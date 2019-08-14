Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương bất ngờ đăng bức ảnh với gương mặt buồn bã kèm lời thỉnh cầu dân mạng giúp đỡ. Vì muốn có sự an toàn tuyệt đối, bà xã Trung Kiên đang rất mệt mỏi ở tháng cuối thai kỳ. Dù được chồng kém tuổi chăm sóc chu đáo nhưng cô vẫn đăng đàn nhờ mọi người giúp đỡ.

Lê Phương mệt mỏi, nhờ dân mạng bày cách bảo vệ sức khỏe mẹ và con sắp sinh - Ảnh: FB

"Từ ngày bầu bí là làm việc gì cũng thấy khó khăn và mất nhiều thời gian hơn, chưa kể việc lựa chọn sản phẩm có các thành phần thiên nhiên để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé, cũng đủ khiến Phương nhức đầu quá trời luôn! Sức khỏe thời kỳ mang thai rất nhạy cảm nên phải vô cùng cẩn thận, chính vì vậy trong mọi việc Phương luôn muốn sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên bởi tính an toàn rất cao, và quan trọng đang là xu hướng mới của cả xã hội trong việc bảo vệ môi trường.