành diễn đàn trao đổi kinh nghiệm của các chị em về việc chăm sóc sức khỏe khi mang thai và sinh con khỏe mạnh. Mọi người tích cực chia sẻ bí kíp giúp bà bầu Lê Phương có thêm nhiều kiến thức hữu ích.
Sau khi chia tay Quách Ngọc Ngoan, năm 2017 Lê Phương tái hôn với ca sĩ Trung Kiên. Sau 2 năm chung sống, cô được ông xã yêu thương hết lòng. Đặc biệt, dù sắp có con nhưng Trung Kiên vẫn rất tận tâm chăm sóc và dạy dỗ bé Cà Pháo - con trai riêng của vợ như máu mủ.