Lê Phương sinh con thứ 2 vào đúng ngày sinh nhật, lộ hình ảnh đầu tiên của em bé

Hậu trường 29/08/2019 10:31

Diễn viên Lê Phương nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ khi báo tin vui đã hạ sinh con gái vào đúng ngày sinh nhật.

Sau 2 năm "về chung nhà", vợ chồng Lê Phương và Trung Kiên hân hoan chào đón con chung đầu tiên ra đời. Em bé sinh vào 14h14 ngày 28/8, nặng 3,4kg có tên gọi thân mật là Bông. Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Lê Phương hạnh phúc thông báo tin vui đến mọi người. Cô viết: "Bông đến bên mẹ đúng vào ngày sinh nhật! Trộm vía... Mẹ tròn con dài! Cả nhà yên tâm nhé. Ngủ ngon ạ!".

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Lê Phương đã hạ sinh con gái khỏe mạnh. Trung Kiên luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc vợ hết lòng - Ảnh: FB
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Hình ảnh đầu tiên của em bé được cặp đôi đăng tải - Ảnh: FB

Vợ chồng nghệ sĩ nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và fan. Niềm vui của Lê Phương nhân đôi khi con gái chọn đúng ngày sinh nhật mẹ để chào đời.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Trung Kiên cũng khoe hình ảnh đầu tiên của con gái cưng vừa chào đời kèm lời nhắn yêu thương đến vợ: "Cảm ơn em vì tất cả vợ yêu...!!! Chúc mừng sinh nhật hai mẹ con nha".

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Trung Kiên viết lời yêu thương đến bà xã trong ngày đặc biệt - Ảnh: FB

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Rất đông nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng nữ diễn viên - Ảnh: FB

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh. Xinh đẹp và tài năng, cô đang là một trong những tên tuổi được yêu thích của màn ảnh nhỏ phía Nam. Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lê Phương khi vào vai nữ chính trong phim Gạo nếp gạo tẻ, giành được nhiều giải thưởng về diễn xuất.

Trước khi tái hôn với ca sĩ Trung Kiên vào năm 2017, Lê Phương từng trải qua cuộc hôn nhân đầy sóng gió với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cả hai có một con trai chung, hiện cậu bé đang sống cùng ông bà ngoại tại Trà Vinh.

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Suốt thai kỳ, diễn viên Lê Phương luôn được ông xã Trung Kiên quan tâm chăm sóc. Mới đây, anh còn làm vợ bất ngờ trong ngày sinh nhật.

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Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương và Trung Kiên Quách Ngọc Ngoan

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