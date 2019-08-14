Được chồng cưng chiều hết mực, bà bầu Lê Phương vẫn khóc ròng 'cầu cứu' dân mạng

Hậu trường 14/08/2019 15:53

Bước vào tháng cuối thai kỳ, diễn viên Lê Phương rất cẩn thận trong mọi việc để bảo vệ con gái chào đời an toàn, khỏe mạnh nhất.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương bất ngờ đăng bức ảnh với gương mặt buồn bã kèm lời thỉnh cầu dân mạng giúp đỡ. Vì muốn có sự an toàn tuyệt đối, bà xã Trung Kiên đang rất mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ. Dù được chồng kém tuổi chăm sóc chu đáo nhưng cô vẫn đăng đàn nhờ mọi người giúp đỡ.

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Lê Phương mệt mỏi, nhờ dân mạng bày cách bảo vệ sức khỏe mẹ và con sắp sinh - Ảnh: FB

"Từ ngày bầu bí là làm việc gì cũng thấy khó khăn và mất nhiều thời gian hơn, chưa kể việc lựa chọn sản phẩm có các thành phần thiên nhiên để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé, cũng đủ khiến Phương nhức đầu quá trời luôn! Sức khỏe thời kỳ mang thai rất nhạy cảm nên phải vô cùng cẩn thận, chính vì vậy trong mọi việc Phương luôn muốn sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên bởi tính an toàn rất cao, và quan trọng đang là xu hướng mới của cả xã hội trong việc bảo vệ môi trường.

Mà nói thiệt là, tốn nhiều thời gian và công sức quá à, huhu... Như cách giặt quần áo bằng bồ hòn này là bà Ngoại bày cho nè, cũng hăm hở tìm mua rồi nghiên cứu, hì hục cả buổi sáng... vậy mà quần áo cũng không sạch được hơn là bao! Mẹ nào có kinh nghiệm hoặc mẹo gì hay có thể chia sẻ không ạ, chứ bầu bắt đầu đuối rồi á...", Lê Phương nhờ chị em có kinh nghiệm giúp đỡ.

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Muốn vợ có thời gian nghỉ ngơi, Trung Kiên lo chu toàn việc nhà. Thậm chí anh còn thoa kem chống rạn da, sấy tóc cho vợ - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của nữ diễn viên đã trở thành diễn đàn trao đổi kinh nghiệm của các chị em về việc chăm sóc sức khỏe khi mang thai và sinh con khỏe mạnh. Mọi người tích cực chia sẻ bí kíp giúp bà bầu Lê Phương có thêm nhiều kiến thức hữu ích.

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Mọi người mừng cho Lê Phương vì tìm được người đàn ông tốt, không bận tâm chuyện con chung, con riêng - Ảnh: FB

Sau khi chia tay Quách Ngọc Ngoan, năm 2017 Lê Phương tái hôn với ca sĩ Trung Kiên. Sau 2 năm chung sống, cô được ông xã yêu thương hết lòng. Đặc biệt, dù sắp có con nhưng Trung Kiên vẫn rất tận tâm chăm sóc và dạy dỗ bé Cà Pháo - con trai riêng của vợ như máu mủ.

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Hiện tại, diễn viên Lê Phương đang mang thai con thứ 2 ở tháng cuối. Cô giữ được tâm trạng vui vẻ thoải mái, sức khỏe cũng rất ổn định.

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Từ khóa:   Lê Phương Quách Ngọc Ngoan Trung Kiên

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